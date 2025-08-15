Tuyển Chuyên viên pháp chế Công TY TNHH Qisda Việt Nam làm việc tại Hà Nam thu nhập 20 - 40 Triệu

Mức lương 20 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nam: Lô CN 12 - Đồng Văn IV, Kim Bảng, Huyện Kim Bảng

Mô Tả Công Việc Chuyên viên pháp chế Với Mức Lương 20 - 40 Triệu

Tham gia việc soạn thảo hợp đồng của công ty

Duyệt hợp đồng và các văn bản do công ty ban hành

Xét duyệt hợp đồng mua bán, hợp đồng dịch vụ v.v.

Tư vấn cho Ban giám đốc công ty về các vấn đề pháp lý, pháp luật

Đào tạo nội quy pháp luật của công ty

Với Mức Lương 20 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học

Tiếng Trung 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, đánh máy

Có từ 2 năm kinh nghiệm làm việc trở lên tại vị trí tương đương

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong công ty sản xuất điện tử

Chăm chỉ, chủ động trong công việc

Tại Công TY TNHH Qisda Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thưởng cạnh tranh

- Hỗ trợ ăn trưa

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công TY TNHH Qisda Việt Nam

