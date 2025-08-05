Tuyển Kinh doanh phần mềm CÔNG TY CỔ PHẦN SAVISTA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN SAVISTA
Ngày đăng tuyển: 05/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 05/09/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN SAVISTA

Kinh doanh phần mềm

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh phần mềm Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SAVISTA

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 98B Nguyễn Văn Trỗi, Phú Nhuận, Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Kinh doanh phần mềm Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

• Tìm kiếm, tạo nguồn khách hàng tiềm năng.
• Giới thiệu với khách hàng về các sản phẩm của Công ty.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ tuổi từ 22-35
Tốt nghiệp từ Trung cấp
Ưu tiên có kiến thức về lĩnh vực công nghệ
Có kinh nghiệm về tư vấn, Chăm sóc khách hàng là một lợi thế
Siêng năng, ham học hỏi, kỹ năng giao tiếp tốt

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SAVISTA Thì Được Hưởng Những Gì

Mức thu nhập khoảng 8 - 10M + hoa hồng + thưởng KPIs và chính sách đãi ngộ hấp dẫn
Xét tăng lương định kỳ mỗi năm
Khám sức khỏe định kỳ
Tham gia BHXH đầy đủ theo luật
Tham dự các khóa đào tạo nội bộ hoặc bên ngoài của Công ty.
Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp.
Nghỉ mát hàng năm, tham dự Team building, sự kiện, lễ hội hàng năm của Công ty.
Phụ cấp đồng phục
Tạo cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SAVISTA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: 173A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 11, Quận Phú Nhuận, TP HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

