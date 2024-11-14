Tuyển Thu mua/Mua hàng Công ty CPTM Dược Vương làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

Tuyển Thu mua/Mua hàng Công ty CPTM Dược Vương làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

Công ty CPTM Dược Vương
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 11/12/2024
Công ty CPTM Dược Vương

Thu mua/Mua hàng

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thu mua/Mua hàng Tại Công ty CPTM Dược Vương

Mức lương
15 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: An Khánh, Hoài Đức

Mô Tả Công Việc Thu mua/Mua hàng Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

1. Nghiên cứu thị trường:
- Cập nhật, tổng hợp và phân tích thông tin, nhu cầu thị trường, thông tin đối thủ cạnh tranh, chính sách nhà nước có liên quan đến nhãn hàng phụ trách.
- Tìm kiếm nhà cung cấp và đề xuất sản phẩm mới của nhóm hàng phụ trách
2. Cung ứng hàng hóa:
- Đàm phán chính sách thương mại và ký hợp đồng mua hàng với nhà cung cấp
- Lập kế hoạch mua hàng định kỳ (tháng / quý / năm) nhóm hàng phụ trách (Chủng loại, số lượng, ngân sách, nhà cung cấp) và theo dõi tiến độ mua hàng.
- Phối hợp quản lý dự trù, tồn kho, xây dựng min – max đặt hàng cho các mặt hàng phụ trách
- Quản lý chính sách giá, chính sách bán hàng, chiết khấu, chính sách đổi trả của nhóm
hàng phụ trách
3. Chiến lược Marketing phát triển thương hiệu sản phẩm phụ trách
- Lập kế hoạch Marketing bao gồm kế hoạch sản phẩm, kế hoạch giá, định hướng nhóm khách hàng và truyền thông cho sản phẩm được giao.
- Triển khai, phối hợp với các bộ phận liên quan để tổ chức thực hiện các hoạt động Marketing nhãn hàng phụ trách theo kế hoạch đã được phê duyệt.
- Theo dõi, giám sát, đánh giá hiệu quả của hoạt động marketing và điều chỉnh kế hoạch hoạt động marketing nhãn hàng phụ trách để đạt hiệu quả cao nhất.
- Quản lý chi phí các hoạt động Trade Marketing
4. Quản trị sản phẩm:
- Xây dựng giá bán phù hợp với thị trường và mục tiêu lợi nhuận của công ty.
- Quản lý thông tin sản phẩm trên website và phần mềm quản trị
- Xây dựng tài liệu và đào tạo kiến thức sản phẩm.

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Học vấn và kinh nghiệm:
- Tốt nghiệp Cao đẳng / Đại học các chuyên ngành: Dược, Quản trị kinh doanh, Kinh tế, Marketing, các ngành liên quan.
- Ít nhất 2 năm trong vị trí mua hàng, Marketing trong ngành Dược phẩm / chăm sóc sức khỏe / bán lẻ hàng tiêu dùng.
- Ưu tiên có kinh nghiệm trong ngành Dược phẩm.
2. Kỹ năng:
- Tư duy logic và nhạy bén trong kinh doanh.
- Hiểu biết cách vận hành của ngành Dược phẩm / thương mại điện tử.
- Kỹ năng đàm phán, giao tiếp, thuyết phục.
- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng.
- Kỹ năng thống kê, tổng hợp dữ liệu và phân tích dữ liệu

Tại Công ty CPTM Dược Vương Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: Từ 15.000.000 VNĐ - 30.000.000 VNĐ
- Cung cấp máy tính và điện thoại đầy đủ để phục vụ công việc.
- Tham gia BHXH theo quy định và các quyền lợi của công ty.
- Được phát triển chuyên môn, kỹ năng, đề xuất ý tưởng, nâng cao kinh nghiệm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CPTM Dược Vương

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty CPTM Dược Vương

Công ty CPTM Dược Vương

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Khu đô Thị Nam An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-chuyen-vien-mua-hang-thu-nhap-15-30-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job249030
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Action Composites Hightech Industries
Tuyển Chuyên môn Thu mua/Mua hàng thu nhập Thỏa thuận Toàn thời gian tại Đồng Nai
Công Ty TNHH Action Composites Hightech Industries
Hạn nộp: 07/12/2024
Đồng Nai Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Entiz
Tuyển Chuyên môn Thu mua/Mua hàng thu nhập 10 - 15 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Nghệ An
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Entiz
Hạn nộp: 26/12/2024
Nghệ An Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Nhất Nước
Tuyển Chuyên môn Thu mua/Mua hàng thu nhập 11 - 15 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty TNHH Nhất Nước
Hạn nộp: 27/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 11 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Elipsport
Tuyển Chuyên môn Thu mua/Mua hàng thu nhập 15 - 20 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công ty TNHH Elipsport
Hạn nộp: 15/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hệ thống Kỹ thuật Ứng dụng
Tuyển Chuyên môn Thu mua/Mua hàng thu nhập 8 - 12 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty TNHH Hệ thống Kỹ thuật Ứng dụng
Hạn nộp: 27/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THỂ THAO SPORT 1
Tuyển Chuyên Viên Thu Mua thu nhập 14 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THỂ THAO SPORT 1
Hạn nộp: 26/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 14 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ XUẤT NHẬP KHẨU PHÚC KHANG
Tuyển Nhân Viên Mua Hàng thu nhập Thoả thuận Bán thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ XUẤT NHẬP KHẨU PHÚC KHANG
Hạn nộp: 26/01/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thiết bị công nghiệp GSI Việt Nam
Tuyển Nhân Viên Mua Hàng thu nhập 8 - 11 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty TNHH Thiết bị công nghiệp GSI Việt Nam
Hạn nộp: 28/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ ITS
Tuyển Chuyên Viên Mua Hàng thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ ITS
Hạn nộp: 28/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ECO ONE VIỆT NAM
Tuyển Mua Hàng thu nhập 10 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY TNHH ECO ONE VIỆT NAM
Hạn nộp: 26/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu
CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Edufit
Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu
Edufit
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 23 ngày để ứng tuyển 15 - 19 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Smart Cloud (FCI)
Tuyển Business Analyst FPT Smart Cloud (FCI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu
FPT Smart Cloud (FCI)
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 17 ngày để ứng tuyển 20 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công Ty CP TM&DV Chuyển Phát Nhanh Tân Sơn Nhất (Tasetco)
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Công Ty CP TM&DV Chuyển Phát Nhanh Tân Sơn Nhất (Tasetco) làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
Công Ty CP TM&DV Chuyển Phát Nhanh Tân Sơn Nhất (Tasetco)
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 23 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ EHOLDINGS
Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ EHOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ EHOLDINGS
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 17 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company làm việc tại Tuyên Quang thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Hạn nộp: 03/10/2025
Tuyên Quang Hà Giang Bắc Ninh Bắc Giang Còn 17 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Hạn nộp: 24/09/2025
Hà Nội Hải Phòng Quảng Ninh Hải Dương Thanh Hóa Ninh Bình Nam Định Hà Nam Hưng Yên Thái Bình Bắc Ninh Bắc Giang Lạng Sơn Thái Nguyên Bắc Kạn Tuyên Quang Hà Giang Cao Bằng Vĩnh Phúc Hòa Bình Phú Thọ Lào Cai Yên Bái Sơn La Điện Biên Lai Châu Kiên Giang Cà Mau Bạc Liêu Sóc Trăng Cần Thơ An Giang Đồng Tháp Tiền Giang Long An Bến Tre Đồng Nai Hà Tĩnh Bình Phước Nghệ An Còn 8 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cơ sở sản xuất thời trang Mony
Tuyển Nhân viên kinh doanh Cơ sở sản xuất thời trang Mony làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu
Cơ sở sản xuất thời trang Mony
Hạn nộp: 25/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 9 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần công nghệ Prep
Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Công ty cổ phần công nghệ Prep làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu
Công ty cổ phần công nghệ Prep
Hạn nộp: 24/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 8 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI ÁNH DƯƠNG
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI ÁNH DƯƠNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI ÁNH DƯƠNG
Hạn nộp: 31/12/2025
Hà Nội Còn 106 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ UNI VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ UNI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ UNI VIỆT NAM
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 31 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land
Tuyển Trợ lý giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 14 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm PAN AMERICAN TRAVEL
Tuyển Điều hành tour PAN AMERICAN TRAVEL làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
PAN AMERICAN TRAVEL
Hạn nộp: 22/09/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 6 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Action Composites Hightech Industries
Tuyển Chuyên môn Thu mua/Mua hàng thu nhập Thỏa thuận Toàn thời gian tại Đồng Nai
Công Ty TNHH Action Composites Hightech Industries
Hạn nộp: 07/12/2024
Đồng Nai Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Entiz
Tuyển Chuyên môn Thu mua/Mua hàng thu nhập 10 - 15 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Nghệ An
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Entiz
Hạn nộp: 26/12/2024
Nghệ An Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Nhất Nước
Tuyển Chuyên môn Thu mua/Mua hàng thu nhập 11 - 15 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty TNHH Nhất Nước
Hạn nộp: 27/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 11 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Elipsport
Tuyển Chuyên môn Thu mua/Mua hàng thu nhập 15 - 20 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công ty TNHH Elipsport
Hạn nộp: 15/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hệ thống Kỹ thuật Ứng dụng
Tuyển Chuyên môn Thu mua/Mua hàng thu nhập 8 - 12 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty TNHH Hệ thống Kỹ thuật Ứng dụng
Hạn nộp: 27/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THỂ THAO SPORT 1
Tuyển Chuyên Viên Thu Mua thu nhập 14 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THỂ THAO SPORT 1
Hạn nộp: 26/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 14 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ XUẤT NHẬP KHẨU PHÚC KHANG
Tuyển Nhân Viên Mua Hàng thu nhập Thoả thuận Bán thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ XUẤT NHẬP KHẨU PHÚC KHANG
Hạn nộp: 26/01/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thiết bị công nghiệp GSI Việt Nam
Tuyển Nhân Viên Mua Hàng thu nhập 8 - 11 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty TNHH Thiết bị công nghiệp GSI Việt Nam
Hạn nộp: 28/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ ITS
Tuyển Chuyên Viên Mua Hàng thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ ITS
Hạn nộp: 28/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ECO ONE VIỆT NAM
Tuyển Mua Hàng thu nhập 10 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY TNHH ECO ONE VIỆT NAM
Hạn nộp: 26/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất