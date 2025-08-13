Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN I.D AUTO làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 100 Triệu

Mức lương 12 - 100 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 315 Nguyễn Khoái, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh

1. Xây dựng, triển khai kế hoạch kinh doanh, phân bổ và theo dõi chỉ tiêu doanh số.

2. Tuyển dụng, xây dựng đội ngũ kinh doanh chất lượng, đảm bảo đủ nhân sự theo mục tiêu.

3. Đào tạo, huấn luyện kỹ năng bán hàng, sản phẩm và quy trình chăm sóc khách hàng.

4. Giám sát, hỗ trợ nhân viên hoàn thành KPI; báo cáo kết quả lên Ban Giám đốc.

5. Phân tích thị trường, đề xuất chiến lược phát triển khách hàng và gia tăng doanh số.

Yêu Cầu Công Việc

1. Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm ở vị trí Trưởng phòng Kinh doanh trong ngành ô tô; kinh nghiệm tại các hãng BMW, Mercedes, Lexus, Audi... là một lợi thế lớn.

2. Có kinh nghiệm dẫn dắt, đào tạo và quản lý đội nhóm kinh doanh, đạt và vượt KPI.

3. Sở hữu mối quan hệ rộng trong ngành để chủ động tuyển dụng và xây dựng đội ngũ mạnh.

4. Am hiểu thị trường ô tô, quy trình bán hàng và chăm sóc khách hàng cao cấp.

5. Kỹ năng lãnh đạo, giao tiếp và đàm phán xuất sắc.

6. Tinh thần trách nhiệm cao, chủ động, quyết liệt trong công việc và định hướng kết quả.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN I.D AUTO Thì Được Hưởng Những Gì

1. Lương cơ bản & phụ cấp lên tới 20 triệu + hoa hồng bán hàng hấp dẫn không giới hạn.

2. Lương tháng 13, thưởng doanh số và thưởng thi đua hàng tháng.

3. Hỗ trợ ăn trưa 30.000đ/ngày, hỗ trợ đi lại.

4. BHXH, BHYT, BHTN đóng full theo lương cứng – đảm bảo quyền lợi tối đa cho nhân viên.

5. Lộ trình thăng tiến rõ ràng, cơ hội phát triển sự nghiệp bền vững lên các vị trí quản lý cao hơn.

6. Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, nhiều hoạt động kết nối nội bộ: liên hoan, sinh nhật, team building, du lịch hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN I.D AUTO

