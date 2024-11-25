Tuyển Nông/Lâm/Ngư nghiệp CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU KHOA NGỌC HÂN làm việc tại Phú Thọ thu nhập 7 - 10 Triệu

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU KHOA NGỌC HÂN
Ngày đăng tuyển: 25/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 25/12/2024
Nông/Lâm/Ngư nghiệp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nông/Lâm/Ngư nghiệp Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU KHOA NGỌC HÂN

Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Phú Thọ: Xã An Đạo, Phù Ninh, Thị xã Phú Thọ

Mô Tả Công Việc Nông/Lâm/Ngư nghiệp Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

- Theo dõi, đánh giá các đặc tính nông sinh học của các cây trồng chính: ớt, quất (tắc)...
- Nghiên cứu và xây dựng các mô hình trình diễn ớt, quất (tắc), đánh giá khảo nghiệm và hoàn thiện quy trình kỹ thuật cho từng vùng.
- Phố biến quy tình kỹ thuật cho nông dân tại địa phương thông qua các lớp tập huấn, chuyển giao công nghệ.
- Kiểm soát quy trình sản xuất sản phẩm nguồn
- Thực hiện chuẩn bị hồ sơ liên quan đến sản phẩm (đăng ký, khảo nghiệm, hợp quy)
- Thực hiện công tác chuẩn bị hồ sơ nghiệm thu các sản phẩm
- Lập để cương và khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật, phân bón lá.
- Kiểm tra chất lượng hạt giống trong kho
- Theo dõi, đánh giá, kiểm định dòng hoặc ruộng lúa sản xuất.
- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của trưởng phòng.

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Không yêu cầu kinh nghiệm, tốt nghiệp từ đại học
- Độ tuổi 22 - 29
- Ưu tiên ứng viên mới tốt nghiệp ngành bảo vệ thực vật, giống cây trồng...
- Nhanh nhẹn, cẩn thận, trung thực, chịu khó, yêu nghề, đạo đức nghề nghiệp tốt.
- Chịu áp lực công việc cao
- Có chí tiến thủ và phát triển nghề nghiệp.
- Có phương tiện xe máy đi lại.

Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU KHOA NGỌC HÂN Thì Được Hưởng Những Gì

– Thử việc 2 tháng. Sau thời gian thử việc được đảm bảo đầy đủ các quyền lợi về BHXH, BHYT và các quyền lợi khác theo quy định của Luật lao động và Quy chế của công ty.
– Thu nhập từ 7-12 triệu/Tháng đối với nhân viên chính thức, ký hợp đồng dài hạn với công ty, có nhiều cơ hội thăng tiến lên vị trí trưởng phòng với mức thu nhập từ 10-20 triệu.
– Được hỗ trợ xăng xe, nhà ở, điện thoại.
– Xét tăng lương hàng năm theo năng lực và mức độ cống hiến.
– Cơ hội được tham gia tất cả các khóa phát triển cá nhân do công ty tổ chức và các khóa đào tạo bên ngoài nhằm phát triển chuyên môn và kỹ năng cần thiết.
– Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện, cơ hội thăng tiến cao;
– Cơ hội làm việc và gắn bó lâu dài trong công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU KHOA NGỌC HÂN

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 68 Lê Thị Xuyến, phường Chính Gián, quận Thanh khê, Đà Nẵng

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất