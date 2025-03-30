Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ LẮP MÁY VIỆT NAM làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 10 - 25 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ LẮP MÁY VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 30/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2025
Kỹ sư xây dựng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư xây dựng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ LẮP MÁY VIỆT NAM

Mức lương
10 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Quảng Ninh: Khu Phố Nội Hoàng Tây

- Hoàng Quế, Đông Triều, Huyện Quảng Ninh

Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương 10 - 25 Triệu

Thiết kế, bóc tách và giám sát dự án xây dựng
Tiến hành khảo sát công trình và phân tích dữ liệu (bản đồ, báo cáo, kiểm tra, bản vẽ...).
Thực hiện các nghiên cứu nghiệp vụ và tính khả thi, vẽ bản thiết kế đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật.
Cung cấp tư vấn và giải quyết các vấn đề/thiếu sót phát sinh.
Giám sát tiến độ và lập báo cáo về tình hình dự án.
Tuân theo hướng dẫn và các quy định của ngành, bao gồm giấy phép, tiêu chuẩn an toàn... và cung cấp tài liệu kỹ thuật cũng như giấy tờ khác theo yêu cầu.

Với Mức Lương 10 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học và trên đại học chuyên ngành xây dựng công nghiệp và dân dụng.
Ưu tiên ứng viên ít nhất 1 năm kinh nghiệm (nếu chưa có Công ty đào tạo thêm)
Sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế Autocad, 3D và các phần mềm ứng dụng trên máy tính.
Nhanh nhẹn, năng nổ, chịu khó học hỏi, chịu được áp lực trong công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ LẮP MÁY VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN
Mức lương: từ 10.000.000 – 25.000.000 VNĐ
Phụ cấp ăn ca, nước uống và các chế độ đãi ngộ khác.
Được đào tạo nghề, tham gia các khóa huấn luyện và nâng cao tay nghề.
Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ LẮP MÁY VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ LẮP MÁY VIỆT NAM

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Khu Phố Nội Hoàng Tây - Phường Hoàng Quế - TP Đông Triều - Tỉnh Quảng Ninh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

