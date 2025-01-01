Danh sách Công ty >

Thông tin công ty & tin tuyển dụng từ CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ LẮP MÁY VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ LẮP MÁY VIỆT NAM

500 - 1000 Nhân viên
Giới thiệu CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ LẮP MÁY VIỆT NAM

Công ty chuyên thực hiện các dự án EPC, EP, PC, BOO: -Công nghệ tuyển khoáng: Thiết kế, chế tạo, vận chuyển, lắp đặt và chuyển giao công nghệ tuyển quặng Đồng (Cu) với quy mô từ 1,0 triệu tấn/năm đến 5,0 triệu tấn/năm; Thiết kế, chế tạo, vận chuyển, lắp đặt và chuyển giao công nghệ tuyển quặng Nhôm (Al) với quy mô từ 1,0 triệu tấn/năm đến 5,0 triệu tấn/năm; Thiết kế, chế tạo, vận chuyển, lắp đặt và chuyển giao công nghệ tuyển quặng Sắt (Fe) với quy mô từ 1,0 triệu tấn/năm đến 5,0 triệu tấn/năm; Thiết kế, chế tạo, vận chuyển, lắp đặt và chuyển giao công nghệ tuyển Than với quy mô từ 1,0 triệu tấn/năm đến 10,0 triệu tấn/năm; Thiết kế, chế tạo, vận chuyển, lắp đặt và chuyển giao công nghệ tuyển Đá với quy mô từ 1,0 triệu tấn/năm đến 5,0 triệu tấn/năm; Thiết kế, chế tạo, vận chuyển, lắp đặt và chuyển giao công nghệ tuyển Cát với quy mô từ 0,5 triệu tấn/năm đến 3,0 triệu tấn/năm; Thiết kế, chế tạo, vận chuyển, lắp đặt và chuyển giao công nghệ sử lý phế thải cao su và Plastic ra dầu FO -Công nghệ vận chuyển băng tải: Thiết kế, chế tạo, vận chuyển, lắp đặt và chuyển giao công nghệ vận chuyển vật liệu rời bằng băng tải "Ống"uốn lượn 3D có chiều dài từ 1.000 – 30.000 mét /1 băng; Thiết kế, chế tạo, vận chuyển, lắp đặt và chuyển giao công nghệ vận chuyển vật liệu rời bằng băng tải "Kín"uốn lượn 3D có chiều dài từ 1.000 – 30.000 mét /1 băng; Sản xuất các cấu kiện tang băng tải, con lăn băng tải, các vật tư phụ tùng băng tải "Ống" và băng tải "Kín" phục vụ cho việc bảo dưỡng và sửa chữa lớn theo định kỳ của dự án. -Sản xuất kết cấu thép phi tiêu chuẩn và lắp máy Chế tạo kết cấu thép phi tiêu chuẩn, lắp máy phục vụ cho các ngành: Nhiệt điện, xi măng, tuyển khoáng, vật liệu xây dựng, khai thác khoáng sản, luyện thép, cán thép. Thiết kế, chế tạo, vận chuyển, lắp dựng: Nhà thép tiền có khẩu độ lớn nhất K=90m, kết cấu thép phi tiêu chuẩn dùng trong công nghiệp và dân dụng; Thiết kế, chế tạo, vận chuyển, lắp đặt: Thiết bị nâng hạ dùng trong công nghiệp và công nghiệp nặng.

Tin tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ LẮP MÁY VIỆT NAM

Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ LẮP MÁY VIỆT NAM làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 10 - 25 Triệu

Hạn nộp: 31/12/2025

Quảng Ninh 10 - 25 Triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kỹ sư cơ khí CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ LẮP MÁY VIỆT NAM làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 10 - 25 Triệu

Hạn nộp: 31/12/2025

Quảng Ninh 10 - 25 Triệu Kinh nghiệm: 1 năm

