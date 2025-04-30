Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH AEON Việt Nam làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hưng Yên: Ocean Park 2, Nghĩa Trụ, Văn Giang, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương Thỏa thuận

Sửa chữa, bảo trì và cải tiến máy móc, lò nướng, dụng cụ & thiết bị, điện.

Hỗ trợ bộ phận Hành chính kiểm tra mô hình & đặt hàng máy móc, lò nướng, dụng cụ & thiết bị.

Lập kế hoạch và triển khai việc trang bị dụng cụ & thiết bị cho cửa hàng.

Hướng dẫn & đào tạo nhân viên cửa hàng sử dụng máy móc, lò nướng, thiết bị điện, dụng cụ & thiết bị một cách an toàn.

Quản lý chi phí vật tư, thiết bị.

Tìm nguyên nhân nếu có vấn đề liên quan đến chi phí. Sử dụng chi phí hợp lý.

Quản lý bên thứ ba: bảo trì, máy móc,…

Thu thập tất cả các Phiếu Yêu Cầu Mua Hàng (dụng cụ làm việc, máy móc, thiết bị) và lập báo cáo hàng tháng.

Đảm bảo cơ sở vật chất an toàn cho khách hàng và nhân viên.

Kiểm tra hệ thống gas, điện, thiết bị phòng cháy chữa cháy.

Kiểm tra tất cả thiết bị điện để đảm bảo an toàn.

Đào tạo nhân viên sử dụng máy móc cơ khí và thiết bị một cách an toàn và hiệu quả.

Duy trì môi trường làm việc gọn gàng và tuân thủ các quy định ngành.

Tuân thủ và hướng dẫn nhân viên tuân theo hướng dẫn của nhà sản xuất, thông số kỹ thuật kỹ thuật, bản vẽ, tài liệu vận hành và sơ đồ để chẩn đoán và khắc phục sự cố.

Ghi chép quy trình và duy trì hướng dẫn kỹ thuật.

Kiểm tra và đảm bảo lối đi trong kho đạt tiêu chuẩn phòng cháy chữa cháy.

Nhắc nhở các bộ phận vệ sinh hàng hóa định kỳ.

Kiểm tra lại danh sách kiểm tra hằng ngày: vệ sinh, cơ sở vật chất ở khu vực phía sau, khu vực bán hàng, hệ thống phòng cháy chữa cháy nội bộ.

Mở và đóng cửa hàng.

Kiểm tra, giám sát, nhắc nhở và hướng dẫn nhân viên chung tuân thủ nội quy và quy định.

Thực hiện các công việc khác được phân công bởi Trưởng Bộ phận và Quản lý Cửa hàng.

Hỗ trợ các bộ phận khác khi cần thiết.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bằng cao đẳng/trung cấp

Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm

Có kỹ năng tin học văn phòng

Cẩn thận, tỉ mỉ, có thể làm đa nhiệm

Tinh thần dịch vụ khách hàng

Có thể làm ca, vào ngày Lễ Tết

Tại Công ty TNHH AEON Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng lương tháng 13, thưởng theo hiệu suất công việc

Phụ cấp đi lại

Chế độ chăm sóc sức khỏe cao cấp

Đóng bảo hiểm full lương

Bữa ăn tại căng tin

13 ngày nghỉ phép năm

Cơ hội phát triển (luân chuyển, thăng tiến)

Đào tạo và phát triển kỹ năng, kiến thức

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH AEON Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin