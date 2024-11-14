Tuyển Thu mua/Mua hàng Công ty CPTM Dược Vương làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

Mức lương 15 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: An Khánh, Hoài Đức

Mô Tả Công Việc Thu mua/Mua hàng Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

1. Nghiên cứu thị trường:

- Cập nhật, tổng hợp và phân tích thông tin, nhu cầu thị trường, thông tin đối thủ cạnh tranh, chính sách nhà nước có liên quan đến nhãn hàng phụ trách.

- Tìm kiếm nhà cung cấp và đề xuất sản phẩm mới của nhóm hàng phụ trách

2. Cung ứng hàng hóa:

- Đàm phán chính sách thương mại và ký hợp đồng mua hàng với nhà cung cấp

- Lập kế hoạch mua hàng định kỳ (tháng / quý / năm) nhóm hàng phụ trách (Chủng loại, số lượng, ngân sách, nhà cung cấp) và theo dõi tiến độ mua hàng.

- Phối hợp quản lý dự trù, tồn kho, xây dựng min – max đặt hàng cho các mặt hàng phụ trách

- Quản lý chính sách giá, chính sách bán hàng, chiết khấu, chính sách đổi trả của nhóm

hàng phụ trách

3. Chiến lược Marketing phát triển thương hiệu sản phẩm phụ trách

- Lập kế hoạch Marketing bao gồm kế hoạch sản phẩm, kế hoạch giá, định hướng nhóm khách hàng và truyền thông cho sản phẩm được giao.

- Triển khai, phối hợp với các bộ phận liên quan để tổ chức thực hiện các hoạt động Marketing nhãn hàng phụ trách theo kế hoạch đã được phê duyệt.

- Theo dõi, giám sát, đánh giá hiệu quả của hoạt động marketing và điều chỉnh kế hoạch hoạt động marketing nhãn hàng phụ trách để đạt hiệu quả cao nhất.

- Quản lý chi phí các hoạt động Trade Marketing

4. Quản trị sản phẩm:

- Xây dựng giá bán phù hợp với thị trường và mục tiêu lợi nhuận của công ty.

- Quản lý thông tin sản phẩm trên website và phần mềm quản trị

- Xây dựng tài liệu và đào tạo kiến thức sản phẩm.

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Học vấn và kinh nghiệm:

- Tốt nghiệp Cao đẳng / Đại học các chuyên ngành: Dược, Quản trị kinh doanh, Kinh tế, Marketing, các ngành liên quan.

- Ít nhất 2 năm trong vị trí mua hàng, Marketing trong ngành Dược phẩm / chăm sóc sức khỏe / bán lẻ hàng tiêu dùng.

- Ưu tiên có kinh nghiệm trong ngành Dược phẩm.

2. Kỹ năng:

- Tư duy logic và nhạy bén trong kinh doanh.

- Hiểu biết cách vận hành của ngành Dược phẩm / thương mại điện tử.

- Kỹ năng đàm phán, giao tiếp, thuyết phục.

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng.

- Kỹ năng thống kê, tổng hợp dữ liệu và phân tích dữ liệu

Tại Công ty CPTM Dược Vương Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: Từ 15.000.000 VNĐ - 30.000.000 VNĐ

- Cung cấp máy tính và điện thoại đầy đủ để phục vụ công việc.

- Tham gia BHXH theo quy định và các quyền lợi của công ty.

- Được phát triển chuyên môn, kỹ năng, đề xuất ý tưởng, nâng cao kinh nghiệm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CPTM Dược Vương

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin