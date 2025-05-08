Tuyển Kỹ sư tự động hoá Công Ty Cổ Phần Stavian Hóa Chất Pro Company làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hưng Yên: Xã Tân Quang, Văn Lâm, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Kỹ sư tự động hoá Với Mức Lương Thỏa thuận

Chịu trách nhiệm chính trong việc thiết kế, lập trình, cài đặt, cấu hình và bảo trì các hệ thống tự động hóa trong nhà máy, đặc biệt ưu tiên các nhà máy thuộc ngành nhựa.

Phân tích yêu cầu kỹ thuật, đề xuất giải pháp tự động hóa tối ưu và xây dựng tài liệu kỹ thuật liên quan.

Lập trình PLC (Programmable Logic Controller) cho các thiết bị và dây chuyền sản xuất tự động hoặc bán tự động.

Phát triển giao diện người dùng (HMI/SCADA) trên PC để giám sát và điều khiển hệ thống.

Khắc phục sự cố kỹ thuật liên quan đến hệ thống tự động hóa, đảm bảo hoạt động liên tục và hiệu quả của dây chuyền sản xuất.

Thực hiện các công việc bảo trì định kỳ, kiểm tra và đánh giá hiệu suất của hệ thống tự động hóa.

Nghiên cứu và cập nhật các công nghệ tự động hóa mới, đề xuất cải tiến hệ thống hiện có.

Phối hợp với các bộ phận liên quan (sản xuất, kỹ thuật cơ khí, điện) để triển khai và vận hành hệ thống tự động hóa.

Đào tạo và hướng dẫn nhân viên vận hành về hệ thống tự động hóa.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của quản lý

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Bách khoa Đà Nẵng hoặc Đại học Bách khoa TP. Hồ Chí Minh, loại khá trở lên, chuyên ngành Điện - Điện tử, Tự động hóa hoặc các ngành liên quan.

Có tối thiểu 5 năm kinh nghiệm trở lên trong lĩnh vực lập trình PLC và phát triển giao diện PC cho các hệ thống tự động hóa hoàn toàn hoặc bán tự động.

Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm làm việc trong các nhà máy thuộc ngành nhựa.

Có kiến thức sâu rộng về các loại PLC (Siemens, Allen-Bradley, Mitsubishi, Omron,...), các giao thức truyền thông công nghiệp (Profibus, Profinet, Modbus,...), và các phần mềm HMI/SCADA (WinCC, Wonderware InTouch, FactoryTalk View,...).

Có khả năng đọc hiểu tài liệu kỹ thuật bằng tiếng Anh tốt. Ưu tiên ứng viên có khả năng giao tiếp bằng tiếng Trung.

Có kỹ năng phân tích, giải quyết vấn đề, tư duy logic và làm việc độc lập tốt.

Có khả năng làm việc nhóm và chịu được áp lực công việc.

Sẵn sàng đi công tác khi có yêu cầu

Tại Công Ty Cổ Phần Stavian Hóa Chất Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cạnh tranh;

Thưởng tháng lương thứ 13 và các gói phúc lợi đa dạng;

Chính sách phúc lợi toàn diện cho cá nhân và gia đình;

Chương trình đào tạo chuyên sâu (E-learning...);

Môi trường làm việc toàn cầu (với gần 30 chi nhánh/Văn phòng đại diện), Văn phòng làm việc hạng A;

Văn hóa làm việc đa dạng & hòa nhập (D&I)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Stavian Hóa Chất Pro Company

