Tuyển Kỹ sư cơ điện công ty cổ phần đầu tư công nghiệp vntech làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 25 Triệu

công ty cổ phần đầu tư công nghiệp vntech
Ngày đăng tuyển: 22/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 20/07/2025
Kỹ sư cơ điện

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư cơ điện Tại công ty cổ phần đầu tư công nghiệp vntech

Mức lương
10 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tại các dự án của công ty, Long Biên, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ điện Với Mức Lương 10 - 25 Triệu

Vẽ bản vẽ bằng Autocad 2D là chủ yếu, ưu tiên vẽ được bản vẽ 3D hoặc sử dụng phần mềm khác để thể hiện bản vẽ.
Sử dụng Word, Excel Tính toán, bóc tách vật tư, lập kế hoạch thi công cho từng dự án đảm nhiệm
Triển khai trực tiếp công tác thi công tại hiện trường, quản lý và giám sát đội nhóm thi công. Giám sát về kỹ thuật và an toàn, 5s
Là người đại diện của công ty tại dự án. Trao đổi với khách hàng các vấn đề trong thi công dự án và chỉ đạo trực tiếp công nhân thi công.
Chụp ảnh báo cáo công việc hàng ngày, xuất bản vẽ hoàn công,…
Kiểm tra, bảo trì sửa chữa và sử lý sự cố máy móc thiết bị trong nhà máy

Với Mức Lương 10 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học có chuyên ngành về điện, điện tử, điện lạnh
Có kinh nhiệm giám sát dự án tối thiểu 6 tháng
Không ngại di chuyển làm việc tại các dự án của công ty
Chăm chỉ, thật thà, có trách nhiệm với công việc
-Không Ngại đi công trình

Tại công ty cổ phần đầu tư công nghiệp vntech Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc dân chủ, hiện đại, có cơ hội thăng tiến, ổn định lâu dài
Được đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp theo quy định của nhà nước
Mức lương 10-25tr chưa bao gồm phụ cấp (tuỳ theo năng lực, kinh nghiệm)
Phụ cấp ăn trưa, xăng xe, điện thoại,…

Cách Thức Ứng Tuyển Tại công ty cổ phần đầu tư công nghiệp vntech

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tòa Sunrise Building 3A, KĐT mới Sài Đồng - Phúc Đồng - Long Biên -Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

