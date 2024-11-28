Tuyển Nông/Lâm/Ngư nghiệp Công ty TNHH Mimosa Technology làm việc tại Lâm Đồng thu nhập 12 - 15 Triệu

Tuyển Nông/Lâm/Ngư nghiệp Công ty TNHH Mimosa Technology làm việc tại Lâm Đồng thu nhập 12 - 15 Triệu

Công ty TNHH Mimosa Technology
Ngày đăng tuyển: 28/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 26/12/2024
Công ty TNHH Mimosa Technology

Nông/Lâm/Ngư nghiệp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nông/Lâm/Ngư nghiệp Tại Công ty TNHH Mimosa Technology

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Lâm Đồng: Farm Đào Hương,Mê Linh, Lâm Hà, Lâm Đồng, Lâm Hà, Huyện Lâm Hà

Mô Tả Công Việc Nông/Lâm/Ngư nghiệp Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

1/ Phối hợp QLSX Sắp xếp, Triển khai lịch sản xuất các lô theo kế hoạch.
2/ Quản lý quá trình sản xuất theo khu vực được phân công:
- Trước khi xuống giống: Chuẩn bị các điều kiện cần thiết (hạ tầng, NVL, nhân công, ....);
Đốc thúc, kiểm tra công tác chuẩn bị của Hạ tầng sản xuất nhằm đảm bảo Tiến độ, Sản
lượng sản xuất theo kế hoạch.
- Trong quá trình chăm sóc:
- Phối hợp QLSX lên Kế hoạch phân bón, NVL theo tuần, tháng cho các lô
trồng/ươm (theo Quy trình sản xuất của Công ty);
- Kiểm tra các chỉ số liên quan đến Môi trường sinh trưởng, phát triển của cây
trồng (độ ẩm đất, độ ẩm và nhiệt độ không khí, EC, pH, ...);
- Kiểm tra, theo dõi Sự sinh trưởng, phát triển của cây theo Bộ tiêu chuẩn sản
phẩm theo từng giai đoạn đối với cây Hoa và Giống (độ đồng đều, chiều cao, độ
mập, kích thước cổ hoa, kích thước nụ, tốc độ ra đọt, ....);
- Theo dõi và phối hợp QLSX lên kế hoạch Kiểm soát, Phòng trừ sâu bệnh hại
theo tuần, tháng cho các lô trồng (theo Quy trình sản xuất của Công ty)
- Phân công Kiểm tra và Giám sát cây trồng mỗi ngày, Ghi chép đầy đủ đánh giá
và tình trạng sâu bệnh hại vào Nhật ký sản xuất. Phát hiện sớm nguy cơ sâu
bệnh, Thông báo và Đề xuất các biện pháp xử lý kịp thời để không ảnh hưởng
đến khả năng sinh trưởng, phát triển và chất lượng của cây.
- Đảm bảo việc ghi chép Nhật ký sản xuất, báo cáo QLSX & cập nhật với các Bộ
phận liên quan, cảnh báo về các rủi ro và PA xử lý (nếu có);
- Thu hoạch: Đào tạo, Hướng dẫn và Giám sát công nhân thực hiện các công việc thuộc
các giai đoạn của Quy trình thu hoạch (phối hợp QC & BP KD).
- Sau thu hoạch: tổng kết báo cáo kết quả thực hiện của từng lô trồng, đề xuất, tham mưu
với QL cấp trên về các PA nhằm phát huy hiệu quả/hạn chế rủi ro nhằm đạt được mục
tiêu kế hoạch.
3/ Quản lý nhân công theo khu vực được phân công:
- Nhận thông tin về kế hoạch công việc theo tháng, tuần, ngày, ca và Đề xuất kế hoạch
nguồn lực thực hiện (Phân công, Hướng dẫn, Kiểm tra tiến độ và chất lượng công việc,
Đôn đốc thực hiện);
- Kiểm tra, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để thực hiện công việc hàng ngày (công cụ
dụng cụ, vật tư thiết bị, NVL, ...)
- Ghi nhận báo cáo kết quả thực hiện CV hằng ngày cho QL cấp trên.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cử nhân chuyên ngành Nông Lâm nghiệp...hoặc các ngành nghề liên quan
Có 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
Ứng viên sinh sống khu vực Lâm Hà, Tà Nung (Lâm Đồng) là lợi thế

Tại Công ty TNHH Mimosa Technology Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc 44h/tuần.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện và hiền hoà.
Mức lương cạnh tranh.
Chế độ phúc lợi dành cho nhân viên như BHXH, BHYT, BHTN, nghỉ phép năm...đầy đủ theo quy định hiện hành.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Mimosa Technology

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Mimosa Technology

Công ty TNHH Mimosa Technology

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Phòng I005, Khu CNPM, Đường nội bộ ĐHQG-HCM, Khu phố 6, P Linh Trung, Q Thủ Đức

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

