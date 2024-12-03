Tuyển Nông/Lâm/Ngư nghiệp Công Ty Cổ Phần Giống Cây Trồng Miền Nam làm việc tại Sóc Trăng thu nhập 9 - 10 Triệu

Mức lương 9 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Sóc Trăng: - Tp. Sóc Trăng, Sóc Trăng, Thành phố Sóc Trăng

Mô Tả Công Việc Nông/Lâm/Ngư nghiệp Với Mức Lương 9 - 10 Triệu

Mô tả công việc:

- Lập kế hoạch và thực hiện mục tiêu phát triển sản phẩm, bán hàng, thu hồi công nợ, mở rộng kênh phân phối tại địa bàn phụ trách;

- Đề xuất và triển khai các chính sách bán hàng, giới thiệu sản phẩm, tư vấn, tổ chức tập huấn và hội thảo nông dân;

- Phân tích, đánh giá và đề xuất giải pháp phát triển thị trường;

- Chi tiết công việc và các chế độ phúc lợi sẽ được trao đổi cụ thể qua zalo hoặc khi phỏng vấn.

Với Mức Lương 9 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu Cầu:

-Tốt nghiệp: Trung cấp trở lên các ngành liên quan đến trồng trọt gồm: Nông học, Khoa học cây trồng, BVTV, khoa học đất, kinh tế nông nghiệp….

-Ưu tiên: Yêu thích nông nghiệp, nhanh nhẹn, giao tiếp tốt, chịu khó, chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo, < 35 tuổi;

Tại Công Ty Cổ Phần Giống Cây Trồng Miền Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Chế độ đãi ngộ: Tiền lương -Thu nhập, tham gia BHXH full lương, chế độ công tác phí, phúc lợi tương xứng với năng lực và kinh nghiệm làm việc;

-Đến với teamworks để nâng cao kinh nghiệm, giá trị bản thân, hãy nhanh tay liên hệ để được tư vấn;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Giống Cây Trồng Miền Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.