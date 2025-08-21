Tuyển Kinh doanh phần mềm Công Ty TNHH AdsAgency Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH AdsAgency Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 21/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/08/2025
Công Ty TNHH AdsAgency Việt Nam

Kinh doanh phần mềm

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh phần mềm Tại Công Ty TNHH AdsAgency Việt Nam

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 217/4 Nơ Trang Long, Phường 12, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Kinh doanh phần mềm Với Mức Lương Thỏa thuận

  • Tìm kiếm và xây dựng danh sách khách hàng tiềm năng qua mạng xã hội, sàn TMĐT,…
  • Tư vấn giải pháp phần mềm quản lý phù hợp từng mô hình kinh doanh
  • Liên hệ, khảo sát nhu cầu và tình hình kinh doanh của khách hàng
  • Duy trì, chăm sóc khách hàng sau bán, hỗ trợ xử lý các vấn đề phát sinh
  • Phối hợp với các bộ phận liên quan để đạt mục tiêu chung
  • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của quản lý

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

  • Có ít nhất 6 tháng kinh nghiệm làm Sales phần mềm.
  • Có laptop cá nhân
  • Ưu tiên ứng viên Nam
  • Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục tốt
  • Thành thạo tin học văn phòng
  • Làm việc full-time: Thứ 2 – Thứ 6 (8:00 – 17:30)

Tại Công Ty TNHH AdsAgency Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

  • Thu Nhập: Deal theo năng lực, hoa hồng lên tới 30%
  • Lộ trình thăng tiến rõ ràng, đào tạo chuyên sâu.
  • BHXH, BHTN, BHYT đầy đủ theo luật.
  • Môi trường chuyên nghiệp, đồng nghiệp trẻ trung, năng động.
  • Phúc lợi: team building, du lịch, sinh nhật, hiếu hỉ, sự kiện nội bộ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH AdsAgency Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH AdsAgency Việt Nam

Công Ty TNHH AdsAgency Việt Nam

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 217/4 Nơ Trang Long, phường 12, Bình Thạnh

