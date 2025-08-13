Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công ty TNHH Phúc Huy Hưng Thịnh làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 50 Triệu

Công ty TNHH Phúc Huy Hưng Thịnh
Ngày đăng tuyển: 13/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/09/2025
Chuyên viên tuyển dụng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên tuyển dụng Tại Công ty TNHH Phúc Huy Hưng Thịnh

Mức lương
30 - 50 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
50 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 33 Mạc Thái Tổ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 30 - 50 Triệu

• Tìm kiếm ứng viên theo yêu cầu (ứng viên từ 25 đến 35 tuổi)
• Liên hệ, đặt lịch và phỏng vấn với ứng viên
• Hỗ trợ giải đáp thông tin cơ bản cho ứng viên trong thời gian mời phỏng vấn (nếu có)
• Các công việc liên quan tới tuyển dụng theo yêu cầu của công ty

Với Mức Lương 30 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Độ tuổi: Từ 25 tuổi trở lên (bắt buộc), ko nhận hồ sơ dưới tuổi yêu cầu.
• Có kinh nghiệm ít nhất 1 năm tuyển dụng trong lĩnh vực Bảo Hiểm, Tài Chính, Bất Động Sản.
• Tốt nghiệp cao đẳng đại học có liên quan đến nhân sự.
• Giao tiếp tốt, có khả năng sắp xếp công việc
• Ham học hỏi, có tinh thần trách nhiệm với công việc;
• Năng động, nhiệt tình;
• Gắn bó công việc lâu dài.

Tại Công ty TNHH Phúc Huy Hưng Thịnh Thì Được Hưởng Những Gì

• Thu nhập: 30.000.000đ-50.000.000đ /tháng
• Có lộ trình thăng tiến rõ ràng, thăng tiến lên vị trí quan trọng trong Công ty
• Thưởng xứng đáng theo năng lực.
• Môi trường làm việc năng động, hòa đồng, nhiệt tình.
• Văn phòng rộng rãi, sạch sẽ, đầy đủ tiện nghi
• Du lịch ít nhất 2 lần/năm.
• Hưởng đầy đủ cơ chế BHXH.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Phúc Huy Hưng Thịnh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 3, Tòa nhà Thăng Long Tower, Số 33 Mạc Thái Tổ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

