Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI S HOME VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 25 Triệu

Mức lương 10 - 25 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Khu C - Khu đô thị hai bên đường Lê Trọng Tấn, P.Dương Nội, Hà Đông, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 25 Triệu

1. Trực tiếp bán hàng tại Showroom:

· Thực hiện tư vấn, bán hàng theo quy trình bán hàng và quy định của Công ty.

2. Bán hàng thông qua hình thức khảo sát thực tế

Tìm kiếm khách hàng thông qua việc đi thị trường, khảo sát các công trình thi công, các khu đô thị mới, các dự án mới,... hoặc làm việc với các đội kiến trúc sư, chủ đầu tư, giám sát công trình,...

3. Đảm bảo hình ảnh:

· Đảm bảo tiêu chuẩn hình ảnh nhân viên bán hàng: trang phục, diện mạo, tác phong

· Đảm bảo hình ảnh điểm bán: vệ sinh điểm bán, quầy kệ, hàng hóa; Trưng bày sản phẩm theo đúng tiêu chuẩn; Check và in tem giá sản phẩm; Sắp xếp, treo banner theo đúng vị trí; Âm thanh cửa hàng....

4. Các công việc khác theo phân công của QLĐB

Với Mức Lương 10 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Trình độ: Tối thiểu tốt nghiệp THPT

2. Độ tuổi: Từ 18– 35 tuổi, biết sử dụng máy tính cơ bản

3. Ngoại hình ưa nhìn, không nói ngọng/ lắp, tác phong nhanh nhẹn, gương mặt tươi tắn.

4. Có tư duy dịch vụ khách hàng, giao tiếp tốt.

(Có kiến thức về xây dựng nội thất là một lợi thế)

5. Có thể làm ca xoay được:

Ca 1: 8h00-16h30, Ca 2: 13h30-21h

1 tháng nghỉ 4 ngày không vào thứ 7, chủ nhật

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI S HOME VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

1. Thu nhập:

Tổng thu nhập ko giới hạn (Lương cứng 7tr1 + thưởng doanh số + thưởng nóng)

Cụ thể sẽ trao đổi thêm khi phỏng vấn

2. Được hưởng lương Tháng 13, thưởng hoàn thành chỉ tiêu Năm;

3. Cơ hội tham gia các khóa huấn luyện để nâng cao năng lực

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI S HOME VIỆT NAM

