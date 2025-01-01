Công việc Content Writer-
Có 347 tin tuyển dụng việc làm trong ngày 14/09/2025
Nhu cầu tuyển dụng Content Writer đang gia tăng mạnh mẽ, với mức lương dao động từ 7.000.000 - 30.000.00 VNĐ/tháng tùy thuộc vào khả năng sáng tạo, kinh nghiệm và cấp bậc ứng viên. Trong đó, các thành phố lớn như TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng và Hải Phòng là nơi có nhu cầu cao về nhân lực cùng với đãi ngộ tốt hơn.
1. Nhu cầu tuyển dụng việc làm Content Writer
Content Writer là người sáng tạo nội dung văn bản, từ những bài viết blog, bài đăng trên mạng xã hội, kịch bản video đến các ấn phẩm quảng cáo. Họ đóng vai trò quan trọng trong việc truyền tải thông điệp của doanh nghiệp đến khách hàng, xây dựng hình ảnh thương hiệu và thúc đẩy doanh số.
Công việc này ngày càng trở nên quan trọng trong thời đại công nghệ số, khi các doanh nghiệp cần nội dung hấp dẫn để thu hút và giữ chân khách hàng. Do đó, vai trò của Content Writer không chỉ là viết mà còn là nghiên cứu, xây dựng ý tưởng và đo lường hiệu quả của nội dung, giúp thương hiệu gần gũi hơn với đối tượng mục tiêu.
Hiện nay, nhu cầu tuyển dụng Content Writer ngày càng cao, đặc biệt là trong bối cảnh phát triển mạnh mẽ của các kênh truyền thông online. Cơ hội phát triển trong lĩnh vực này rất đa dạng, với khả năng làm việc cho nhiều lĩnh vực khác nhau như marketing, công nghệ và du lịch, cũng như có thể trở thành freelancer, giúp người viết chủ động hơn trong công việc và thời gian.
2. Mức lương trung bình của nhân viên Content Writer
Mức lương tuyển dụng Content Writer tại Việt Nam khá đa dạng, tùy thuộc vào cấp bậc, kinh nghiệm và vị trí làm việc. Thu nhập trung bình của Content Writer là những sinh viên mới ra trường hiện nay dao động từ 7.000.000 - 10.000.000 VNĐ/tháng, trong khi những nhân viên có kinh nghiệm và chuyên môn cao có thể đạt mức lương từ 20.000.000 - 30.000.000 VNĐ/tháng. Đối với công việc Freelance, thu nhập sẽ phụ thuộc vào số lượng dự án và khả năng thương thảo giá của từng cá nhân.
Mức lương theo nhu cầu công việc
|
Việc làm Content Writer
|
Mức lương dao động (VNĐ/tháng)
|
Content Marketing
|
5.000.000 - 18.000.000
|
Content SEO
|
10.000.000 - 25.000.000
|
Content Facebook
|
5.000.000 - 12.000.000
|
Content Creator Tiktok
|
8.000.000 - 20.000.000
|
Content Media
|
6.000.000 - 30.000.000
|
Content YouTube
|
7.000.000 - 12.000.000
Mức lương theo cấp bậc
|
Việc làm Content Writer
|
Mức lương dao động (VNĐ/tháng)
|
Content Writer Intern
(Sinh viên mới ra trường)
|
1.000.000 - 5.000.000
|
Content Writer Junior
(Nhân viên có kinh nghiệm)
|
7.000.000 - 12.000.000
|
Content Writer Senior
((Nhân viên có nhiều kinh nghiệm)
|
10.000.000 - 15.000.000
|
Content Writer Lead
(Trưởng nhóm)
|
18.000.000 - 25.000.000
Mức lương theo ngôn ngữ
|
Việc làm Content Writer
|
Mức lương dao động (VNĐ/tháng)
|
Content Writer Tiếng Việt
|
7.000.000 - 10.000.000
|
Content Writer Tiếng Anh
|
8.000.000 - 20.000.000
|
Content Writer Tiếng Trung
|
9.000.000 - 18.000.000
|
Content Writer Hàn Quốc
|
10.000.000 - 15.000.000
Lưu ý: Bảng trên chỉ mang tính chất tham khảo, mức lương thực tế có thể cao hơn hoặc thấp hơn tùy thuộc vào quy mô công ty và yêu cầu công việc cụ thể.
3. Những việc làm Content Writer phổ biến hiện nay
Với sự bùng nổ của nền tảng truyền thông kỹ thuật số, Content Writer trở thành những người dẫn dắt trong việc tạo ra và phát triển nội dung có giá trị. Họ phải liên tục cập nhật xu hướng và nhu cầu của thị trường để tạo ra nội dung phù hợp. Dưới đây là các lĩnh vực công việc chính mà Content Writer thường đảm nhận.
3.1. Content Marketing
Content Marketing là người sáng tạo, xây dựng và phân phối nội dung phù hợp, nhất quán, có giá trị nhằm thu hút và duy trì sự quan tâm của đối tượng mục tiêu. Khác với hình thức quảng cáo truyền thống, người làm Content Marketing tập trung vào cung cấp thông tin và giá trị cho khách hàng, thay vì chỉ đơn thuần bán sản phẩm hay dịch vụ.
Công việc của một Content Marketer bao gồm xác định rõ đối tượng mục tiêu, phát triển nội dung đáp ứng nhu cầu của người tiêu kiếm thông tin và phân phối nội dung một cách hiệu quả để xây dựng lòng tin và thiện cảm từ khách hàng. Chiến lược nội dung mà content marketing xây dựng không chỉ tăng cường nhận diện thương hiệu mà còn nâng cao doanh số bán hàng và tạo dựng mối quan hệ lâu dài với khách hàng.
3.2. Content SEO
SEO là phương pháp tối ưu hóa nội dung trên trang web để nâng cao thứ hạng và hiệu suất trên các công cụ tìm kiếm. Điều này liên quan đến việc kết hợp các nguyên tắc SEO với nội dung chất lượng, nhằm tạo ra giá trị cho người dùng.
Theo đó, nhân viên Content SEO có trách nhiệm nghiên cứu từ khóa có lượng tìm kiếm cao, từ đó phân phối chúng một cách tự nhiên trong nội dung. Ngoài ra, vị trí công việc này phải đảm bảo rằng nội dung không chỉ thu hút mà còn dễ hiểu và hữu ích cho người đọc.
Công việc của content SEO còn bao gồm tối ưu hóa các yếu tố như tiêu đề, mô tả, thẻ heading và cấu trúc URL, nhằm cải thiện sự tương tác với các công cụ tìm kiếm. Họ thường xuyên đánh giá hiệu suất của nội dung qua các công cụ phân tích, để liên tục điều chỉnh chiến lược và tối ưu hóa kết quả.
3.3. Content Facebook
Content Facebook là người viết các nội dung đăng tải trên nền tảng Facebook, chủ yếu phục vụ cho mục đích marketing, PR và quảng bá thương hiệu. Nội dung này thường mang tính tức thời, cần thường xuyên cập nhật để theo kịp xu hướng và tạo sự tương tác với người dùng.
Content Facebook chất lượng là phải có khả năng thu hút sự chú ý ngay từ đầu với người đọc. Ngôn từ sử dụng gần gũi, có thể sử dụng dạng văn nói để tăng tính thân thiện. Nội dung này thường ngắn gọn, dễ nhớ và có thể bao gồm hình ảnh hoặc video để tăng cường hiệu quả truyền tải thông điệp.
Các công việc của một Content Facebook bao gồm nghiên cứu xu hướng, tạo ra nội dung hấp dẫn ở dạng text, ảnh, video và theo dõi mức độ tương tác để điều chỉnh chiến lược một cách linh hoạt.
3.5. Content Social Media
Content Social Media liên quan đến việc sáng tạo và quản lý nội dung trên các nền tảng mạng xã hội nhằm thu hút sự quan tâm và tương tác từ người dùng. Người làm content social chịu trách nhiệm xây dựng các chiến lược nội dung phù hợp với từng kênh truyền thông như Facebook, Instagram, Twitter và LinkedIn. Họ cần phân tích thị trường và nhu cầu của khách hàng để tạo ra nội dung hấp dẫn, có giá trị và dễ tiếp cận.
Bên cạnh việc sáng tạo bài viết, hình ảnh và video, họ còn phối hợp với các bộ phận khác trong công ty để đảm bảo tính nhất quán và hiệu quả trong chiến dịch truyền thông. Việc quản lý và theo dõi hiệu suất nội dung cũng rất quan trọng, giúp điều chỉnh chiến lược kịp thời nhằm tối ưu hóa kết quả truyền tải thông điệp thương hiệu.
3.6. Content YouTube
Content YouTube là việc sáng tạo và đăng tải video có nội dung ý nghĩa trên nền tảng YouTube nhằm chia sẻ thông tin hoặc kiếm tiền từ lượt xem. Người làm content trên YouTube cần xác định chủ đề rõ ràng, từ đó phát triển kịch bản và thực hiện quay video với chất lượng hình ảnh và âm thanh tốt.
Công việc của một Content YouTube ngoài việc sản xuất nội dung còn yêu cầu chỉnh sửa, hoàn thiện video trước khi đăng tải. Trong đó, việc quản lý kênh để tăng lượt đăng ký và tương tác cũng đóng vai trò quan trọng, vì thu nhập từ YouTube chủ yếu đến từ lượt xem, quảng cáo và hợp tác với nhãn hàng. Do đó, sự sáng tạo và khả năng tiếp cận đối tượng là rất cần thiết để thành công trong lĩnh vực này.
3.4. Content Creator Tik Tok
Content Creator TikTok là người sáng tạo nội dung trên nền tảng TikTok, tập trung vào việc sản xuất video ngắn nhằm thu hút và tương tác với khán giả mục tiêu. Vị trí này đòi hỏi ứng viên có khả năng nghiên cứu xu hướng, phát triển ý tưởng nội dung và thực hiện quay video với phong cách độc đáo, hấp dẫn.
Các nhà sáng tạo nội dung TikTok không chỉ sản xuất nội dung video mà còn tham gia vào việc chỉnh sửa, hoàn thiện để đảm bảo chất lượng và tính hấp dẫn của sản phẩm đăng tải.
Họ cũng phải nắm vững kỹ thuật tối ưu hóa nội dung để tiếp cận đối tượng rộng hơn, từ đó tạo dựng thương hiệu cá nhân và gia tăng lượt theo dõi. Qua đó, họ có thể nhận được cơ hội hợp tác với các nhãn hàng và nâng cao thu nhập từ việc quảng bá sản phẩm hoặc dịch vụ.
4. Hình thức tuyển dụng việc làm Content Writer được tìm kiếm nhiều
Xu hướng tuyển dụng Content Writer hiện đại ngày càng chú trọng đến việc đa dạng hóa nguồn nhân lực. Bên cạnh việc tìm kiếm những ứng viên giàu kinh nghiệm, các doanh nghiệp cũng tích cực tìm kiếm những tài năng trẻ, sáng tạo, có khả năng thích ứng nhanh với môi trường làm việc năng động. Do đó, không chỉ tìm kiếm những ứng viên có kinh nghiệm, nhiều doanh nghiệp còn mở rộng cửa cho những tài năng mới.
4.1. Tuyển dụng Content Writer Full-Time
Tuyển dụng Content Writer Full-Time thường được các doanh nghiệp ưu tiên. Những ứng viên này sẽ làm việc toàn thời gian và có trách nhiệm tạo ra nội dung cho nhiều kênh truyền thông khác nhau, từ bài viết trên website đến nội dung cho mạng xã hội.
Thống kế từ thị trường lao động cho thấy các vị trí Content Writer Full-Time thường yêu cầu kinh nghiệm tối thiểu từ 1-2 năm, cùng với khả năng làm việc nhóm và quản lý thời gian hiệu quả.
