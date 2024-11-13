Tuyển Thu mua/Mua hàng CÔNG TY CỔ PHẦN MAXWIN VIỆT NAM làm việc tại Ninh Bình thu nhập 10 - 25 Triệu

Mức lương 10 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Ninh Bình: Khu đô thị Vạn Phúc, Hiệp Bình Phước, Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Thu mua/Mua hàng Với Mức Lương 10 - 25 Triệu

• Thực hiện nghiên cứu thị trường để tìm kiếm các nhà cung cấp tiềm năng mới;

• Đàm phán và ký kết hợp đồng;

• Quản lý đơn hàng trong toàn bộ quá trình cho đến khi hoàn thành;

• Xử lý các thủ tục hải quan và vận chuyển;

• Xây dựng và duy trì mối quan hệ với nhà cung cấp.

Với Mức Lương 10 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Trình độ: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kinh tế, Quản trị Kinh doanh, Thương mại Quốc tế hoặc các ngành liên quan.

• Kinh nghiệm: Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực mua hàng quốc tế.

• Giao tiếp thành thạo tiếng Trung, đọc hiểu Tiếng anh cơ bản.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MAXWIN VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương 10-25tr;

• Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN, được nghỉ phép năm, lễ tết đầy đủ theo luật lao động. Thưởng lễ tết, lương tháng 13 theo chính sách của công ty;

• Được tham gia các buổi Team-Building, Training thường xuyên các kiến thức, kỹ năng giúp phát triển bản thân toàn diện;

• Nhiều cơ hội thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MAXWIN VIỆT NAM

