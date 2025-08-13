Tuyển Content Writer 3S Media làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

Mức lương 9 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 3, Tòa Xuân Mai, đường Tô Hiệu, Hà Cầu, Hà Đông, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Content Writer Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

- Nghiên cứu kênh đối thủ, khán giả, sản phẩm hiện có để tìm ra các ý tưởng đáp ứng nhu cầu khán giả

- Đưa ra các ý tưởng hàng tuần để các thành viên trong nhóm duyệt

- Triển khai những ý tưởng đó thành kịch bản chi tiết

- Phối hợp, tham gia, hỗ trợ giữa các khâu

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên

- Không yêu cầu kinh nghiệm

- Khả năng sáng tạo

- Sử dụng cơ bản Photoshop là lợi thế (chưa có kinh nghiệm được đào tạo)

- Có trách nhiệm, cẩn thận và chủ động trong công việc

- Ưu tiên yêu thích phim, game

Tại 3S Media Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 8,5 - 15 triệu đồng/tháng

- Phụ cấp ăn trưa, phụ cấp trang phục

- Thưởng hàng tháng, thưởng các ngày Quốc lễ, tết Dương lịch (lương tháng thứ 13), Âm lịch.

- Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo luật quy định

- Cung cấp đầy đủ trang thiết bị làm việc

- Hàng ngày được cung cấp thức uống bổ dưỡng

- Du lịch hàng năm

- Môi trường làm việc sáng tạo, kích thích khả năng phát triển cá nhân.

- Thử việc 02 tháng, lương thử việc 100% lương cơ bản

Cách Thức Ứng Tuyển Tại 3S Media

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin