Tuyển Content Writer Công Ty TNHH Phú Minh Group làm việc tại Bình Định thu nhập 3 - 15 Triệu

Mức lương 3 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bình Định: - Tây Sơn, Huyện Tây Sơn

Mô Tả Công Việc Content Writer Với Mức Lương 3 - 15 Triệu

- Xây dựng kế hoạch, triển khai các hoạt động PR truyền thông phù hợp với chiến lược Marketing tổng thể của sản phẩm hoặc dự án

- Chịu trách nhiệm về content: Biên tập, viết bài, đưa tin các hoạt động và hình ảnh về sản phẩm dự án, nhằm cập nhật những tin tức nóng hổi nhất đến khách hàng mục tiêu, tạo độ hot cho chương trình đang theo dõi, quản lý.

Với Mức Lương 3 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có laptop

- Thái độ tốt, chăm chỉ trong công việc

- Có kinh nghiệm trong lĩnh vực

Tại Công Ty TNHH Phú Minh Group Thì Được Hưởng Những Gì

- Hỗ trợ dấu mộc cho TTS

- Tham gia đầy đủ BHXH và các phúc lợi công ty

- Thưởng Lễ Tết theo quy định của Công ty

- Tăng lương ngay nếu năng lực tốt

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Phú Minh Group

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin