Công việc Content Writer

Hiện nay, nhu cầu tuyển dụng Content Writer ngày càng cao, đặc biệt là trong bối cảnh phát triển mạnh mẽ của các kênh truyền thông online. Cơ hội phát triển trong lĩnh vực này rất đa dạng, với khả năng làm việc cho nhiều lĩnh vực khác nhau như marketing, công nghệ và du lịch, cũng như có thể trở thành freelancer, giúp người viết chủ động hơn trong công việc và thời gian.

Mức lương tuyển dụng Content Writer tại Việt Nam khá đa dạng, tùy thuộc vào cấp bậc, kinh nghiệm và vị trí làm việc. Thu nhập trung bình của Content Writer là những sinh viên mới ra trường hiện nay dao động từ 7.000.000 - 10.000.000 VNĐ/tháng, trong khi những nhân viên có kinh nghiệm và chuyên môn cao có thể đạt mức lương từ 20.000.000 - 30.000.000 VNĐ/tháng. Đối với công việc Freelance, thu nhập sẽ phụ thuộc vào số lượng dự án và khả năng thương thảo giá của từng cá nhân.

Mức lương theo nhu cầu công việc

Mức lương theo cấp bậc

Việc làm Content Writer Mức lương dao động (VNĐ/tháng) Content Writer Intern (Sinh viên mới ra trường) 1.000.000 - 5.000.000 Content Writer Junior (Nhân viên có kinh nghiệm) 7.000.000 - 12.000.000 Content Writer Senior ((Nhân viên có nhiều kinh nghiệm) 10.000.000 - 15.000.000 Content Writer Lead (Trưởng nhóm) 18.000.000 - 25.000.000

Mức lương tuyển dụng content writer thay đổi theo yêu cầu và vị trí công việc

Mức lương theo ngôn ngữ

Việc làm Content Writer Mức lương dao động (VNĐ/tháng) Content Writer Tiếng Việt 7.000.000 - 10.000.000 Content Writer Tiếng Anh 8.000.000 - 20.000.000 Content Writer Tiếng Trung 9.000.000 - 18.000.000 Content Writer Hàn Quốc 10.000.000 - 15.000.000

Lưu ý: Bảng trên chỉ mang tính chất tham khảo, mức lương thực tế có thể cao hơn hoặc thấp hơn tùy thuộc vào quy mô công ty và yêu cầu công việc cụ thể.

3. Những việc làm Content Writer phổ biến hiện nay

Với sự bùng nổ của nền tảng truyền thông kỹ thuật số, Content Writer trở thành những người dẫn dắt trong việc tạo ra và phát triển nội dung có giá trị. Họ phải liên tục cập nhật xu hướng và nhu cầu của thị trường để tạo ra nội dung phù hợp. Dưới đây là các lĩnh vực công việc chính mà Content Writer thường đảm nhận.

3.1. Content Marketing

Content Marketing là người sáng tạo, xây dựng và phân phối nội dung phù hợp, nhất quán, có giá trị nhằm thu hút và duy trì sự quan tâm của đối tượng mục tiêu. Khác với hình thức quảng cáo truyền thống, người làm Content Marketing tập trung vào cung cấp thông tin và giá trị cho khách hàng, thay vì chỉ đơn thuần bán sản phẩm hay dịch vụ.

Công việc của một Content Marketer bao gồm xác định rõ đối tượng mục tiêu, phát triển nội dung đáp ứng nhu cầu của người tiêu kiếm thông tin và phân phối nội dung một cách hiệu quả để xây dựng lòng tin và thiện cảm từ khách hàng. Chiến lược nội dung mà content marketing xây dựng không chỉ tăng cường nhận diện thương hiệu mà còn nâng cao doanh số bán hàng và tạo dựng mối quan hệ lâu dài với khách hàng.

3.2. Content SEO

SEO là phương pháp tối ưu hóa nội dung trên trang web để nâng cao thứ hạng và hiệu suất trên các công cụ tìm kiếm. Điều này liên quan đến việc kết hợp các nguyên tắc SEO với nội dung chất lượng, nhằm tạo ra giá trị cho người dùng.

Theo đó, nhân viên Content SEO có trách nhiệm nghiên cứu từ khóa có lượng tìm kiếm cao, từ đó phân phối chúng một cách tự nhiên trong nội dung. Ngoài ra, vị trí công việc này phải đảm bảo rằng nội dung không chỉ thu hút mà còn dễ hiểu và hữu ích cho người đọc.

Công việc của content SEO còn bao gồm tối ưu hóa các yếu tố như tiêu đề, mô tả, thẻ heading và cấu trúc URL, nhằm cải thiện sự tương tác với các công cụ tìm kiếm. Họ thường xuyên đánh giá hiệu suất của nội dung qua các công cụ phân tích, để liên tục điều chỉnh chiến lược và tối ưu hóa kết quả.

3.3. Content Facebook

Content Facebook là người viết các nội dung đăng tải trên nền tảng Facebook, chủ yếu phục vụ cho mục đích marketing, PR và quảng bá thương hiệu. Nội dung này thường mang tính tức thời, cần thường xuyên cập nhật để theo kịp xu hướng và tạo sự tương tác với người dùng.

Content Facebook chất lượng là phải có khả năng thu hút sự chú ý ngay từ đầu với người đọc. Ngôn từ sử dụng gần gũi, có thể sử dụng dạng văn nói để tăng tính thân thiện. Nội dung này thường ngắn gọn, dễ nhớ và có thể bao gồm hình ảnh hoặc video để tăng cường hiệu quả truyền tải thông điệp.

Các công việc của một Content Facebook bao gồm nghiên cứu xu hướng, tạo ra nội dung hấp dẫn ở dạng text, ảnh, video và theo dõi mức độ tương tác để điều chỉnh chiến lược một cách linh hoạt.

3.5. Content Social Media

Content Social Media liên quan đến việc sáng tạo và quản lý nội dung trên các nền tảng mạng xã hội nhằm thu hút sự quan tâm và tương tác từ người dùng. Người làm content social chịu trách nhiệm xây dựng các chiến lược nội dung phù hợp với từng kênh truyền thông như Facebook, Instagram, Twitter và LinkedIn. Họ cần phân tích thị trường và nhu cầu của khách hàng để tạo ra nội dung hấp dẫn, có giá trị và dễ tiếp cận.