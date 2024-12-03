Tuyển Nông/Lâm/Ngư nghiệp Công Ty Cổ Phần Giống Cây Trồng Miền Nam làm việc tại Sóc Trăng thu nhập 9 - 10 Triệu

Tuyển Nông/Lâm/Ngư nghiệp Công Ty Cổ Phần Giống Cây Trồng Miền Nam làm việc tại Sóc Trăng thu nhập 9 - 10 Triệu

Công Ty Cổ Phần Giống Cây Trồng Miền Nam
Ngày đăng tuyển: 03/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 03/01/2025
Công Ty Cổ Phần Giống Cây Trồng Miền Nam

Nông/Lâm/Ngư nghiệp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nông/Lâm/Ngư nghiệp Tại Công Ty Cổ Phần Giống Cây Trồng Miền Nam

Mức lương
9 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Sóc Trăng:

- Tp. Sóc Trăng, Sóc Trăng, Thành phố Sóc Trăng

Mô Tả Công Việc Nông/Lâm/Ngư nghiệp Với Mức Lương 9 - 10 Triệu

Mô tả công việc:
- Lập kế hoạch và thực hiện mục tiêu phát triển sản phẩm, bán hàng, thu hồi công nợ, mở rộng kênh phân phối tại địa bàn phụ trách;
- Đề xuất và triển khai các chính sách bán hàng, giới thiệu sản phẩm, tư vấn, tổ chức tập huấn và hội thảo nông dân;
- Phân tích, đánh giá và đề xuất giải pháp phát triển thị trường;
- Chi tiết công việc và các chế độ phúc lợi sẽ được trao đổi cụ thể qua zalo hoặc khi phỏng vấn.

Với Mức Lương 9 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu Cầu:
-Tốt nghiệp: Trung cấp trở lên các ngành liên quan đến trồng trọt gồm: Nông học, Khoa học cây trồng, BVTV, khoa học đất, kinh tế nông nghiệp….
-Ưu tiên: Yêu thích nông nghiệp, nhanh nhẹn, giao tiếp tốt, chịu khó, chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo, < 35 tuổi;

Tại Công Ty Cổ Phần Giống Cây Trồng Miền Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Chế độ đãi ngộ: Tiền lương -Thu nhập, tham gia BHXH full lương, chế độ công tác phí, phúc lợi tương xứng với năng lực và kinh nghiệm làm việc;
-Đến với teamworks để nâng cao kinh nghiệm, giá trị bản thân, hãy nhanh tay liên hệ để được tư vấn;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Giống Cây Trồng Miền Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Giống Cây Trồng Miền Nam

Công Ty Cổ Phần Giống Cây Trồng Miền Nam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 282 Lê Văn Sỹ, Phường 1, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

