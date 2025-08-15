Tuyển Chuyên viên pháp chế Công TY TNHH Qisda Việt Nam làm việc tại Hà Nam thu nhập 20 - 40 Triệu

Công TY TNHH Qisda Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 15/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/08/2025
Công TY TNHH Qisda Việt Nam

Chuyên viên pháp chế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên pháp chế Tại Công TY TNHH Qisda Việt Nam

Mức lương
20 - 40 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nam: Lô CN 12

- Đồng Văn IV, Kim Bảng, Huyện Kim Bảng

Mô Tả Công Việc Chuyên viên pháp chế Với Mức Lương 20 - 40 Triệu

Tham gia việc soạn thảo hợp đồng của công ty
Duyệt hợp đồng và các văn bản do công ty ban hành
Xét duyệt hợp đồng mua bán, hợp đồng dịch vụ v.v.
Tư vấn cho Ban giám đốc công ty về các vấn đề pháp lý, pháp luật
Đào tạo nội quy pháp luật của công ty

Với Mức Lương 20 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học
Tiếng Trung 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, đánh máy
Có từ 2 năm kinh nghiệm làm việc trở lên tại vị trí tương đương
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong công ty sản xuất điện tử
Chăm chỉ, chủ động trong công việc

Tại Công TY TNHH Qisda Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thưởng cạnh tranh
- Hỗ trợ ăn trưa

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công TY TNHH Qisda Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công TY TNHH Qisda Việt Nam

Công TY TNHH Qisda Việt Nam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Lô CN-03 và Lô CN-12, Khu công nghiệp Đồng Văn IV - Xã Đại Cương - Huyện Kim Bảng - Hà Nam.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Tuyển Chuyên viên pháp chế Công TY TNHH Qisda Việt Nam làm việc tại Hà Nam thu nhập 20 - 40 Triệu Công TY TNHH Qisda Việt Nam
20 - 40 triệu Kinh nghiệm: 2 năm