Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN I.D AUTO làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 100 Triệu

Mức lương 8 - 100 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 315 Nguyễn Khoái, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 100 Triệu

1. Tìm kiếm và tiếp cận khách hàng tiềm năng qua nhiều kênh: showroom, online, sự kiện, mạng lưới cá nhân.

2. Tư vấn sản phẩm ô tô phù hợp nhu cầu, ngân sách và phong cách của khách hàng.

3. Thực hiện quy trình bán hàng: lái thử, báo giá, đàm phán, ký hợp đồng.

4. Chăm sóc khách hàng trước – trong – sau bán để tạo mối quan hệ lâu dài.

5. Hoàn thành chỉ tiêu doanh số tháng/quý, đóng góp vào mục tiêu chung của phòng kinh doanh.

6. Phối hợp với bộ phận marketing và hậu mãi để đảm bảo trải nghiệm khách hàng tốt nhất

Với Mức Lương 8 - 100 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Bạn thực sự đam mê kiếm tiền, yêu thích kinh doanh, luôn có “máu lửa” và sẵn sàng chinh chiến để bứt phá mọi giới hạn.

2. Dù bạn là người mới hay đã có kinh nghiệm, chúng tôi đều chào đón – bạn sẽ được đào tạo bài bản từ con số 0 để nhanh chóng trở thành chuyên viên xuất sắc, am hiểu sản phẩm.

3. Yêu thích và hiểu biết về ô tô là một lợi thế lớn; đặc biệt hoan nghênh ứng viên từng bán ô tô hoặc sản phẩm cao cấp.

4. Sở hữu kỹ năng giao tiếp, thuyết phục và xử lý tình huống linh hoạt.

5. Trung thực, tinh thần chủ động, cầu tiến, bền bỉ trước áp lực doanh số.

5. Ngoại hình ưa nhìn, phong thái tự tin và chuyên nghiệp là điểm cộng mạnh.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN I.D AUTO Thì Được Hưởng Những Gì

1. Lương cứng + phụ cấp + hoa hồng cao không giới hạn (thu nhập trung bình 20–40 triệu/tháng, top sales cao hơn).

2. BHXH, BHYT, BHTN đóng full theo lương cứng – đảm bảo tối đa quyền lợi lâu dài.

3. Được đào tạo bài bản về sản phẩm, quy trình bán hàng, kỹ năng tư vấn và chăm sóc khách hàng.

4. Lộ trình thăng tiến rõ ràng: Chuyên viên → Trưởng nhóm → Quản lý phòng KD.

5. Lương tháng 13, thưởng KPI, thưởng lễ tết.

6. Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, nhiều hoạt động kết nối nội bộ: liên hoan, team building, du lịch hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN I.D AUTO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin