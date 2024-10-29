Tuyển Sản xuất Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Công Nghiệp Việt làm việc tại Hưng Yên thu nhập 9 - 11 Triệu

Tuyển Sản xuất Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Công Nghiệp Việt làm việc tại Hưng Yên thu nhập 9 - 11 Triệu

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Công Nghiệp Việt
Ngày đăng tuyển: 29/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2024
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Công Nghiệp Việt

Sản xuất

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sản xuất Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Công Nghiệp Việt

Mức lương
9 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hưng Yên: Đường E3, KCN Phố Nối A, Xã Lạc Đạo, Văn Lâm

Mô Tả Công Việc Sản xuất Với Mức Lương 9 - 11 Triệu

Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Công Nghiệp Việt Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Công Nghiệp Việt

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Công Nghiệp Việt

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Công Nghiệp Việt

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 8 Tòa nhà Silver Wings, Số 137a Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

