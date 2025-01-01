Tất cả địa điểm
Công việc Nhân viên kinh doanh phần mềm

-

Có 186 tin tuyển dụng việc làm trong ngày 14/09/2025

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH AdsAgency Việt Nam
Tuyển Kinh doanh phần mềm Công Ty TNHH AdsAgency Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH AdsAgency Việt Nam
Hạn nộp: 31/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina
Tuyển Kinh doanh phần mềm Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 15 Triệu
Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina
Hạn nộp: 10/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 7 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH ADS AGENCY Việt Nam
Tuyển Kinh doanh phần mềm Công ty TNHH ADS AGENCY Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 15 Triệu
Công ty TNHH ADS AGENCY Việt Nam
Hạn nộp: 06/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 6 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina
Tuyển Kinh doanh phần mềm Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 28 Triệu
Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina
Hạn nộp: 06/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 28 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SAVISTA
Tuyển Kinh doanh phần mềm CÔNG TY CỔ PHẦN SAVISTA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN SAVISTA
Hạn nộp: 05/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VN
Tuyển Kinh doanh phần mềm CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VN
Hạn nộp: 25/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 7 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ALADIN
Tuyển Kinh doanh phần mềm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ALADIN làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ALADIN
Hạn nộp: 07/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH 1C Việt Nam
Tuyển Kinh doanh phần mềm Công ty TNHH 1C Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH 1C Việt Nam
Hạn nộp: 07/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SOLASHI
Tuyển Kinh doanh phần mềm CÔNG TY TNHH SOLASHI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH SOLASHI
Hạn nộp: 05/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH 1C Việt Nam
Tuyển Kinh doanh phần mềm Công ty TNHH 1C Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH 1C Việt Nam
Hạn nộp: 18/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH 1C Việt Nam
Tuyển Kinh doanh phần mềm Công ty TNHH 1C Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH 1C Việt Nam
Hạn nộp: 24/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VIO
Tuyển Kinh doanh phần mềm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VIO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VIO
Hạn nộp: 30/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 6 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TÀI NGUYÊN TRI THỨC VIỆT NĂNG
Tuyển Kinh doanh phần mềm CÔNG TY CỔ PHẦN TÀI NGUYÊN TRI THỨC VIỆT NĂNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 8 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TÀI NGUYÊN TRI THỨC VIỆT NĂNG
Hạn nộp: 30/04/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Đã hết hạn Trên 8 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH 1C Việt Nam
Tuyển Kinh doanh phần mềm Công ty TNHH 1C Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH 1C Việt Nam
Hạn nộp: 20/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VIO
Tuyển Kinh doanh phần mềm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VIO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VIO
Hạn nộp: 30/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 6 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Mac Marketing
Tuyển Kinh doanh phần mềm Công ty cổ phần Mac Marketing làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 12 Triệu
Công ty cổ phần Mac Marketing
Hạn nộp: 31/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Trên 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Infoplus
Tuyển Kinh doanh phần mềm Công ty TNHH Infoplus làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Infoplus
Hạn nộp: 30/03/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DOCUMENT EASY
Tuyển Kinh doanh phần mềm CÔNG TY TNHH DOCUMENT EASY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH DOCUMENT EASY
Hạn nộp: 19/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ & TRUYỀN THÔNG BIỂN XANH
Tuyển Kinh doanh phần mềm CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ & TRUYỀN THÔNG BIỂN XANH làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ & TRUYỀN THÔNG BIỂN XANH
Hạn nộp: 29/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Giải pháp First Trust
Tuyển Kinh doanh phần mềm Công ty Cổ phần Giải pháp First Trust làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần Giải pháp First Trust
Hạn nộp: 12/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM
Tuyển Kinh doanh phần mềm CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM
Hạn nộp: 09/03/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Đồng Nai Đà Nẵng Cần Thơ Đã hết hạn 7.5 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Nhanh.vn - Phần mềm Quản lý bán hàng
Tuyển Kinh doanh phần mềm Công ty Cổ phần Nhanh.vn - Phần mềm Quản lý bán hàng làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 10 Triệu
Công ty Cổ phần Nhanh.vn - Phần mềm Quản lý bán hàng
Hạn nộp: 08/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn 6 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET
Tuyển Kinh doanh phần mềm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET làm việc tại Bình Thuận thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET
Hạn nộp: 06/03/2025
Bình Thuận Đã hết hạn 8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Misa
Tuyển Kinh doanh phần mềm Công ty cổ phần Misa làm việc tại Cần Thơ thu nhập 12 - 15 Triệu
Công ty cổ phần Misa
Hạn nộp: 28/02/2025
Cần Thơ Đà Nẵng Đắk Lắk Đã hết hạn 12 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ ABAHA VIỆT NAM
Tuyển Kinh doanh phần mềm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ ABAHA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ ABAHA VIỆT NAM
Hạn nộp: 29/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN THỦ ĐÔ
Tuyển Kinh doanh phần mềm CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN THỦ ĐÔ làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN THỦ ĐÔ
Hạn nộp: 28/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM
Tuyển Kinh doanh phần mềm CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM
Hạn nộp: 27/12/2024
Hồ Chí Minh Đà Nẵng Cần Thơ Hà Nội Đồng Nai Đã hết hạn 10 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAGAKAWA Pro Company
Tuyển Kinh doanh phần mềm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAGAKAWA Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAGAKAWA Pro Company
Hạn nộp: 29/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần 1OFFICE
Tuyển Kinh doanh phần mềm Công ty Cổ phần 1OFFICE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 50 Triệu
Công ty Cổ phần 1OFFICE
Hạn nộp: 29/12/2024
Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 50 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM
Tuyển Kinh doanh phần mềm CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM
Hạn nộp: 29/12/2024
Hồ Chí Minh Hà Nội Đà Nẵng Đồng Nai Đã hết hạn 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kinh doanh phần mềm Công ty Cổ phần Phần mềm Trực tuyến và Thương mại Điện tử làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 15 Triệu Công ty Cổ phần Phần mềm Trực tuyến và Thương mại Điện tử
Trên 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kinh doanh phần mềm Công ty TNHH Tư vấn & Phát triển Giáo dục InnEdu làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Tư vấn & Phát triển Giáo dục InnEdu
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kinh doanh phần mềm Công ty TNHH DMSpro làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH DMSpro
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Kinh doanh phần mềm CÔNG TY TNHH WEBCASH VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH WEBCASH VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kinh doanh phần mềm Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 30 Triệu Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina
9 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kinh doanh phần mềm CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VĂN HOÁ VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VĂN HOÁ VIỆT
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kinh doanh phần mềm CÔNG TY TNHH RABILOO làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH RABILOO
9 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kinh doanh phần mềm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM LUTECH làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 20 - 40 Triệu CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM LUTECH
20 - 40 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kinh doanh phần mềm Công Ty Cổ Phần Công Nghệ VMO Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 25 Triệu Công Ty Cổ Phần Công Nghệ VMO Holdings
8 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kinh doanh phần mềm CÔNG TY TNHH THEINFITECH làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH THEINFITECH
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kinh doanh phần mềm CÔNG TY TNHH RABILOO làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH RABILOO
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Kinh doanh phần mềm CÔNG TY TNHH TM VÀ DV NINA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH TM VÀ DV NINA
8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kinh doanh phần mềm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ BÁCH KHOA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ BÁCH KHOA
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kinh doanh phần mềm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
12 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Kinh doanh phần mềm CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kinh doanh phần mềm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MEMBEE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MEMBEE
9 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kinh doanh phần mềm CÔNG TY CỔ PHẦN MẠNG Y TẾ CỘNG ĐỒNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN MẠNG Y TẾ CỘNG ĐỒNG
10 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Kinh doanh phần mềm OpenCommerce Group làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 30 Triệu OpenCommerce Group
Tới 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kinh doanh phần mềm CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kinh doanh phần mềm Công Ty TNHH Giải Pháp Thương Hiệu Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 50 Triệu Công Ty TNHH Giải Pháp Thương Hiệu Việt
6 - 50 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Kinh doanh phần mềm CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 8 Triệu CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM
Tới 8 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kinh doanh phần mềm Công ty TNHH Mediastep Software VN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu Công ty TNHH Mediastep Software VN
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Kinh doanh phần mềm CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 10 Triệu CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM
Tới 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kinh doanh phần mềm Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kinh doanh phần mềm Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kinh doanh phần mềm bePOS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 30 Triệu bePOS
12 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Kinh doanh phần mềm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI SOFTDREAMS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI SOFTDREAMS
6 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Kinh doanh phần mềm CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ AOZ SOFTWARE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ AOZ SOFTWARE
3 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Kinh doanh phần mềm Công ty CP An ninh mạng Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 40 Triệu Công ty CP An ninh mạng Việt Nam
15 - 40 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kinh doanh phần mềm Công ty cổ phần giải pháp MKT làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 20 Triệu Công ty cổ phần giải pháp MKT
Trên 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nhân viên kinh doanh phần mềm đang là một trong những nghề nghiệp được săn đón tại Hà Nội, TP. HCMĐà Nẵng,... với mức lương từ 7.000.000 - 30.000.000 VNĐ/tháng. Tuy nhiên, nhà tuyển dụng cần ứng viên có kiến thức sâu về sản phẩm, đồng thời sở hữu kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục khách hàng hiệu quả.

