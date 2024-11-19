Tuyển Quy hoạch và phát triển bất động sản Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Nhiệt Mèo Đen làm việc tại Bà Rịa Vũng Tàu thu nhập 12 - 23 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quy hoạch và phát triển bất động sản Tại Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Nhiệt Mèo Đen
Mức lương
12 - 23 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Bà Rịa Vũng Tàu:
- Đường số 6, KCN Đông Xuyên, Phường Rạch Dừa, TP Vũng Tàu, Thành phố Vũng Tàu
Mô Tả Công Việc Quy hoạch và phát triển bất động sản Với Mức Lương 12 - 23 Triệu
- Phối hợp với các phòng ban ra bản vẽ phục vụ báo giá
- Phát hiện lỗ hổng kỹ thuật lên phương án khắc phục
- Lên kế hoạch nhân sự, vật tư, máy móc phục vụ thi công
Với Mức Lương 12 - 23 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Đọc và hiểu các loại bản vẽ kỹ thuật
- Thành thạo phần mềm AutoCad
- Có kiến thức về các loại vật tư cách nhiệt, giàn giáo, sơn
- Có hiểu biết cơ bản về các hoạt động dầu khí
Tại Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Nhiệt Mèo Đen Thì Được Hưởng Những Gì
- Chế độ đãi ngộ tốt
- Đi du lịch
- Phụ cấp
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Nhiệt Mèo Đen
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
