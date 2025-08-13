Tuyển Hành chính nhân sự Công ty TNHH Thương Mại Thiết Bị Hiển Thị Tomko làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Tuyển Hành chính nhân sự Công ty TNHH Thương Mại Thiết Bị Hiển Thị Tomko làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Công ty TNHH Thương Mại Thiết Bị Hiển Thị Tomko
Ngày đăng tuyển: 13/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/09/2025
Công ty TNHH Thương Mại Thiết Bị Hiển Thị Tomko

Hành chính nhân sự

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính nhân sự Tại Công ty TNHH Thương Mại Thiết Bị Hiển Thị Tomko

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: C01

- L44, Khu A

- Khu Đô thị mới Dương Nội, Phường Dương Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Phiên dịch tài liệu, truyền đạt thông tin
Tuyển dụng và đào tạo nhân sự mới.
Quản lý hồ sơ nhân sự, cập nhật thông tin nhân viên.
Thực hiện các thủ tục hành chính nhân sự (nhập, xuất, chuyển đổi vị trí).
Lập kế hoạch và tổ chức các hoạt động phúc lợi cho nhân viên.
Công tác chấm công, tính lương, thưởng, phúc lợi cho nhân viên.
Thực hiện các báo cáo định kỳ về tình hình nhân sự.
Tham gia xây dựng và cải tiến các quy trình, chính sách nhân sự.
Tham gia vào công việc chấm KPIs
Hỗ trợ các phòng ban khác trong công tác quản lý nhân sự.
Phối hợp với các bộ phận liên quan để giải quyết các vấn đề liên quan đến nhân sự.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị nhân lực, Quản trị kinh doanh hoặc các chuyên ngành liên quan.
Tiếng trung thành thạo 4 kỹ năng (Không yêu cầu kinh nghiệm)
Có kinh nghiệm ít nhất 1 năm ở vị trí Nhân sự tổng hợp (Trường hợp không có tiếng trung hoặc trình độ HSK3)
Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, Powerpoint).
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, giải quyết vấn đề tốt.
Kỹ năng tổ chức, lập kế hoạch, quản lý thời gian hiệu quả.
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Trung thực, cẩn thận, có trách nhiệm trong công việc.
Khả năng làm việc dưới áp lực cao.
Am hiểu về luật lao động Việt Nam là một lợi thế.
Thành thạo các phần mềm quản lý nhân sự (nếu có).

Tại Công ty TNHH Thương Mại Thiết Bị Hiển Thị Tomko Thì Được Hưởng Những Gì

Thỏa thuận tổng lương theo năng lực từ 12-15tr (nếu không biết tiếng trung, Biết Tiếng Trung có thể đàm phán thêm). Lương gồm lương cứng 5tr310 + lương KPIS
Chế độ bảo hiểm đầy đủ theo luật lao động.
Thưởng các ngày lễ, tết, thưởng hiệu quả công việc.
Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.
Tham gia các hoạt động tập thể, teambuilding.
Thời gian làm việc từ 8h00-12h00&13h30-17h30 (thứ 7 về 16h00)
Làm việc tại: KĐT Mới Dương Nội, P. Dương Nội, TP. Hà Nội

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương Mại Thiết Bị Hiển Thị Tomko

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Thương Mại Thiết Bị Hiển Thị Tomko

Công ty TNHH Thương Mại Thiết Bị Hiển Thị Tomko

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: D24 - NV14, Ô 25 Khu D, Khu đô thị Geleximco, Lê Trọng Tấn, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

