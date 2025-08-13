Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công ty TNHH Phúc Huy Hưng Thịnh làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 50 Triệu

Mức lương 30 - 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 50 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 33 Mạc Thái Tổ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 30 - 50 Triệu

• Tìm kiếm ứng viên theo yêu cầu (ứng viên từ 25 đến 35 tuổi)

• Liên hệ, đặt lịch và phỏng vấn với ứng viên

• Hỗ trợ giải đáp thông tin cơ bản cho ứng viên trong thời gian mời phỏng vấn (nếu có)

• Các công việc liên quan tới tuyển dụng theo yêu cầu của công ty

Với Mức Lương 30 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Độ tuổi: Từ 25 tuổi trở lên (bắt buộc), ko nhận hồ sơ dưới tuổi yêu cầu.

• Có kinh nghiệm ít nhất 1 năm tuyển dụng trong lĩnh vực Bảo Hiểm, Tài Chính, Bất Động Sản.

• Tốt nghiệp cao đẳng đại học có liên quan đến nhân sự.

• Giao tiếp tốt, có khả năng sắp xếp công việc

• Ham học hỏi, có tinh thần trách nhiệm với công việc;

• Năng động, nhiệt tình;

• Gắn bó công việc lâu dài.

Tại Công ty TNHH Phúc Huy Hưng Thịnh Thì Được Hưởng Những Gì

• Thu nhập: 30.000.000đ-50.000.000đ /tháng

• Có lộ trình thăng tiến rõ ràng, thăng tiến lên vị trí quan trọng trong Công ty

• Thưởng xứng đáng theo năng lực.

• Môi trường làm việc năng động, hòa đồng, nhiệt tình.

• Văn phòng rộng rãi, sạch sẽ, đầy đủ tiện nghi

• Du lịch ít nhất 2 lần/năm.

• Hưởng đầy đủ cơ chế BHXH.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Phúc Huy Hưng Thịnh

