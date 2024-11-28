Tuyển Nông/Lâm/Ngư nghiệp Công ty TNHH Mimosa Technology làm việc tại Lâm Đồng thu nhập 12 - 15 Triệu

1/ Phối hợp QLSX Sắp xếp, Triển khai lịch sản xuất các lô theo kế hoạch.

2/ Quản lý quá trình sản xuất theo khu vực được phân công:

- Trước khi xuống giống: Chuẩn bị các điều kiện cần thiết (hạ tầng, NVL, nhân công, ....);

Đốc thúc, kiểm tra công tác chuẩn bị của Hạ tầng sản xuất nhằm đảm bảo Tiến độ, Sản

lượng sản xuất theo kế hoạch.

- Trong quá trình chăm sóc:

- Phối hợp QLSX lên Kế hoạch phân bón, NVL theo tuần, tháng cho các lô

trồng/ươm (theo Quy trình sản xuất của Công ty);

- Kiểm tra các chỉ số liên quan đến Môi trường sinh trưởng, phát triển của cây

trồng (độ ẩm đất, độ ẩm và nhiệt độ không khí, EC, pH, ...);

- Kiểm tra, theo dõi Sự sinh trưởng, phát triển của cây theo Bộ tiêu chuẩn sản

phẩm theo từng giai đoạn đối với cây Hoa và Giống (độ đồng đều, chiều cao, độ

mập, kích thước cổ hoa, kích thước nụ, tốc độ ra đọt, ....);

- Theo dõi và phối hợp QLSX lên kế hoạch Kiểm soát, Phòng trừ sâu bệnh hại

theo tuần, tháng cho các lô trồng (theo Quy trình sản xuất của Công ty)

- Phân công Kiểm tra và Giám sát cây trồng mỗi ngày, Ghi chép đầy đủ đánh giá

và tình trạng sâu bệnh hại vào Nhật ký sản xuất. Phát hiện sớm nguy cơ sâu

bệnh, Thông báo và Đề xuất các biện pháp xử lý kịp thời để không ảnh hưởng

đến khả năng sinh trưởng, phát triển và chất lượng của cây.

- Đảm bảo việc ghi chép Nhật ký sản xuất, báo cáo QLSX & cập nhật với các Bộ

phận liên quan, cảnh báo về các rủi ro và PA xử lý (nếu có);

- Thu hoạch: Đào tạo, Hướng dẫn và Giám sát công nhân thực hiện các công việc thuộc

các giai đoạn của Quy trình thu hoạch (phối hợp QC & BP KD).

- Sau thu hoạch: tổng kết báo cáo kết quả thực hiện của từng lô trồng, đề xuất, tham mưu

với QL cấp trên về các PA nhằm phát huy hiệu quả/hạn chế rủi ro nhằm đạt được mục

tiêu kế hoạch.

3/ Quản lý nhân công theo khu vực được phân công:

- Nhận thông tin về kế hoạch công việc theo tháng, tuần, ngày, ca và Đề xuất kế hoạch

nguồn lực thực hiện (Phân công, Hướng dẫn, Kiểm tra tiến độ và chất lượng công việc,

Đôn đốc thực hiện);

- Kiểm tra, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để thực hiện công việc hàng ngày (công cụ

dụng cụ, vật tư thiết bị, NVL, ...)

- Ghi nhận báo cáo kết quả thực hiện CV hằng ngày cho QL cấp trên.