Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH RUBY SPORT làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 24 Triệu

CÔNG TY TNHH RUBY SPORT
Ngày đăng tuyển: 13/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 18/08/2025
CÔNG TY TNHH RUBY SPORT

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH RUBY SPORT

Mức lương
12 - 24 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng M, toà nhà N03 chung cư Berriver, Ngõ 390 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Bồ Đề, Long Biên, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 12 - 24 Triệu

1. Chăm sóc khách hàng từ data công ty.
2. Tiếp cận, tư vấn báo giá các gói thiết bị thể dục.
3. Phối hợp với bộ phận thiết kế để lên layout 2D, dựng hình 3D cho các dự án.
4. Gửi phương án và thuyết trình để thuyết phục khách hàng.
5. Có trách nhiệm với việc giao hàng, lắp đặt, hỗ trợ kỹ thuật trong việc giao hàng.
6. Theo dõi báo trì, bảo dưỡng và bảo hành của thiết bị.
7. Làm báo cáo công việc : báo cáo khách hàng, báo cáo thị trường
8. Đề xuất hoạt động truyền thông thúc đẩy doanh số, CSKH....

Với Mức Lương 12 - 24 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Các yêu cầu đối với ứng viên
1. Có kinh nghiệm là một lợi thế.
2. Độ tuổi: dưới 35 tuổi
3. Làm việc chăm chỉ, cẩn thận, tỉ mỉ, năng động.
4. Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học.
Ưu tiên ứng viên:
1. Có ngoại hình
2. Tiếng Anh giao tiếp là một lợi thế.
3. Bằng lái xe ô tô là một lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH RUBY SPORT Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương vô cùng hấp dẫn:
• Lương từ: 12.000.000 vnđ đến 24.000.000 vnđ
• Thu nhập từ 20 triệu trở lên
• % Hoa hồng cao.
• Được cấp điện thoại smart phone, công cụ dụng cụ máy tính...phục vụ công việc.
• Tiền cước điện thoại do công ty chi trả.
• Lương chi trả đúng ngày theo quy định của Công ty.
Chế độ phúc lợi rất tốt cho Người lao động:
• Xét tăng lương hàng năm theo năng lực và mức độ cống hiến.
• Chi phí đi công tác do công ty chi trả.
• Thưởng ngày lễ : Tết, 08/03....
• Được hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN....
• Được đi du lịch, tiệc... tổ chức hàng quý, hàng năm.
• Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn cty tài trợ.
• Được tập Gym, có PT hướng dẫn miễn phí (Có PT dạy, hướng dẫn).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH RUBY SPORT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH RUBY SPORT

CÔNG TY TNHH RUBY SPORT

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng M, Toà nhà N03, Ngõ 390 Nguyễn Văn Cừ, Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

