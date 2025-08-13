Tuyển Nhân viên kỹ thuật Transcend People Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại Transcend People Limited
Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 78/2a Bình Lợi, P.13, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
Nhận yêu cầu bản vẽ từ Trưởng nhóm
Thiết kế bản vẽ AutoCAD 2D dựa trên layout, block và style có sẵn
Triển khai các bản vẽ mặt bằng, mặt cắt, sơ đồ đơn giản theo hướng dẫn
Hiệu chỉnh bản vẽ theo phản hồi từ khách hàng hoặc quản lý
Lưu trữ, đặt tên file và quản lý bản vẽ theo đúng quy định nội bộ
Phối hợp với đồng đội đảm bảo tiến độ công việc
Báo cáo tiến độ định kỳ (hằng ngày/hằng tuần) đến quản lý
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sử dụng thành thạo AutoCAD 2D (các lệnh: line, block, layer, dim, scale, layout, plotting…)
Đọc hiểu bản vẽ kỹ thuật cơ bản
Có khả năng trình bày bản vẽ gọn gàng, đúng quy chuẩn
Kỹ năng mềm:
Cẩn thận, tỉ mỉ, có trách nhiệm với công việc
Giao tiếp nội bộ tốt, sẵn sàng trao đổi khi chưa rõ yêu cầu
Có khả năng tiếp thu phản hồi và cải thiện chất lượng công việc
Làm việc độc lập dưới sự hướng dẫn và phối hợp nhóm hiệu quả
Có kỹ năng đọc hiểu tiếng Anh kỹ thuật cơ bản
Trình độ học vấn:
Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các ngành: Kỹ thuật, Thiết kế, Xây dựng, hoặc có chứng chỉ AutoCAD
Đọc hiểu bản vẽ kỹ thuật cơ bản
Có khả năng trình bày bản vẽ gọn gàng, đúng quy chuẩn
Kỹ năng mềm:
Cẩn thận, tỉ mỉ, có trách nhiệm với công việc
Giao tiếp nội bộ tốt, sẵn sàng trao đổi khi chưa rõ yêu cầu
Có khả năng tiếp thu phản hồi và cải thiện chất lượng công việc
Làm việc độc lập dưới sự hướng dẫn và phối hợp nhóm hiệu quả
Có kỹ năng đọc hiểu tiếng Anh kỹ thuật cơ bản
Trình độ học vấn:
Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các ngành: Kỹ thuật, Thiết kế, Xây dựng, hoặc có chứng chỉ AutoCAD
Tại Transcend People Limited Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: 8.000.000-12.000.000VNĐ, xét tăng theo năng lực và kết quả công việc
Được đào tạo nội bộ về quy trình thiết kế và tiêu chuẩn trình bày bản vẽ
Cơ hội phát triển lên vị trí Trung cấp hoặc Chuyên gia
Môi trường làm việc thân thiện, đồng nghiệp hỗ trợ nhau
Hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN và các quyền lợi khác theo luật lao độn
Được đào tạo nội bộ về quy trình thiết kế và tiêu chuẩn trình bày bản vẽ
Cơ hội phát triển lên vị trí Trung cấp hoặc Chuyên gia
Môi trường làm việc thân thiện, đồng nghiệp hỗ trợ nhau
Hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN và các quyền lợi khác theo luật lao độn
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Transcend People Limited
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI