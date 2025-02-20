Tuyển Content Writer Công ty Cổ phần Tư vấn Chuyển giao Công nghệ ITC làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 8 Triệu

Mức lương Từ 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Số 10, ngõ 81, Linh Lang, phường Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội, Ba Đình, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Content Writer Với Mức Lương Từ 8 Triệu

• Quảng bá hình ảnh của công ty:

• Quản trị website, Facebook công ty: Lên kế hoạch nội dung, biên tập và viết bài cho website/ Fanpage.

• Sáng tạo nội dung PR, thông điệp phát triển thương hiệu, truyền tải văn hóa doanh nghiệp của công ty.

• Xây dựng ý tưởng, thiết kế hình ảnh, concept cho sự kiện của công ty.

• Cập nhật thông tin Hồ sơ năng lực công ty theo định kỳ và theo yêu cầu.

• Quản lý bộ nhận diện thương hiệu, quà tặng nội bộ, khách hàng, đối tác.

• Hoạt động sự kiện

• Kết hợp với các phòng ban tổ chức sự kiện nội bộ của công ty

• Lên ý tưởng, nội dung phục vụ PR nội bộ về các hoạt động, chính sách của công ty

• Thực hiện các công việc khác do TrP giao.

Với Mức Lương Từ 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Nữ từ 22-25 tuổi, ngoại hình ưa nhìn;

• Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kinh tế, thương mại, đối ngoại, ngoại ngữ;

• Sử dụng thành thạo tin học văn phòng, internet;

• Có kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, thuyết phục tốt, không nói ngọng, không nói giọng địa phương;

• Ngoại hình khá, chịu khó, cẩn thận, có tinh thần trách nhiệm cao, làm việc độc lập, quản lý thời gian hiệu quả;

• Ưu tiên ứng viên có Tiếng Anh tốt là một lợi thế và có khả năng sử dụng các phần mềm về đồ họa (Canva, Photoshop, Illustrator...); có kiến thức về Marketing, PR.

Tại Công ty Cổ phần Tư vấn Chuyển giao Công nghệ ITC Thì Được Hưởng Những Gì

• Thu nhập hấp dẫn từ 8.000.000đ/tháng trở lên;

• Thưởng cuối năm theo năng lực hoàn thành công việc;

• Được đào tạo và cơ hội thăng tiến cao;

• BHXH & BHYT theo quy định của Nhà nước;

• Nghỉ lễ Tết theo quy định của Nhà nước và Công ty;

• Ứng viên được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi xã hội của công ty: Nghỉ mát hàng năm, picnic hàng tháng / quý, thưởng các dịp lễ 30/4; 2/9; tham dự các khóa đào tạo cải thiện kỹ năng, hoạt động văn hóa thể dục thể thao tại công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tư vấn Chuyển giao Công nghệ ITC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin