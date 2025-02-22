Tuyển Kỹ sư cơ khí CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ LẮP MÁY VIỆT NAM làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 10 - 25 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư cơ khí Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ LẮP MÁY VIỆT NAM
Mức lương
10 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Quảng Ninh: Khu Phố Nội Hoàng Tây
- Hoàng Quế, Đông Triều, Huyện Quảng Ninh
Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ khí Với Mức Lương 10 - 25 Triệu
Thiết kế, triển khai bản vẽ cơ khí chế tạo.
Vẽ, thiết kế chi tiết máy móc và giám sát quá trình sản xuất, lắp ráp sản phẩm.
Bóc tách vật tư theo bản vẽ sản xuất, làm định mức vật tư cho sản phẩm
Với Mức Lương 10 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học, trên đại học chuyên ngành cơ khí, chế tạo máy,
Ưu tiên ứng viên ít nhất 1 năm kinh nghiệm (nếu chưa có Công ty đào tạo thêm)
Sử dụng thành thạo phần mềm thiết kế Autocad, 3D và các phần mềm ứng dụng trên máy tính.
Nhanh nhẹn, năng nổ, chịu khó học hỏi, chịu được áp lực cao trong công việc.
Chăm chỉ, trách nhiệm, nghiêm túc, có đam mê với lĩnh vực thiết kế cơ khí.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ LẮP MÁY VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN
Mức lương: từ 10.000.000 – 25.000.000 VNĐ
Phụ cấp ăn ca, nước uống và các chế độ đãi ngộ khác.
Được đào tạo nghề, tham gia các khóa huấn luyện và nâng cao tay nghề.
Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ LẮP MÁY VIỆT NAM
