Tuyển Content Writer Công Ty TNHH Phú Minh Group làm việc tại Bình Định thu nhập 3 - 15 Triệu

Công Ty TNHH Phú Minh Group
Ngày đăng tuyển: 28/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 29/12/2024
Content Writer

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Content Writer Tại Công Ty TNHH Phú Minh Group

Mức lương
3 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Bình Định:

- Tây Sơn, Huyện Tây Sơn

Mô Tả Công Việc Content Writer Với Mức Lương 3 - 15 Triệu

- Xây dựng kế hoạch, triển khai các hoạt động PR truyền thông phù hợp với chiến lược Marketing tổng thể của sản phẩm hoặc dự án
- Chịu trách nhiệm về content: Biên tập, viết bài, đưa tin các hoạt động và hình ảnh về sản phẩm dự án, nhằm cập nhật những tin tức nóng hổi nhất đến khách hàng mục tiêu, tạo độ hot cho chương trình đang theo dõi, quản lý.

Với Mức Lương 3 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có laptop
- Thái độ tốt, chăm chỉ trong công việc
- Có kinh nghiệm trong lĩnh vực

Tại Công Ty TNHH Phú Minh Group Thì Được Hưởng Những Gì

- Hỗ trợ dấu mộc cho TTS
- Tham gia đầy đủ BHXH và các phúc lợi công ty
- Thưởng Lễ Tết theo quy định của Công ty
- Tăng lương ngay nếu năng lực tốt

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Phú Minh Group

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Căn số A-00.15, Tầng trệt, Chung cư lô C1, số 62 đường Hoàng Thế Thiện, Phường An Lợi Đông, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

