Tuyển Thu mua/Mua hàng CÔNG TY CỔ PHẦN MAXWIN VIỆT NAM làm việc tại Ninh Bình thu nhập 10 - 25 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN MAXWIN VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 13/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN MAXWIN VIỆT NAM

Thu mua/Mua hàng

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thu mua/Mua hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MAXWIN VIỆT NAM

Mức lương
10 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Ninh Bình: Khu đô thị Vạn Phúc, Hiệp Bình Phước, Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Thu mua/Mua hàng Với Mức Lương 10 - 25 Triệu

• Thực hiện nghiên cứu thị trường để tìm kiếm các nhà cung cấp tiềm năng mới;
• Đàm phán và ký kết hợp đồng;
• Quản lý đơn hàng trong toàn bộ quá trình cho đến khi hoàn thành;
• Xử lý các thủ tục hải quan và vận chuyển;
• Xây dựng và duy trì mối quan hệ với nhà cung cấp.

Với Mức Lương 10 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Trình độ: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kinh tế, Quản trị Kinh doanh, Thương mại Quốc tế hoặc các ngành liên quan.
• Kinh nghiệm: Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực mua hàng quốc tế.
• Giao tiếp thành thạo tiếng Trung, đọc hiểu Tiếng anh cơ bản.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MAXWIN VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương 10-25tr;
• Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN, được nghỉ phép năm, lễ tết đầy đủ theo luật lao động. Thưởng lễ tết, lương tháng 13 theo chính sách của công ty;
• Được tham gia các buổi Team-Building, Training thường xuyên các kiến thức, kỹ năng giúp phát triển bản thân toàn diện;
• Nhiều cơ hội thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MAXWIN VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN MAXWIN VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN MAXWIN VIỆT NAM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: KCN Phúc Sơn – TP Ninh Bình

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

