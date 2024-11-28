Tuyển Nông/Lâm/Ngư nghiệp CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ, SẢN XUẤT, XUẤT NHẬP KHẨU ĐỨC THÀNH làm việc tại Tây Ninh thu nhập 8 - 15 Triệu

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ, SẢN XUẤT, XUẤT NHẬP KHẨU ĐỨC THÀNH
Ngày đăng tuyển: 28/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 25/12/2024
Nông/Lâm/Ngư nghiệp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nông/Lâm/Ngư nghiệp Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ, SẢN XUẤT, XUẤT NHẬP KHẨU ĐỨC THÀNH

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Tây Ninh: 785 787 CMT8, KP2, Phường 3, TP Tây Ninh, Thành phố Tây Ninh

Mô Tả Công Việc Nông/Lâm/Ngư nghiệp Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Tìm kiếm khách hàng mới, chăm sóc duy trì các mối quan hệ khách hàng cũ
Tiếp xúc với khách hàng, tư vấn, giới thiệu về giá cả, chính sách sản phẩm
Quản lý và thu hồi công nợ, đồng thời thường xuyên đánh giá khách hàng để giảm thiểu công nợ
Lên đơn hàng và theo dõi đơn hàng, đảm bảo về mặt hình ảnh của sản phẩm tại cửa hàng
Ghi nhận và xử lý các khiếu nại của khách hàng về chất lượng sản phẩm, thời gian giao hàng, ...
Phối hợp với bộ phận Marketing và kỹ thuật để đạt mục tiêu doanh số và phát triển thị trường

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam, dưới 35 tuổi
Tốt nghiệp trung cấp trở lên các ngành BVTV, nông học, trồng trọt...
Có kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh phân bón và thuốc BVTV
Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, tư vấn bán hàng tốt, thân thiện, nhiệt tình

Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ, SẢN XUẤT, XUẤT NHẬP KHẨU ĐỨC THÀNH Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lương cứng + chiết khấu theo tháng, quý, năm,....
Thưởng theo thành tích và thâm niên, ...
Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.
Được hưởng đầy đủ các quyền lợi và chính sách của công ty
Tham gia BHYT, BHXH, BHTN theo quy định của nhà nước
Được tham gia các hoạt động đoàn thể: du lịch, Sinh nhật, Liên hoan, ...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ, SẢN XUẤT, XUẤT NHẬP KHẨU ĐỨC THÀNH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ, SẢN XUẤT, XUẤT NHẬP KHẨU ĐỨC THÀNH

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ, SẢN XUẤT, XUẤT NHẬP KHẨU ĐỨC THÀNH

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 785-787, Đường Cách Mạng Tháng Tám, Khu phố 2, Phường 3, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