4.2. Tuyển dụng Content Writer Part-Time
Bên cạnh các vị trí full-time, Content Writer Part-Time cũng đang trở thành lựa chọn hấp dẫn cho nhiều người. Hình thức làm việc này phù hợp với những ai muốn kết hợp giữa việc học tập, công việc khác hoặc chỉ đơn giản là tìm kiếm một công việc linh hoạt hơn. Nghiên cứu chỉ ra rằng nhiều doanh nghiệp đang tìm kiếm những ứng viên có khả năng làm việc theo giờ linh hoạt và có thể đáp ứng các yêu cầu của các dự án.
4.3. Tuyển dụng thực tập sinh Content Writer
Vị trí thực tập sinh Content Writer đang ngày càng phổ biến trong các công ty, đặc biệt là những nơi có chương trình đào tạo bài bản. Thực tập sinh thường không yêu cầu nhiều kinh nghiệm, mà chủ yếu cần có đam mê viết lách và mong muốn học hỏi. Đây là cơ hội tuyệt vời cho sinh viên và những người mới vào nghề để tích lũy kinh nghiệm thực tế, cũng như mở rộng mạng lưới quan hệ trong ngành.
4.4. Tuyển dụng CTV Online, Remote, Freelancer
Với sự phát triển của công nghệ thông tin, nhiều doanh nghiệp đã chuyển sang hình thức tuyển dụng Cộng tác viên (CTV) Online hoặc Remote. Điều này cho phép các ứng viên không cần phải làm việc tại văn phòng mà vẫn có thể hoàn thành nội dung từ xa.
Tình hình thị trường hiện tại cho thấy, các công ty sẵn sàng chi trả cho những Freelancer có kinh nghiệm và phong cách viết độc đáo, giúp tăng cường sự đa dạng trong nội dung sản phẩm..
4.5. Tuyển dụng Content Writer không cần kinh nghiệm
Cuối cùng, một xu hướng đang nổi lên là tuyển dụng Content Writer không cần kinh nghiệm. Đây là cơ hội cho những người mới bắt đầu, những ai có niềm đam mê viết lách nhưng chưa có nhiều kinh nghiệm.
Nhiều công ty hiện đang tìm kiếm những ứng viên tiềm năng có khả năng học hỏi nhanh chóng và sẵn sàng chấp nhận thử thách. Việc này không chỉ giúp phát triển nguồn nhân lực mà còn tạo ra cơ hội cho nhiều tài năng mới.
5. Khu vực tuyển dụng Content Writer nhiều nhất
Content Writer là một ngành nghề đang phát triển mạnh mẽ, đặc biệt là ở các khu vực thành phố lớn như TP.Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Hải Phòng. Những thành phố này đều có nhu cầu cao về nội dung trực tuyến do sự phát triển mạnh mẽ của lĩnh vực công nghệ, tiếp thị trực tuyến và quảng cáo.
5.1. Tuyển dụng Content Writer Hà Nội
Theo báo cáo thị trường lao động, Hà Nội đứng đầu về số lượng vị trí tuyển dụng trong lĩnh vực này. Sự phát triển mạnh mẽ của các công ty truyền thông, quảng cáo và công nghệ thông tin đã tạo ra hàng ngàn cơ hội việc làm cho các ứng viên. Nhiều doanh nghiệp ở đây không chỉ cần nhân sự viết nội dung cho website mà còn cho các kênh truyền thông xã hội, báo chí và nội dung quảng cáo.
5.2. Tuyển dụng Content Writer TP.HCM
Với nhiều tập đoàn và công ty đa quốc gia có mặt tại đây, nhu cầu tuyển dụng Content Writer ở TP.HCM ngày càng gia tăng, đặc biệt trong lĩnh vực marketing số và thương mại điện tử.
Các công ty tại TP.HCM thường yêu cầu các ứng viên có khả năng viết nội dung sáng tạo, phân tích xu hướng và tối ưu hóa SEO để thu hút khách hàng. Môi trường làm việc năng động và đa dạng cũng thu hút nhiều tài năng trẻ đến với thành phố này.
5.3. Tuyển dụng Content Writer Đà Nẵng
Đà Nẵng đang trở thành điểm đến hấp dẫn cho các doanh nghiệp khởi nghiệp và công ty công nghệ. Nhu cầu tuyển dụng Content Writer tại đây cũng đang tăng lên, đặc biệt trong lĩnh vực du lịch và dịch vụ. Các công ty du lịch và khách sạn cần nội dung chất lượng để quảng bá dịch vụ, du lịch, bất động sản, công nghệ… để thu hút khách hàng. Đà Nẵng với môi trường sống tốt và phong cách sống hiện đại cũng thu hút nhiều người trẻ, tạo ra một thị trường lao động năng động trong lĩnh vực viết lách.
5.4. Tuyển dụng Content Writer Hải Phòng
Hải Phòng cũng đang có sự phát triển nhanh chóng trong ngành công nghiệp và dịch vụ. Nhu cầu tuyển dụng Content Writer tại đây đang gia tăng, đặc biệt trong lĩnh vực logistics, công nghiệp, thương mại và xuất nhập khẩu. Thành phố này đang tập trung phát triển các ngành công nghiệp nặng, đóng tàu, và logistics. Do đó, Hải Phòng các doanh nghiệp cần những nhân sự có khả năng viết nội dung chuyên môn, phục vụ cho các báo cáo, tài liệu quảng bá và marketing. Bên cạnh đó, Hải Phòng cũng đang thu hút nhiều đầu tư từ các công ty lớn, tạo ra cơ hội việc làm trong ngành truyền thông.
6. Yêu cầu của nhà tuyển dụng đối với việc làm Content Writer
Trong thế giới số hiện đại, một Content Writer không chỉ đơn thuần là người viết. Vì thế, để nổi bật trong lĩnh vực này, ứng viên cần đáp ứng một loạt yêu cầu của nhà tuyển dụng content writer từ việc nắm vững kiến thức chuyên môn đến kỹ năng sáng tạo và quản lý thời gian.
-
Tốt nghiệp chuyên ngành liên quan: Ứng viên nên tốt nghiệp từ các ngành như báo chí, truyền thông, marketing hoặc quan hệ công chúng. Tuy nhiên, những người tốt nghiệp từ các lĩnh vực khác nhưng có khả năng viết tốt cũng được chấp nhận.
-
Kinh nghiệm làm việc: Các doanh nghiệp thường yêu cầu ứng viên có kinh nghiệm tại các vị trí tương đương như Biên tập viên, Copywriter hoặc các công việc liên quan đến sáng tạo nội dung.
-
Kỹ năng viết lách: Ứng viên cần có khả năng viết một cách chuyên nghiệp, sử dụng từ ngữ linh hoạt và có thể viết về nhiều chủ đề khác nhau.
-
Tư duy sáng tạo: Có khả năng tư duy và sáng tạo trong việc thiết kế nội dung hấp dẫn, thu hút người đọc.
-
Trách nhiệm trong công việc: Ứng viên phải có tinh thần trách nhiệm, có khả năng làm việc dưới áp lực và hoàn thành đúng hạn.
-
Kỹ năng lồng ghép thông điệp: Biết cách lồng ghép các thông điệp của doanh nghiệp vào nội dung để dẫn dắt khách hàng lựa chọn sản phẩm, dịch vụ.
-
Kỹ năng quản lý mạng xã hội: Có kinh nghiệm và khả năng quản lý các nền tảng mạng xã hội.
-
Kỹ năng nghiên cứu: Cần có khả năng tìm kiếm và nghiên cứu thông tin liên quan đến các chủ đề viết.
-
Kỹ năng giao tiếp: Kỹ năng giao tiếp tốt là yếu tố cần thiết để phối hợp hiệu quả với các bộ phận khác trong doanh nghiệp.
Lưu ý: yêu cầu đối với vị trí Content Writer có thể khác biệt tùy thuộc vào từng lĩnh vực và đặc thù của doanh nghiệp, do đó ứng viên nên tìm hiểu kỹ các yêu cầu cụ thể mà mỗi nhà tuyển dụng đề ra trước khi ứng tuyển.
Thị trường tuyển dụng Content Writer đang chứng kiến sự tăng trưởng mạnh mẽ, với mức độ cạnh tranh ngày càng gay gắt. Song song với đó ngành nghề này cũng đòi hỏi các ứng viên phải không ngừng nâng cao kỹ năng và kiến thức để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của các doanh nghiệp.