1. Nhu cầu tuyển dụng nhân viên kinh doanh phần mềm

Trong bối cảnh nền kinh tế số tại Việt Nam phát triển mạnh mẽ, nhu cầu tuyển dụng nhân viên kinh doanh phần mềm ngày càng trở nên cấp thiết. Vị trí này đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối các công ty phần mềm với khách hàng, từ những doanh nghiệp lớn, cơ quan nhà nước cho đến người tiêu dùng cá nhân.

Theo dự báo của Mordor Intelligence, ngành công nghệ Việt Nam, đặc biệt là lĩnh vực IT Outsourcing, sẽ có mức tăng trưởng ấn tượng với CAGR lên tới 11,51% đến năm 2028, điều này mở ra cơ hội lớn cho ngành phần mềm. Thực tế cho thấy, việc tuyển dụng nhân viên kinh doanh phần mềm không chỉ phục vụ nhu cầu tiêu thụ sản phẩm mà còn giúp những công ty phần mềm duy trì và phát triển bền vững trong môi trường cạnh tranh.

Triển vọng nghề nghiệp cho những ai theo đuổi nghề kinh doanh phần mềm rất tích cực. Theo Ngân hàng Thế giới, nền kinh tế số của Việt Nam sẽ đạt 200 tỷ USD vào năm 2045, với tốc độ tăng trưởng 10% mỗi năm, mở ra cơ hội lớn cho ngành công nghệ và phần mềm.

Nhân viên kinh doanh phần mềm không chỉ có cơ hội thăng tiến trong công việc mà còn được tham gia vào một lĩnh vực có tiềm năng phát triển mạnh mẽ, với nhu cầu ngày càng tăng về các sản phẩm công nghệ. Với việc cải thiện năng suất lao động và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, nghề này được kỳ vọng sẽ mang lại cơ hội phát triển lâu dài cho những ai muốn gắn bó và phát triển trong ngành công nghệ.

Nhu cầu tuyển dụng nhân viên kinh doanh phần mềm ngày càng tăng cao
Nhu cầu tuyển dụng nhân viên kinh doanh phần mềm ngày càng tăng cao

2. Mức lương của nhân viên kinh doanh phần mềm

Mức lương của nhân viên kinh doanh phần mềm dao động từ 7.000.000 - 30.000.000 VNĐ/tháng, tùy thuộc vào kinh nghiệm và vị trí công việc. Thu nhập trung bình của nhân viên kinh doanh phần mềm khá cao so với nhiều ngành nghề khác, nhờ vào đặc thù công việc liên quan đến công nghệ.

Nhân viên kinh doanh phần mềm

Mức lương dao động (VNĐ/tháng)

Nhân viên kinh doanh phần mềm

7.000.000 - 18.000.000

Chuyên viên kinh doanh phần mềm

9.000.000 - 25.000.000

Trưởng phòng kinh doanh

15.000.000 - 30.000.000

Mức lương của nhân viên kinh doanh phần mềm khá hấp dẫn và có tiềm năng tăng trưởng cao. Tuy nhiên, để đạt được mức lương cao, bạn cần không ngừng học hỏi, nâng cao kỹ năng và chứng minh được năng lực của mình.

Mức lương tương đối cao phản ánh đặc thù của ngành phần mềm
Mức lương tương đối cao phản ánh đặc thù của ngành phần mềm

3. Mô tả công việc của nhân viên kinh doanh phần mềm

Nhân viên kinh doanh phần mềm có vai trò quan trọng trong việc tìm kiếm, xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng, từ đó thúc đẩy doanh thu và phát triển thị trường cho doanh nghiệp. Vị trí này chịu trách nhiệm không chỉ về việc giới thiệu sản phẩm mà còn phải thực hiện chiến lược bán hàng hiệu quả, chăm sóc khách hàng và đảm bảo đạt chỉ tiêu doanh số.

  • Tìm kiếm và phát triển mối quan hệ với khách hàng tiềm năng: Chủ động tìm kiếm đối tượng khách hàng có nhu cầu sử dụng phần mềm, xây dựng các mối quan hệ thân thiết để có thể duy trì lâu dài và phát triển doanh thu.

  • Gặp gỡ khách hàng, tham gia những cuộc họp và triển lãm: Tổ chức và tham gia sự kiện giới thiệu sản phẩm, gặp gỡ trực tiếp khách hàng để hiểu rõ nhu cầu của họ và giới thiệu các sản phẩm phần mềm phù hợp.

  • Duy trì và phát triển mối quan hệ với khách hàng hiện tại: Sau khi bán sản phẩm, cần tiếp tục chăm sóc, giải đáp thắc mắc, hỗ trợ kỹ thuật để giữ chân khách hàng và thúc đẩy doanh số trong tương lai.

  • Tư vấn, giải thích tính năng và công dụng của phần mềm: Cung cấp thông tin chi tiết về phần mềm cho khách hàng, giải đáp mọi thắc mắc và đảm bảo họ hiểu rõ về giá trị của sản phẩm.

  • Đảm bảo thực hiện mục tiêu doanh số: Mỗi nhân viên kinh doanh cần đạt được chỉ tiêu doanh số đã được đề ra, đóng góp vào sự phát triển và lợi nhuận của công ty.

  • Quản lý và cập nhật cơ sở dữ liệu thông tin khách hàng: Việc lưu trữ và theo dõi thông tin khách hàng giúp tối ưu hóa chiến lược bán hàng và cải thiện hiệu quả công việc.

  • Lập báo cáo kinh doanh định kỳ: Thực hiện báo cáo doanh thu theo tuần, tháng hoặc quý để báo cáo với cấp trên về kết quả công việc và đưa ra phương án cải tiến nếu cần thiết.

  • Thu thập phản hồi từ khách hàng: Lắng nghe ý kiến của khách hàng về sản phẩm và dịch vụ để điều chỉnh chiến lược kinh doanh, cải thiện chất lượng sản phẩm, và nâng cao sự hài lòng của khách hàng.

  • Hỗ trợ khách hàng về mặt dịch vụ và kỹ thuật: Cung cấp giải pháp hỗ trợ kỹ thuật, hướng dẫn khách hàng sử dụng phần mềm và đảm bảo họ có trải nghiệm tốt khi sử dụng sản phẩm.

  • Phối hợp với các bộ phận khác: Hợp tác với đội ngũ marketing, chăm sóc khách hàng và các bộ phận khác trong công ty để triển khai chiến lược kinh doanh hiệu quả.

  • Đàm phán hợp đồng và thực hiện quy trình bán hàng: Sau khi xác định được nhu cầu của khách hàng, nhân viên sẽ tiến hành đàm phán và ký kết hợp đồng, thực hiện những bước tiếp theo trong quy trình bán hàng.

  • Cập nhật và tìm hiểu xu hướng thị trường: Luôn nắm bắt những thay đổi trong công nghệ, nhu cầu thị trường để tư vấn sản phẩm phù hợp và duy trì tính cạnh tranh trên thị trường.

Lưu ý: Công việc cụ thể của nhân viên kinh doanh phần mềm có thể thay đổi tùy theo từng công ty, sản phẩm và yêu cầu công việc, vì vậy có thể có những nhiệm vụ và trách nhiệm bổ sung hoặc điều chỉnh so với mô tả trên.

Nhân viên kinh doanh phần mềm là một trong những cầu nối quan trọng giữa doanh nghiệp và khách hàng
Nhân viên kinh doanh phần mềm là một trong những cầu nối quan trọng giữa doanh nghiệp và khách hàng

4. Yêu cầu của việc làm nhân viên kinh doanh phần mềm

Vị trí nhân viên kinh doanh phần mềm yêu cầu ứng viên không chỉ có kỹ năng bán hàng tốt mà còn cần có khả năng giao tiếp, giải thích và chăm sóc khách hàng hiệu quả. Để đạt được thành công trong lĩnh vực này, người ứng tuyển cần phải có một nền tảng vững chắc về kiến thức và kỹ năng mềm, từ việc xây dựng chiến lược kinh doanh đến chăm sóc khách hàng sau bán hàng.

  • Chiến lược kinh doanh tốt và kế hoạch tiếp cận khách hàng hiệu quả: Nhân viên cần có khả năng xây dựng chiến lược kinh doanh và lập kế hoạch tiếp cận khách hàng một cách hiệu quả, luôn lấy khách hàng làm trung tâm cho các hoạt động kinh doanh.

  • Khả năng nghiên cứu, tìm tòi và cập nhật mọi xu hướng phát triển trong ngành: Kỹ năng này giúp nhân viên luôn nắm bắt được những thay đổi và phát triển mới nhất trong ngành công nghệ và phần mềm.

  • Kỹ năng kinh doanh và bán hàng: Đây là yêu cầu cơ bản nhất của một nhân viên kinh doanh phần mềm. Bạn cần có khả năng thuyết phục khách hàng, tạo thiện cảm và ấn tượng để thúc đẩy doanh thu cho doanh nghiệp.

  • Khả năng giao tiếp và thuyết trình: Kỹ năng này giúp bạn dễ dàng kết nối và truyền đạt thông tin đến khách hàng một cách rõ ràng, thuyết phục. Nó sẽ là yếu tố quan trọng giúp bạn tạo dựng lòng tin và gia tăng khả năng chốt sales.

  • Khả năng giải thích sản phẩm: Bạn cần biết cách giải thích chi tiết về tính năng, công dụng và lợi ích của phần mềm để khách hàng có thể dễ dàng hiểu và quyết định mua sản phẩm.

  • Kỹ năng chăm sóc khách hàng: Công việc của bạn không chỉ dừng lại sau khi ký kết hợp đồng. Việc duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng, hỗ trợ họ trong suốt quá trình sử dụng phần mềm là điều quan trọng để giữ khách hàng lâu dài và thúc đẩy việc bán hàng trong tương lai.

  • Kỹ năng giao tiếp tốt, thuyết trình lưu loát: Khả năng giao tiếp và thuyết trình là yếu tố cần thiết để thuyết phục khách hàng, tạo ấn tượng và thiết lập mối quan hệ tốt.

  • Phong thái tự tin và chuyên nghiệp: Luôn thể hiện sự tự tin và chuyên nghiệp trong quá trình làm việc giúp tạo sự tin cậy và uy tín với khách hàng.

Ngoài những kỹ năng mềm trên, yêu cầu về trình độ học vấn cũng rất quan trọng. Tùy theo mức độ phức tạp của sản phẩm phần mềm mà doanh nghiệp có thể chỉ yêu cầu ứng viên có bằng cấp 3 hoặc cao hơn, đặc biệt là bằng Đại học nếu phần mềm phức tạp và chuyên sâu.

Lưu ý: Những yêu cầu này sẽ tùy thuộc vào loại sản phẩm phần mềm mà công ty cung cấp.

