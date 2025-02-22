Tuyển Kỹ sư cơ khí CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ LẮP MÁY VIỆT NAM làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 10 - 25 Triệu

Mức lương 10 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Quảng Ninh: Khu Phố Nội Hoàng Tây - Hoàng Quế, Đông Triều, Huyện Quảng Ninh

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ khí Với Mức Lương 10 - 25 Triệu

Thiết kế, triển khai bản vẽ cơ khí chế tạo.

Vẽ, thiết kế chi tiết máy móc và giám sát quá trình sản xuất, lắp ráp sản phẩm.

Bóc tách vật tư theo bản vẽ sản xuất, làm định mức vật tư cho sản phẩm

Với Mức Lương 10 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học, trên đại học chuyên ngành cơ khí, chế tạo máy,

Ưu tiên ứng viên ít nhất 1 năm kinh nghiệm (nếu chưa có Công ty đào tạo thêm)

Sử dụng thành thạo phần mềm thiết kế Autocad, 3D và các phần mềm ứng dụng trên máy tính.

Nhanh nhẹn, năng nổ, chịu khó học hỏi, chịu được áp lực cao trong công việc.

Chăm chỉ, trách nhiệm, nghiêm túc, có đam mê với lĩnh vực thiết kế cơ khí.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ LẮP MÁY VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN

Mức lương: từ 10.000.000 – 25.000.000 VNĐ

Phụ cấp ăn ca, nước uống và các chế độ đãi ngộ khác.

Được đào tạo nghề, tham gia các khóa huấn luyện và nâng cao tay nghề.

Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ LẮP MÁY VIỆT NAM

