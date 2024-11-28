Tuyển Nông/Lâm/Ngư nghiệp Công ty TNHH Mimosa Technology làm việc tại Lâm Đồng thu nhập 10 - 12 Triệu

1 Quản lý hồ sơ và tài liệu vùng trồng

2 Theo dõi và báo cáo sản xuất: cập nhật lịch sản xuất, thu hoạch, lập báo cáo định kỳ về hiệu quả sản xuất, tình hình sinh trưởng, và các vấn đề phát sinh tại các vùng trồng, Phối hợp với đội ngũ kỹ thuật và quản lý để xử lý các vấn đề canh tác, Phối hợp với đội kinh doanh và sau thu hoạch đảm bảo chất lượng sau thu hoạch, Đảm bảo mô hình hợp tác với các Nông hộ theo đúng quy trình và quy định

3 Hỗ trợ giao tiếp và điều phối: Làm cầu nối liên lạc giữa các hộ nông dân, đội ngũ kỹ thuật, và quản lý; Xử lý và giải quyết các yêu cầu, thắc mắc từ nông hộ và các bên liên quan

4 Quản lý hợp đồng và tài chính: Theo dõi việc thực hiện hợp đồng với nông dân và nhà nhà đầu tư

5 Phát triển vùng trồng: Hỗ trợ trong việc tìm kiếm và phát triển thêm các vùng trồng mới; Theo dõi và báo cáo về các điều kiện canh tác, đề xuất cải tiến để nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm

6 Quản lý lịch làm việc, sắp xếp các cuộc họp và lịch trình kiểm tra vùng trồng.

7 Thực hiện các công việc theo sự yêu cầu và phân công của Cấp trên.