Tuyển Chuyên viên pháp chế Công TY TNHH Qisda Việt Nam làm việc tại Hà Nam thu nhập 20 - 40 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên pháp chế Tại Công TY TNHH Qisda Việt Nam
Mức lương
20 - 40 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nam: Lô CN 12
- Đồng Văn IV, Kim Bảng, Huyện Kim Bảng
Mô Tả Công Việc Chuyên viên pháp chế Với Mức Lương 20 - 40 Triệu
Tham gia việc soạn thảo hợp đồng của công ty
Duyệt hợp đồng và các văn bản do công ty ban hành
Xét duyệt hợp đồng mua bán, hợp đồng dịch vụ v.v.
Tư vấn cho Ban giám đốc công ty về các vấn đề pháp lý, pháp luật
Đào tạo nội quy pháp luật của công ty
Với Mức Lương 20 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học
Tiếng Trung 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, đánh máy
Có từ 2 năm kinh nghiệm làm việc trở lên tại vị trí tương đương
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong công ty sản xuất điện tử
Chăm chỉ, chủ động trong công việc
Tại Công TY TNHH Qisda Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương thưởng cạnh tranh
- Hỗ trợ ăn trưa
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công TY TNHH Qisda Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
