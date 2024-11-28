Tuyển Nông/Lâm/Ngư nghiệp CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ, SẢN XUẤT, XUẤT NHẬP KHẨU ĐỨC THÀNH làm việc tại Tây Ninh thu nhập 8 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nông/Lâm/Ngư nghiệp Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ, SẢN XUẤT, XUẤT NHẬP KHẨU ĐỨC THÀNH
- Tây Ninh: 785 787 CMT8, KP2, Phường 3, TP Tây Ninh, Thành phố Tây Ninh
Mô Tả Công Việc Nông/Lâm/Ngư nghiệp Với Mức Lương 8 - 15 Triệu
Tìm kiếm khách hàng mới, chăm sóc duy trì các mối quan hệ khách hàng cũ
Tiếp xúc với khách hàng, tư vấn, giới thiệu về giá cả, chính sách sản phẩm
Quản lý và thu hồi công nợ, đồng thời thường xuyên đánh giá khách hàng để giảm thiểu công nợ
Lên đơn hàng và theo dõi đơn hàng, đảm bảo về mặt hình ảnh của sản phẩm tại cửa hàng
Ghi nhận và xử lý các khiếu nại của khách hàng về chất lượng sản phẩm, thời gian giao hàng, ...
Phối hợp với bộ phận Marketing và kỹ thuật để đạt mục tiêu doanh số và phát triển thị trường
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp trung cấp trở lên các ngành BVTV, nông học, trồng trọt...
Có kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh phân bón và thuốc BVTV
Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, tư vấn bán hàng tốt, thân thiện, nhiệt tình
Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ, SẢN XUẤT, XUẤT NHẬP KHẨU ĐỨC THÀNH Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng theo thành tích và thâm niên, ...
Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.
Được hưởng đầy đủ các quyền lợi và chính sách của công ty
Tham gia BHYT, BHXH, BHTN theo quy định của nhà nước
Được tham gia các hoạt động đoàn thể: du lịch, Sinh nhật, Liên hoan, ...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ, SẢN XUẤT, XUẤT NHẬP KHẨU ĐỨC THÀNH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI