Tuyển Kinh doanh phần mềm Công ty TNHH ADS AGENCY Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 15 Triệu

Công ty TNHH ADS AGENCY Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 07/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/09/2025
Kinh doanh phần mềm

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh phần mềm Tại Công ty TNHH ADS AGENCY Việt Nam

Mức lương
6 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 217/4 Nơ Trang Long, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Kinh doanh phần mềm Với Mức Lương 6 - 15 Triệu

Đào tạo, hướng dẫn và hỗ trợ thành viên trong đội ngũ nhằm nâng cao hiệu quả làm việc.
Xây dựng, phát triển và duy trì đội ngũ Sales chất lượng. Quản lý và giám sát toàn bộ hoạt động của đội Sales để đảm bảo đạt chỉ tiêu doanh số được giao.
Tìm kiếm khách hàng có nhu cầu sử dụng phần mềm website từ nhiều nguồn khác nhau
Duy trì mối quan hệ với khách hàng sau bán hàng, hỗ trợ xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình sử dụng sản phẩm.
Thông tin chi tiết sẽ được trao đổi trực tiếp trong buổi phỏng vấn

Với Mức Lương 6 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: 1995 - 2001
Đam mê & có background ngành Công nghệ.
Ưu tiên các bạn đã từng có kinh nghiệm leader.
Có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm Sale phần mềm, công nghệ.
Kỹ năng quản lý, giao tiếp, tinh thần trách nhiệm.
Có laptop cá nhân để làm việc.
Ưu tiên ứng viên có thể nhận việc ngay.
Làm việc từ Thứ 2 đến Thứ 6 (8:00 - 17:30)

Tại Công ty TNHH ADS AGENCY Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 6 - 15 Triệu/ tháng ( Lương cơ bản + hoa hồng + thưởng kpi )
Review lương 2 - 6 tháng/ lần, xét duyệt dựa theo Performance , cơ chế thưởng rõ ràng.
Career Path minh bạch, nhiều cơ hội thăng tiến, phát triển kỹ năng chuyên sâu và thăng tiến trong công việc.
Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, uy tín, nằm trong top tập đoàn hàng đầu về Digital Marketing.
ào tạo từ A-Z các kiến thức về Digital Marketing , chỉ cần bạn không ngại học hỏi

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH ADS AGENCY Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 2 – Toà nhà Gold Star, 217/04 Nơ Trang Long, Phường 12, Quận Bình Thạnh, TP. HCM.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

