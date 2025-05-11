Tuyển Kinh doanh phần mềm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ALADIN làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh phần mềm Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ALADIN
- Hà Nội: Meco Complex, Tòa HH1, Ngõ 102 Trường Chinh, Đống Đa, Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Kinh doanh phần mềm Với Mức Lương Thỏa thuận
Thiết lập và thực hiện các chiến lược bán hàng để đạt mục tiêu doanh số và tối đa lợi nhuận
Tìm hiểu, nghiên cứu về các sản phẩm của công ty để giới thiệu, tư vấn và giải đáp thắc mắc cho khách hàng.
Tìm kiếm và phát triển hệ thống khách hàng tiềm năng cho doanh nghiệp
Đàm phán, thương lượng với khách hàng về giá cả, hợp đồng, tiến hành chốt đơn và hỗ trợ khách hàng ký kết hợp đồng
Chăm sóc khách hàng sau bán hàng, duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại
Tìm kiếm khách hàng mới, xây dựng data, phát triển mối quan hệ với khách hàng
Nắm bắt được các xu thế thị trường, theo dõi các trang mạng xã hội, website,... để hiểu rõ insight khách hàng, thu thập các phản hồi từ phía khách hàng
Phối hợp với các bộ phận khác và các đối tác của công ty để lên kế hoạch, chiến lược phát triển thị trường
Tham gia đầy đủ các buổi đào tạo chuyên môn, dịch vụ, sản phẩm, đảm bảo nắm rõ các kiến thức chuyên môn, chương trình khuyến mãi và các dịch vụ của công ty
Thực hiện các báo cáo công việc chi tiết hàng ngày.
Tạo dựng và duy trì phát triển quan hệ khách hàng với các nhà thầu, tư vấn thiết kế, quản lý dự án, và các khách hàng tiềm năng mới
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp hệ chính quy các Trường Đại học top đầu, chuyên ngành đào tạo: Công nghệ thông tin, quản lý hoặc các chuyên ngành khác
Có từ 2 năm kinh nghiệm trở lên trong lĩnh vực BD (IT). Doanh thu đạt 2 tỷ/ năm ở các Công ty từng làm
Giao tiếp linh hoạt, tinh thần trách nhiệm, đồng đội, cầu thị
Có kỹ năng viết tài liệu, tư duy logic tốt
Nhanh nhẹn, nhiệt tình, trách nhiệm.
Hiểu biết sâu về quy trình sản xuất phần mềm, quy trình tiếp nhận, phân tích yêu cầu, thiết kế, triển khai phần mềm.
Tiếng Anh giao tiếp.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ALADIN Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng tháng 13 và các khoản thưởng khác vào dịp lễ, Tết theo kết quả kinh doanh và tình hình tài chính của công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ALADIN
