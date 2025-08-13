Tuyển Nhân viên kỹ thuật Transcend People Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 78/2a Bình Lợi, P.13, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Nhận yêu cầu bản vẽ từ Trưởng nhóm

Thiết kế bản vẽ AutoCAD 2D dựa trên layout, block và style có sẵn

Triển khai các bản vẽ mặt bằng, mặt cắt, sơ đồ đơn giản theo hướng dẫn

Hiệu chỉnh bản vẽ theo phản hồi từ khách hàng hoặc quản lý

Lưu trữ, đặt tên file và quản lý bản vẽ theo đúng quy định nội bộ

Phối hợp với đồng đội đảm bảo tiến độ công việc

Báo cáo tiến độ định kỳ (hằng ngày/hằng tuần) đến quản lý

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sử dụng thành thạo AutoCAD 2D (các lệnh: line, block, layer, dim, scale, layout, plotting…)

Đọc hiểu bản vẽ kỹ thuật cơ bản

Có khả năng trình bày bản vẽ gọn gàng, đúng quy chuẩn

Kỹ năng mềm:

Cẩn thận, tỉ mỉ, có trách nhiệm với công việc

Giao tiếp nội bộ tốt, sẵn sàng trao đổi khi chưa rõ yêu cầu

Có khả năng tiếp thu phản hồi và cải thiện chất lượng công việc

Làm việc độc lập dưới sự hướng dẫn và phối hợp nhóm hiệu quả

Có kỹ năng đọc hiểu tiếng Anh kỹ thuật cơ bản

Trình độ học vấn:

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các ngành: Kỹ thuật, Thiết kế, Xây dựng, hoặc có chứng chỉ AutoCAD

Tại Transcend People Limited Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 8.000.000-12.000.000VNĐ, xét tăng theo năng lực và kết quả công việc

Được đào tạo nội bộ về quy trình thiết kế và tiêu chuẩn trình bày bản vẽ

Cơ hội phát triển lên vị trí Trung cấp hoặc Chuyên gia

Môi trường làm việc thân thiện, đồng nghiệp hỗ trợ nhau

Hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN và các quyền lợi khác theo luật lao độn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Transcend People Limited

