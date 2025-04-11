Tuyển Chuyên viên pháp chế Alphanam Group Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 30 Triệu

Mức lương 16 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 108 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Soạn thảo/Tư vấn/thẩm định/ các hợp đồng phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;

Tư vấn, giải quyết các tranh chấp liên quan đến lĩnh vực thi công xây dựng; đầu tư, kinh doanh dự án bất động sản.

Tư vấn/ hỗ trợ pháp lý đối với hoạt động bán/cho thuê bất động sản và môi giới bán/cho thuê bất động sản.

Thực hiện các thủ tục pháp lý phát sinh trong quá trình bán, cho thuê tài sản, sở hữu trí tuệ, vận hành nhà chung cư/tòa nhà.

Soạn thảo/thẩm định văn bản, tài liệu theo đề nghị của các Phòng, ban của các Công ty trong Tập đoàn

Thẩm định, tư vấn các vấn đề liên quan đến các Hợp đồng tín dụng, hợp đồng thế chấp, bảo lãnh, mua bán nợ của các Công ty trong Tập đoàn

Tư vấn/ thẩm định/ soạn thảo hồ sơ đăng ký nhãn hiệu;

Thực hiện việc soạn thảo các thông báo, văn bản gửi đối tác/ cơ quan nhà nước liên quan đến chức năng nhiệm vụ công việc được giao.

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Luật

03 năm kinh nghiệm làm việc tại các văn phòng luật hoặc doanh nghiệp hoạt động kinh doanh BĐS; ưu tiên ứng viên đã từng làm việc cho Công ty Chủ đầu tư/Đơn vị phát triển dự án.

Có kiến thức tư vấn đầu tư, phát triển dự án bất động sản, Hệ thống cơ quan nhà nước, các cơ quan có thẩm quyền

Am hiểu sâu các quy định pháp luật có liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp: Luật chứng khoán, luật doanh nghiệp, pháp luật về thuế.

Khả năng di chuyển, đi công tác xa khi cần.

Sức khỏe tốt, chịu được áp lực công việc

Mức lương thỏa thuân theo kinh nghiệm và mong muốn

Lương tháng 13, hưởng các chế độ nghỉ phép, Lễ, Tết...

Review lương 2 lần/ năm, ghi nhận thành tích nổi bật

Được tham gia đào tạo thường xuyên với các chuyên gia

Được hưởng các dịch vụ giá ưu đãi hoặc miễn phí trong chuỗi hệ thống khách sạn cao cấp của Alphanam

