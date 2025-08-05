Tuyển Kinh doanh phần mềm CÔNG TY CỔ PHẦN SAVISTA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 98B Nguyễn Văn Trỗi, Phú Nhuận, Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Kinh doanh phần mềm Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

• Tìm kiếm, tạo nguồn khách hàng tiềm năng.

• Giới thiệu với khách hàng về các sản phẩm của Công ty.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ tuổi từ 22-35

Tốt nghiệp từ Trung cấp

Ưu tiên có kiến thức về lĩnh vực công nghệ

Có kinh nghiệm về tư vấn, Chăm sóc khách hàng là một lợi thế

Siêng năng, ham học hỏi, kỹ năng giao tiếp tốt

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SAVISTA Thì Được Hưởng Những Gì

Mức thu nhập khoảng 8 - 10M + hoa hồng + thưởng KPIs và chính sách đãi ngộ hấp dẫn

Xét tăng lương định kỳ mỗi năm

Khám sức khỏe định kỳ

Tham gia BHXH đầy đủ theo luật

Tham dự các khóa đào tạo nội bộ hoặc bên ngoài của Công ty.

Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp.

Nghỉ mát hàng năm, tham dự Team building, sự kiện, lễ hội hàng năm của Công ty.

Phụ cấp đồng phục

Tạo cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SAVISTA

