Tuyển Nông/Lâm/Ngư nghiệp Công Ty TNHH Nông Nghiệp Phú Lâm Tây làm việc tại Bình Thuận thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Thuận: Kieufarm, Xã Thuận Hòa, Hàm Thuận Bắc, Huyện Hàm Thuận Bắc

Mô Tả Công Việc

• Tham gia vào quá trình trồng và chăm sóc cây dưa lưới từ giai đoạn gieo hạt đến khi thu hoạch.

• Thực hiện các công việc tưới tiêu, bón phân, phun thuốc bảo vệ thực vật đúng quy trình kỹ thuật.

• Theo dõi tình trạng sức khỏe của cây, kiểm tra sâu bệnh và đưa ra biện pháp phòng ngừa, xử lý kịp thời.

• Tham gia vào nghiên cứu và thử nghiệm các phương pháp mới để cải thiện chất lượng và sản lượng dưa lưới.

• Phối hợp với đội ngũ trong các công việc liên quan.

Yêu Cầu Công Việc

• Tốt nghiệp chuyên ngành Nông nghiệp, Trồng trọt hoặc các ngành liên quan.

• Chấp nhận kỹ sư mới ra trường có đam mê và tinh thần ham học hỏi.

• Có kiến thức cơ bản về các kỹ thuật trồng dưa lưới, phân bón và thuốc bảo vệ thực vật.

• Khả năng làm việc nhóm tốt, chịu được áp lực công việc, và có trách nhiệm cao.

Tại Công Ty TNHH Nông Nghiệp Phú Lâm Tây Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương: thỏa thuận theo năng lực

• Tham gia đầy đủ bảo hiểm theo quy định của pháp luật.

• Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp trong môi trường chuyên nghiệp và thân thiện.

• Được đào tạo và phát triển kỹ năng trong ngành trồng trọt, đặc biệt là trồng dưa lưới.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Nông Nghiệp Phú Lâm Tây

