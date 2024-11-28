Tuyển Nông/Lâm/Ngư nghiệp Công ty TNHH Mimosa Technology làm việc tại Lâm Đồng thu nhập 10 - 12 Triệu

Tuyển Nông/Lâm/Ngư nghiệp Công ty TNHH Mimosa Technology làm việc tại Lâm Đồng thu nhập 10 - 12 Triệu

Công ty TNHH Mimosa Technology
Ngày đăng tuyển: 28/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
Công ty TNHH Mimosa Technology

Nông/Lâm/Ngư nghiệp

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nông/Lâm/Ngư nghiệp Tại Công ty TNHH Mimosa Technology

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Lâm Đồng: TP Đà Lạt, Huyện Đơn Dương

Mô Tả Công Việc Nông/Lâm/Ngư nghiệp Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

1 Quản lý hồ sơ và tài liệu vùng trồng
2 Theo dõi và báo cáo sản xuất: cập nhật lịch sản xuất, thu hoạch, lập báo cáo định kỳ về hiệu quả sản xuất, tình hình sinh trưởng, và các vấn đề phát sinh tại các vùng trồng, Phối hợp với đội ngũ kỹ thuật và quản lý để xử lý các vấn đề canh tác, Phối hợp với đội kinh doanh và sau thu hoạch đảm bảo chất lượng sau thu hoạch, Đảm bảo mô hình hợp tác với các Nông hộ theo đúng quy trình và quy định
3 Hỗ trợ giao tiếp và điều phối: Làm cầu nối liên lạc giữa các hộ nông dân, đội ngũ kỹ thuật, và quản lý; Xử lý và giải quyết các yêu cầu, thắc mắc từ nông hộ và các bên liên quan
4 Quản lý hợp đồng và tài chính: Theo dõi việc thực hiện hợp đồng với nông dân và nhà nhà đầu tư
5 Phát triển vùng trồng: Hỗ trợ trong việc tìm kiếm và phát triển thêm các vùng trồng mới; Theo dõi và báo cáo về các điều kiện canh tác, đề xuất cải tiến để nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm
6 Quản lý lịch làm việc, sắp xếp các cuộc họp và lịch trình kiểm tra vùng trồng.
7 Thực hiện các công việc theo sự yêu cầu và phân công của Cấp trên.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Cao đẳng chuyên ngành Nông nghiệp, Kinh doanh hoặc ngành nghề liên quan
Di chuyển các farm
Làm việc độc lập, giao tiếp tốt

Tại Công ty TNHH Mimosa Technology Thì Được Hưởng Những Gì

Review lương 6 tháng/lần.
Thời gian làm việc 44h/tuần.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện và hiền hoà.
Mức lương cạnh tranh.
Chế độ phúc lợi dành cho nhân viên như BHXH, BHYT, BHTN, nghỉ phép năm...đầy đủ theo quy định hiện hành.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Mimosa Technology

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Mimosa Technology

Công ty TNHH Mimosa Technology

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Phòng I005, Khu CNPM, Đường nội bộ ĐHQG-HCM, Khu phố 6, P Linh Trung, Q Thủ Đức

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-ky-su-nong-nghiep-thu-nhap-10-12-trieu-toan-thoi-gian-tai-lam-dong-job258650
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Giống Cây Trồng Miền Nam
Tuyển Kỹ thuật viên nông nghiệp/trồng trọt thu nhập 9 - 10 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Sóc Trăng
Công Ty Cổ Phần Giống Cây Trồng Miền Nam
Hạn nộp: 03/01/2025
Sóc Trăng Đã hết hạn 9 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Future Farms
Tuyển Kỹ thuật viên nông nghiệp/trồng trọt thu nhập 15 - 25 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Sóc Trăng
Công Ty TNHH Future Farms
Hạn nộp: 31/12/2024
Sóc Trăng Bạc Liêu Trà Vinh Vĩnh Long Bến Tre Đã hết hạn 15 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Nông Nghiệp Phú Lâm Tây
Tuyển Nhân Viên Kỹ Thuật thu nhập 8 - 10 triệu Toàn thời gian tại Bình Thuận
Công Ty TNHH Nông Nghiệp Phú Lâm Tây
Hạn nộp: 26/12/2024
Bình Thuận Đã hết hạn 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Mimosa Technology
Tuyển Quản Lý Kỹ Thuật thu nhập 12 - 15 triệu Toàn thời gian tại Lâm Đồng
Công ty TNHH Mimosa Technology
Hạn nộp: 26/12/2024
Lâm Đồng Đã hết hạn 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Nông Nghiệp Phú Lâm Tây
Tuyển Kỹ Sư Nông Nghiệp thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Bình Thuận
Công Ty TNHH Nông Nghiệp Phú Lâm Tây
Hạn nộp: 26/12/2024
Bình Thuận Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Mimosa Technology
Tuyển Kỹ Sư Nông Nghiệp thu nhập 10 - 12 triệu Toàn thời gian tại Lâm Đồng
Công ty TNHH Mimosa Technology
Hạn nộp: 31/12/2024
Lâm Đồng Đã hết hạn 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ, SẢN XUẤT, XUẤT NHẬP KHẨU ĐỨC THÀNH
Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh thu nhập 8 - 15 triệu Toàn thời gian tại Tây Ninh
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ, SẢN XUẤT, XUẤT NHẬP KHẨU ĐỨC THÀNH
Hạn nộp: 25/12/2024
Tây Ninh Đã hết hạn 8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ AGRIJAPAN
Tuyển Kỹ Sư Nông Nghiệp thu nhập 8 - 15 triệu Toàn thời gian tại Cần Thơ
Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ AGRIJAPAN
Hạn nộp: 14/12/2024
Cần Thơ Long An Đồng Tháp Đã hết hạn 8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU KHOA NGỌC HÂN
Tuyển Kỹ Sư Nông Nghiệp thu nhập 7 - 10 triệu Toàn thời gian tại Phú Thọ
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU KHOA NGỌC HÂN
Hạn nộp: 25/12/2024
Phú Thọ Đã hết hạn 7 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thủy Sính
Tuyển Trưởng Phòng Đào Tạo thu nhập 20 - 25 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công ty TNHH Thủy Sính
Hạn nộp: 15/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Sàn giao dịch Bất động sản Delta (DELTA REALTY)
Tuyển Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Sàn giao dịch Bất động sản Delta (DELTA REALTY) làm việc tại Lâm Đồng thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần Sàn giao dịch Bất động sản Delta (DELTA REALTY)
Hạn nộp: 27/09/2025
Lâm Đồng Còn 10 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TOYOTA NGỌC ANH LÂM ĐỒNG
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH TOYOTA NGỌC ANH LÂM ĐỒNG làm việc tại Lâm Đồng thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH TOYOTA NGỌC ANH LÂM ĐỒNG
Hạn nộp: 30/09/2025
Lâm Đồng Còn 13 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NAL COMPANY
Tuyển Bếp trưởng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NAL COMPANY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NAL COMPANY
Hạn nộp: 19/09/2025
Hồ Chí Minh Lâm Đồng Còn 2 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH HẢI PHÚC HÂN
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH HẢI PHÚC HÂN làm việc tại Lâm Đồng thu nhập 0 - 0 Triệu
CÔNG TY TNHH HẢI PHÚC HÂN
Hạn nộp: 30/09/2025
Lâm Đồng Còn 13 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen
Tuyển Kinh doanh thiết bị/vật liệu xây dựng Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen làm việc tại Đồng Nai thu nhập 8 - 15 Triệu
Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen
Hạn nộp: 30/09/2025
Đồng Nai Đồng Nai Đồng Nai Đồng Nai Đồng Nai Đồng Nai Đồng Nai Đồng Nai Bà Rịa Vũng Tàu Bà Rịa Vũng Tàu Bà Rịa Vũng Tàu Bà Rịa Vũng Tàu Bà Rịa Vũng Tàu Long An Long An Long An Long An Long An Long An Long An Vĩnh Long Vĩnh Long Vĩnh Long Hồ Chí Minh Lâm Đồng Lâm Đồng Trà Vinh Trà Vinh Tây Ninh Tây Ninh Tây Ninh Tây Ninh Bình Dương Bình Phước Bình Phước Còn 13 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
Tuyển Giáo viên Toán Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
Hạn nộp: 19/05/2026
Hà Nội Hồ Chí Minh Bình Dương Bắc Ninh Đồng Nai Hải Dương Yên Bái Hưng Yên Đà Nẵng An Giang Bắc Giang Hải Phòng Bạc Liêu Bắc Kạn Bến Tre Cà Mau Bình Định Bình Phước Cao Bằng Bình Thuận Cần Thơ Đồng Tháp Điện Biên Hà Tĩnh Hòa Bình Lạng Sơn Lào Cai Kiên Giang Đắk Lắk Hà Giang Gia Lai Hậu Giang Hà Nam Kon Tum Khánh Hòa Lai Châu Lâm Đồng Nam Định Ninh Thuận Long An Ninh Bình Nghệ An Phú Thọ Phú Yên Sơn La Tây Ninh Thái Bình Thái Nguyên Sóc Trăng Thanh Hóa Thừa Thiên Huế Quảng Bình Tuyên Quang Vĩnh Long Trà Vinh Quảng Trị Quảng Nam Tiền Giang Quảng Ninh Quảng Ngãi Vĩnh Phúc Còn 244 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TRẦN VŨ GROUP
Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH TRẦN VŨ GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH TRẦN VŨ GROUP
Hạn nộp: 08/05/2026
Hà Nội Hồ Chí Minh Bình Dương Bắc Ninh Đồng Nai Hưng Yên Hải Dương Hải Phòng Đà Nẵng An Giang Bắc Giang Bình Định Bắc Kạn Bạc Liêu Bình Thuận Bến Tre Cần Thơ Bình Phước Cà Mau Cao Bằng Điện Biên Đắk Lắk Gia Lai Hà Nam Hà Giang Đồng Tháp Hà Tĩnh Kiên Giang Hòa Bình Lai Châu Hậu Giang Khánh Hòa Lạng Sơn Kon Tum Lâm Đồng Lào Cai Nghệ An Long An Ninh Thuận Nam Định Ninh Bình Phú Thọ Quảng Ngãi Quảng Bình Phú Yên Quảng Ninh Sơn La Quảng Nam Quảng Trị Thái Bình Sóc Trăng Tây Ninh Thanh Hóa Trà Vinh Thái Nguyên Thừa Thiên Huế Tiền Giang Yên Bái Tuyên Quang Vĩnh Long Vĩnh Phúc Còn 233 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH MÌ MÁ HẢI VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH MÌ MÁ HẢI VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH MÌ MÁ HẢI VIỆT NAM
Hạn nộp: 03/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 16 ngày để ứng tuyển 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH HYPERION
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY TNHH HYPERION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH HYPERION
Hạn nộp: 20/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 3 ngày để ứng tuyển 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ VÀ ĐỊA ỐC AN VIỆT HOMES
Tuyển Video Editor CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ VÀ ĐỊA ỐC AN VIỆT HOMES làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ VÀ ĐỊA ỐC AN VIỆT HOMES
Hạn nộp: 19/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HỔ CÁP
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HỔ CÁP làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HỔ CÁP
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư và phát triển thương mại quốc tế Orgen
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty cổ phần đầu tư và phát triển thương mại quốc tế Orgen làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư và phát triển thương mại quốc tế Orgen
Hạn nộp: 19/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 2 ngày để ứng tuyển 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dirty Coins
Tuyển Designer Công ty TNHH Dirty Coins làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu
Công ty TNHH Dirty Coins
