Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TECHLAB làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 2 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tây Hà Tower, 19 Tố Hữu, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 1 - 2 Triệu

-Tham gia xây dựng thương hiệu tuyển dụng trên các nền tảng số: Tiktok, Facebook, Linkedin...

-Hỗ trợ khai thác nguồn thông tin ứng viên, đăng thông tin tuyển dụng trên các nền tảng xã hội.

-Sàng lọc và lựa chọn ứng viên phù hợp. Hỗ trợ liên hệ ứng viên sắp xếp lịch phỏng vấn.

-Tham gia các hoạt động, sự kiện truyền thông thương hiệu tuyển dụng như: Job Fair, Company Tour, kí kết MOU, …

-Thực hiện một số công việc khác theo sự phân công của quản lý.

Với Mức Lương 1 - 2 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Đang là sinh viên năm 3, 4 tại các trường Đại học.

-Có định hướng trong lĩnh vực nhân sự (sẽ được đào tạo bài bản), tuyển dụng,...

-Khả năng sử dụng các công cụ thiết kế như Canva, CapCut,… ở mức cơ bản

-Có thể làm việc tại văn phỏng tối thiểu 5 buổi/tuần

-Ưu tiên ứng viên tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa tại trường, CLB.

-Ưu tiên ứng viên đã từng xây kênh Tik Tok

-Có laptop cá nhân.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TECHLAB Thì Được Hưởng Những Gì

-Thu nhập 1,500,000 VNĐ/tháng

-Được định hướng chuyên môn sớm, được đào tạo kỹ năng, nghiệp vụ.

-Được trải nghiệm môi trường văn hóa trẻ trung, năng động, hiện đại.

-Lộ trình thăng tiến rõ ràng, được review hợp đồng nếu kinh nghiệm phù hợp

-Ca làm việc linh hoạt (Tối thiểu 20h/tuần)

-Thời gian làm việc: Từ thứ 2 - thứ 6, buổi sáng 9h - 12h30; buổi chiều 13h30 - 18h

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TECHLAB