Nhân viên kinh doanh phần mềm cần thích ứng nhanh với sự thay đổi công nghệ và xu hướng thị trường
Nhân viên kinh doanh phần mềm cần thích ứng nhanh với sự thay đổi công nghệ và xu hướng thị trường

5. Khu vực tuyển dụng nhân viên kinh doanh phần mềm nhiều

Tuyển dụng nhân viên kinh doanh phần mềm ngày càng trở nên phổ biến ở các thành phố lớn trên cả nước. Cùng với sự phát triển nhanh chóng của thị trường công nghệ, các thành phố lớn như Hà Nội, TP. HCM, Đà Nẵng,... là những khu vực thu hút nhiều cơ hội việc làm trong lĩnh vực này.

Tuyển dụng việc nhân viên kinh doanh phần mềm Hà Nội

Tại Hà Nội, những công ty lớn như Viettel Solutions, FPT Software và Công ty Cổ phần Misa,... thường xuyên tuyển dụng nhân viên kinh doanh phần mềm. Những công ty này không chỉ phát triển giải pháp phần mềm cho thị trường trong nước mà còn xuất khẩu phần mềm ra quốc tế, do đó nhu cầu tuyển dụng nhân sự kinh doanh phần mềm rất cao.

Vị trí tuyển dụng yêu cầu ứng viên có khả năng giao tiếp tốt, hiểu biết về phần mềm và công nghệ, cùng khả năng xây dựng mối quan hệ bền vững với khách hàng. Bên cạnh đó, mức lương và phúc lợi cho nhân viên kinh doanh phần mềm tại Hà Nội cũng rất hấp dẫn.

Tuyển dụng việc nhân viên kinh doanh phần mềm TP. HCM

TP. HCM là nơi tập trung nhiều công ty phần mềm lớn và startup công nghệ. Những tên tuổi nổi bật trong lĩnh vực công nghệ tại TP. HCM như TMA Solutions, KMS Technology hay Harveynash Vietnam,... đang tìm kiếm nhân viên kinh doanh phần mềm để mở rộng thị trường trong và ngoài nước.

TP. HCM hiện đang dẫn đầu trong việc phát triển giải pháp phần mềm cho những lĩnh vực như tài chính, y tế, giáo dục và quản lý doanh nghiệp. Những công ty này đặc biệt chú trọng đến việc tuyển dụng nhân viên kinh doanh có khả năng làm việc độc lập, kỹ năng giải quyết vấn đề nhanh chóng và khả năng đàm phán, thuyết phục khách hàng tốt.

Tuyển dụng nhân viên kinh doanh phần mềm rất sôi động ở các thành phố lớn trên cả nước
Tuyển dụng nhân viên kinh doanh phần mềm rất sôi động ở các thành phố lớn trên cả nước

Tuyển dụng việc nhân viên kinh doanh phần mềm Đà Nẵng

Đà Nẵng đang dần trở thành một trung tâm công nghệ quan trọng, với sự phát triển của nhiều công ty phần mềm. FPT Software Đà Nẵng, Vnpro và Công ty TNHH Công nghệ thông tin FIS,... là những đơn vị lớn tại thành phố này, có nhu cầu tuyển dụng nhân viên kinh doanh phần mềm để hỗ trợ phát triển sản phẩm phần mềm cho doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Mặc dù là một thành phố trẻ trong ngành công nghệ nhưng Đà Nẵng đang thu hút sự chú ý của nhiều công ty công nghệ nhờ vào môi trường làm việc sáng tạo, cơ sở hạ tầng công nghệ hiện đại và mức chi phí sinh hoạt hợp lý.

Ngoài ra, còn nhiều tỉnh thành phố khác nữa tại Việt Nam có nhu cầu tuyển dụng nhân viên kinh doanh phần mềm như Hải Phòng, Cần Thơ, Bình Dương,... Mặc dù quy mô không lớn bằng Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh nhưng các tỉnh thành này cũng đang có sự phát triển mạnh mẽ của ngành công nghệ thông tin, tạo ra nhiều cơ hội việc làm hấp dẫn.

Nhân viên kinh doanh phần mềm đang là một trong những nghề nghiệp hấp dẫn và có tiềm năng phát triển cao tại Việt Nam. Với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ số, cùng cơ hội đem lại thu nhập cạnh tranh từ 7.000.000 - 30.000.000 VNĐ/tháng, nhu cầu tuyển dụng trong lĩnh vực này sẽ còn tiếp tục tăng trưởng trong tương lai.