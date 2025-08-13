Tuyển Content Writer 3S Media làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Content Writer Tại 3S Media
Mức lương
9 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tầng 3, Tòa Xuân Mai, đường Tô Hiệu, Hà Cầu, Hà Đông, Hà Đông, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Content Writer Với Mức Lương 9 - 15 Triệu
- Nghiên cứu kênh đối thủ, khán giả, sản phẩm hiện có để tìm ra các ý tưởng đáp ứng nhu cầu khán giả
- Đưa ra các ý tưởng hàng tuần để các thành viên trong nhóm duyệt
- Triển khai những ý tưởng đó thành kịch bản chi tiết
- Phối hợp, tham gia, hỗ trợ giữa các khâu
Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên
- Không yêu cầu kinh nghiệm
- Khả năng sáng tạo
- Sử dụng cơ bản Photoshop là lợi thế (chưa có kinh nghiệm được đào tạo)
- Có trách nhiệm, cẩn thận và chủ động trong công việc
- Ưu tiên yêu thích phim, game
Tại 3S Media Thì Được Hưởng Những Gì
- Thu nhập: 8,5 - 15 triệu đồng/tháng
- Phụ cấp ăn trưa, phụ cấp trang phục
- Thưởng hàng tháng, thưởng các ngày Quốc lễ, tết Dương lịch (lương tháng thứ 13), Âm lịch.
- Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo luật quy định
- Cung cấp đầy đủ trang thiết bị làm việc
- Hàng ngày được cung cấp thức uống bổ dưỡng
- Du lịch hàng năm
- Môi trường làm việc sáng tạo, kích thích khả năng phát triển cá nhân.
- Thử việc 02 tháng, lương thử việc 100% lương cơ bản
Cách Thức Ứng Tuyển Tại 3S Media
