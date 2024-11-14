Tuyển Nông/Lâm/Ngư nghiệp CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP TRƯỜNG HẢI (THACO AGRI) làm việc tại Gia Lai thu nhập 9 - 14 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP TRƯỜNG HẢI (THACO AGRI)
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 14/12/2024
Nông/Lâm/Ngư nghiệp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nông/Lâm/Ngư nghiệp Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP TRƯỜNG HẢI (THACO AGRI)

Mức lương
9 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Gia Lai: 15 Trường Chinh, Phường Phù Đổng, TP Pleiku

Mô Tả Công Việc Nông/Lâm/Ngư nghiệp Với Mức Lương 9 - 14 Triệu

- Hỗ trợ biên soạn và đào tạo các tiêu chuẩn, quy định, quy trình, tài liệu hướng dẫn về Kỹ thuật trồng trọt/Xử lý dịch bệnh/Kỹ thuật ươm giống/Nuôi cấy mô giống/Kỹ thuật thu hoạch/Sơ chế bảo quản trên các loại Cây ăn trái;
- Hỗ trợ lập kế hoạch, tổ chức, quản lý thực hiện công việc ươm giống, trồng mới, sản xuất trồng trọt, phòng ngừa dịch bệnh trên các loại cây trồng;
- Báo cáo cho Ban lãnh đạo tình hình vườn cây và đề xuất các giải pháp kỹ thuật nhằm cải tạo, nâng cao chất lượng vườn;
- Đi công tác thực hiện các khảo nghiệm, kiểm nghiệm và cập nhật tiến độ sản xuất, thực trạng thực hành kỹ thuật tại các vùng trồng ở Campuchia, Lào theo phân công;
- Lập các báo cáo tiến độ, báo cáo kỹ thuật, báo cáo quản trị cho Lãnh đạo Ban/Phòng Kỹ thuật theo phân cấp quản trị.

Với Mức Lương 9 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ chuyên môn:
- Kinh nghiệm:
- Kiến thức: có kiến thức trong lĩnh vực kỹ thuật trồng trọt.
- Độ tuổi, sức khoẻ:
- Ngoại ngữ: giao tiếp Tiếng Anh tốt, ưu tiên các bạn có chứng chỉ ngoại ngữ liên quan

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP TRƯỜNG HẢI (THACO AGRI) Thì Được Hưởng Những Gì

- Tiền thưởng.
- Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định;
- Công ty hỗ trợ nhà lưu trú, tiền cơm;
- Nghỉ phép;
- Có cơ hội đào tạo và thăng tiến;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP TRƯỜNG HẢI (THACO AGRI)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Trên 10000 Nhân viên
Địa điểm: số 15 Trường Chinh, P. Phù Đổng, TP. Pleiku, Tỉnh Gia Lai, Việt Nam

Khu Vực

