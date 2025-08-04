Tuyển Chuyên viên pháp chế Ngân Hàng TNHH MTV Woori Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 800 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên pháp chế Tại Ngân Hàng TNHH MTV Woori Việt Nam
- Hà Nội: Tầng 34, tòa nhà Keangnam Hanoi Landmark Tower, E6 đường Phạm Hùng, Phường Yên Hòa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Mô Tả Công Việc Chuyên viên pháp chế Với Mức Lương Từ 800 USD
- Tư vấn cho Ban Giám đốc và các đơn vị của Ngân hàng Woori Việt Nam về các vấn đề pháp lý liên quan đến giao dịch với khách hàng và các bên khác.
- Cung cấp các giải pháp pháp lý và tư vấn cho các đơn vị kinh doanh và chuyên môn trên toàn hệ thống ngân hàng.
- Thẩm định và đưa ra ý kiến về các khía cạnh pháp lý của hợp đồng và tài liệu liên quan đến ngân hàng.
- Tư vấn về việc xây dựng, thẩm định và quản lý hệ thống tài liệu nội bộ của ngân hàng.
- Đánh giá tác động của các quy định pháp luật đối với hệ thống tài liệu nội bộ của ngân hàng.
- Cập nhật và phổ biến các tài liệu nội bộ mới ban hành hoặc hết hạn đến các đơn vị liên quan trong ngân hàng.
- Phát triển và quản lý hệ thống dữ liệu cho các tài liệu nội bộ và tài liệu pháp lý liên quan đến hoạt động của ngân hàng.
- Xem xét và đề xuất tạm ngừng, đình chỉ thực hiện, sửa đổi hoặc bổ sung các quy định nội bộ của ngân hàng.
- Đại diện cho ngân hàng trong quá trình giải quyết tranh chấp tại tòa án và các cơ quan có thẩm quyền, ngoại trừ khởi kiện, tham gia tố tụng và thi hành án để thu hồi nợ.
*ĐÃI NGỘ VÀ PHÚC LỢI:
. Làm việc từ thứ 2 đến thứ 6
Với Mức Lương Từ 800 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Ngân Hàng TNHH MTV Woori Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân Hàng TNHH MTV Woori Việt Nam
