Tuyển Kỹ sư cơ điện công ty cổ phần đầu tư công nghiệp vntech làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 25 Triệu

Mức lương 10 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tại các dự án của công ty, Long Biên, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ điện Với Mức Lương 10 - 25 Triệu

Vẽ bản vẽ bằng Autocad 2D là chủ yếu, ưu tiên vẽ được bản vẽ 3D hoặc sử dụng phần mềm khác để thể hiện bản vẽ.

Sử dụng Word, Excel Tính toán, bóc tách vật tư, lập kế hoạch thi công cho từng dự án đảm nhiệm

Triển khai trực tiếp công tác thi công tại hiện trường, quản lý và giám sát đội nhóm thi công. Giám sát về kỹ thuật và an toàn, 5s

Là người đại diện của công ty tại dự án. Trao đổi với khách hàng các vấn đề trong thi công dự án và chỉ đạo trực tiếp công nhân thi công.

Chụp ảnh báo cáo công việc hàng ngày, xuất bản vẽ hoàn công,…

Kiểm tra, bảo trì sửa chữa và sử lý sự cố máy móc thiết bị trong nhà máy

Với Mức Lương 10 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học có chuyên ngành về điện, điện tử, điện lạnh

Có kinh nhiệm giám sát dự án tối thiểu 6 tháng

Không ngại di chuyển làm việc tại các dự án của công ty

Chăm chỉ, thật thà, có trách nhiệm với công việc

-Không Ngại đi công trình

Tại công ty cổ phần đầu tư công nghiệp vntech Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc dân chủ, hiện đại, có cơ hội thăng tiến, ổn định lâu dài

Được đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp theo quy định của nhà nước

Mức lương 10-25tr chưa bao gồm phụ cấp (tuỳ theo năng lực, kinh nghiệm)

Phụ cấp ăn trưa, xăng xe, điện thoại,…

Cách Thức Ứng Tuyển Tại công ty cổ phần đầu tư công nghiệp vntech