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 44 ngày để ứng tuyển 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Trường Cao đẳng Kỹ thuật - công nghệ Bách Khoa
Tuyển Chuyên viên đào tạo Trường Cao đẳng Kỹ thuật - công nghệ Bách Khoa làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Trường Cao đẳng Kỹ thuật - công nghệ Bách Khoa
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 13 ngày để ứng tuyển 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Serepok
Tuyển Nhân viên vận hành Công ty Cổ phần Serepok làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu
Công ty Cổ phần Serepok
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 13 ngày để ứng tuyển 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập Đoàn Elecom
Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ phần Tập Đoàn Elecom làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công ty Cổ phần Tập Đoàn Elecom
Hạn nộp: 10/10/2025
Hà Nội Còn 23 ngày để ứng tuyển 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO KẾT NỐI TRỰC TUYẾN CONEX
Tuyển Giáo viên tiếng Anh CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO KẾT NỐI TRỰC TUYẾN CONEX làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO KẾT NỐI TRỰC TUYẾN CONEX
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 13 ngày để ứng tuyển 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Giống Cây Trồng Miền Nam
Tuyển Kỹ thuật viên nông nghiệp/trồng trọt thu nhập 9 - 10 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Sóc Trăng
Công Ty Cổ Phần Giống Cây Trồng Miền Nam
Hạn nộp: 03/01/2025
Sóc Trăng Đã hết hạn 9 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Future Farms
Tuyển Kỹ thuật viên nông nghiệp/trồng trọt thu nhập 15 - 25 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Sóc Trăng
Công Ty TNHH Future Farms
Hạn nộp: 31/12/2024
Sóc Trăng Bạc Liêu Trà Vinh Vĩnh Long Bến Tre Đã hết hạn 15 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Nông Nghiệp Phú Lâm Tây
Tuyển Nhân Viên Kỹ Thuật thu nhập 8 - 10 triệu Toàn thời gian tại Bình Thuận
Công Ty TNHH Nông Nghiệp Phú Lâm Tây
Hạn nộp: 26/12/2024
Bình Thuận Đã hết hạn 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Mimosa Technology
Tuyển Quản Lý Kỹ Thuật thu nhập 12 - 15 triệu Toàn thời gian tại Lâm Đồng
Công ty TNHH Mimosa Technology
Hạn nộp: 26/12/2024
Lâm Đồng Đã hết hạn 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Nông Nghiệp Phú Lâm Tây
Tuyển Kỹ Sư Nông Nghiệp thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Bình Thuận
Công Ty TNHH Nông Nghiệp Phú Lâm Tây
Hạn nộp: 26/12/2024
Bình Thuận Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Mimosa Technology
Tuyển Kỹ Sư Nông Nghiệp thu nhập 10 - 12 triệu Toàn thời gian tại Lâm Đồng
Công ty TNHH Mimosa Technology
Hạn nộp: 31/12/2024
Lâm Đồng Đã hết hạn 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ, SẢN XUẤT, XUẤT NHẬP KHẨU ĐỨC THÀNH
Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh thu nhập 8 - 15 triệu Toàn thời gian tại Tây Ninh
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ, SẢN XUẤT, XUẤT NHẬP KHẨU ĐỨC THÀNH
Hạn nộp: 25/12/2024
Tây Ninh Đã hết hạn 8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ AGRIJAPAN
Tuyển Kỹ Sư Nông Nghiệp thu nhập 8 - 15 triệu Toàn thời gian tại Cần Thơ
Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ AGRIJAPAN
Hạn nộp: 14/12/2024
Cần Thơ Long An Đồng Tháp Đã hết hạn 8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU KHOA NGỌC HÂN
Tuyển Kỹ Sư Nông Nghiệp thu nhập 7 - 10 triệu Toàn thời gian tại Phú Thọ
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU KHOA NGỌC HÂN
Hạn nộp: 25/12/2024
Phú Thọ Đã hết hạn 7 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thủy Sính
Tuyển Trưởng Phòng Đào Tạo thu nhập 20 - 25 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công ty TNHH Thủy Sính
Hạn nộp: 15/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất