Tuyển Quy hoạch và phát triển bất động sản Công Ty TNHH Năng Lượng Tái Tạo Miền Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mô Tả Công Việc Quy hoạch và phát triển bất động sản Với Mức Lương Thỏa thuận

- Vẽ thiết kế chi tiết các thiết bị và lập hồ sơ thiết kế

- Bóc tách khối lượng, lập dự toán chi tiết cho các hạng mục

- Đề xuất các phương án thi công

- Tham gia khảo sát thực tế dự án

- Tham gia giám sát trực tiếp các công việc tại nhà máy, công trình trong khả năng phù hợp.

- Tham gia trực tiếp giám sát chất lượng của các nhà thầu phụ

- Lập các hồ sơ quản lý chất lượng, quản lý dự án

- Chi tiết công việc sẽ trao đổi cụ thể khi phỏng vấn.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học Bách Khoa, Sư Phạm Kỹ Thuật, Công Nghiệp ... các chuyên ngành Cơ khí, Năng lượng, Nhiệt

- Có khả năng đọc hiểu tài liệu kỹ thuật bằng tiếng Anh

- Sử dụng thành thạo AutoCad, vi tính văn phòng, giao tiếp cơ bản bằng tiếng Anh

- Ưu tiên ứng viên có nhiều kinh nghiệm thực tế về thiết kế, chế tạo lò hơi, bình bồn, thiết bị áp lực, tính toán thiết kế lắp đặt đường ống áp lực và giám sát công trình thi công liên quan

- Chịu khó, ham học hỏi, có tinh thần cầu tiến.

- Khả năng giao tiếp tốt.

- Có kỹ năng tổ chức, quản lý công việc, làm việc độc lập, làm việc theo nhóm

- Có tinh thần trách nhiệm, kỷ luật cao.

- Có khả năng làm việc dưới áp lực cao

- Có khả năng hòa nhập, hòa đồng với môi trường tốt

- Sức khỏe tốt, nhiệt tình.

- Sẵn sàng di chuyển nếu cần thiết.

- Sẵn sàng làm việc ngoài giờ.

- CV (tiếng Việt và tiếng Anh)

- Sơ yếu lý lịch

- Các bằng cấp liên quan

- Hình chụp chân dung

Tại Công Ty TNHH Năng Lượng Tái Tạo Miền Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Có chế độ lương tháng 13

- Hưởng các phụ cấp khác theo quy định của công ty

- Có chế độ thưởng tùy vào khả năng đóng góp

- Có chế độ xét lên lương hàng năm.

- Được đào tạo nghiệp vụ và các khóa nghiệp vụ miễn phí

- Môi trường làm việc cởi mở, thân thiện, năng động, sáng tạo, có cơ hội được đào tạo, phát triển.

- Nhận việc ngay.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Năng Lượng Tái Tạo Miền Nam

