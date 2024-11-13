Tuyển Kinh doanh phần mềm CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 10 - 25 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh phần mềm Tại CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM
- Đà Nẵng: Tầng 4, Tòa nhà Ba Đình Office, 19 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng ...và 1 địa điểm khác
Mô Tả Công Việc Kinh doanh phần mềm Với Mức Lương 10 - 25 Triệu
Mở rộng tệp khách hàng tiềm năng - các doanh nghiệp có brand lớn, chuỗi, tập đoàn,... (được đào tạo bài bản kĩ năng tìm kiếm khách hàng, tư vấn bán hàng,… các kĩ năng mềm khác hỗ trợ cho công việc)
Thực hiện full quy trình bán hàng, từ tư vấn, demo sản phẩm, báo giá, chốt deal với khách hàng
Hỗ trợ khách hàng thông tin về sản phẩm, dịch vụ phù hợp với nhu cầu của khách hàng
Phối hợp với bộ phận chăm sóc khách hàng để hỗ trợ khách hàng sau bán
Với Mức Lương 10 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
9
tháng kinh nghiệm
bán hàng/tư vấn
Điểm cộng khi có kinh nghiệm Sale B2B
Kỹ năng giao tiếp tốt
Yêu thích và định hướng phát triển nghề nghiệp trong lĩnh vực kinh doanh/bán hàng/tư vấn
Tại CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập cạnh tranh gồm:
Lương cơ bản
(up to 10 triệu) +
Hoa hồng
(8 - 40%) +
Thưởng
Thưởng 2.000.000 VND cho nhân viên đạt được 24 demo offline/tháng
Giải thưởng cho nhân viên có doanh thu cao nhất: 5.000.000 VND hoặc Macbook, Iphone
Phụ cấp gửi xe
Hỗ trợ xe đưa đón nhân viên gặp khách hàng ở xa
Cơ hội phát triển chuyên môn và thăng tiến lên vị trí Sale Leader hoặc tăng cấp bậc với mức lương và phúc lợi hấp dẫn hơn
Được chủ động chọn team sản phẩm theo định hướng/lĩnh vực yêu thích: Phần Mềm/FnB/Thương Mại Điện Tử/Xuất Khẩu/...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM
