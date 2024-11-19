Tuyển Quy hoạch và phát triển bất động sản Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Nhiệt Mèo Đen làm việc tại Bà Rịa Vũng Tàu thu nhập 12 - 23 Triệu

Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Nhiệt Mèo Đen
Ngày đăng tuyển: 19/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/12/2024
Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Nhiệt Mèo Đen

Quy hoạch và phát triển bất động sản

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quy hoạch và phát triển bất động sản Tại Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Nhiệt Mèo Đen

Mức lương
12 - 23 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Bà Rịa Vũng Tàu:

- Đường số 6, KCN Đông Xuyên, Phường Rạch Dừa, TP Vũng Tàu, Thành phố Vũng Tàu

Mô Tả Công Việc Quy hoạch và phát triển bất động sản Với Mức Lương 12 - 23 Triệu

- Phối hợp với các phòng ban ra bản vẽ phục vụ báo giá
- Phát hiện lỗ hổng kỹ thuật lên phương án khắc phục
- Lên kế hoạch nhân sự, vật tư, máy móc phục vụ thi công

Với Mức Lương 12 - 23 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Đọc và hiểu các loại bản vẽ kỹ thuật
- Thành thạo phần mềm AutoCad
- Có kiến thức về các loại vật tư cách nhiệt, giàn giáo, sơn
- Có hiểu biết cơ bản về các hoạt động dầu khí

Tại Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Nhiệt Mèo Đen Thì Được Hưởng Những Gì

- Chế độ đãi ngộ tốt
- Đi du lịch
- Phụ cấp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Nhiệt Mèo Đen

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Nhiệt Mèo Đen

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Đường số 6, KCN Đông Xuyên, P Rạch Dừa, TP Vũng Tàu

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

