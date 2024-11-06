Tuyển Quy hoạch và phát triển bất động sản Công Ty Cổ Phần TID làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 11 - 14 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quy hoạch và phát triển bất động sản Tại Công Ty Cổ Phần TID
- Hồ Chí Minh:
Mô Tả Công Việc Quy hoạch và phát triển bất động sản Với Mức Lương 11 - 14 Triệu
- Đọc và hiểu bản vẽ thiết kế -kết hợp với thực tế - đề xuất được công việc, nhân lực, máy, vật tư.
- Lập biện pháp thi công, biện pháp An toàn, phân công, giao việc cho nhóm công nhân hàng ngày.
- Quản lý khối lượng công việc (ngày, tuần), chất lượng - báo cáo định kỳ.
- Thực hiện nghiệm thu chất lượng, làm công tác thanh toán khối lượng theo giai đoạn
- Chủ động kế hoạch vật tư cho từng giai đoạn để chủ động và tránh láng phí trong thi công. Tự liên lạc với các bên cung cấp vật tư thi công phần công tác của mình để nắm được tình hình một cách chủ động.
- Thực hiện các công việc khác được giao
Với Mức Lương 11 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Kỹ năng quản lý thời gian
- Làm việc nhóm
- Chịu được áp lực công việc
- Biết ngoại ngữ là một lợi thế
- Sẵn sàng đi công tác ngoại tỉnh/thành phố
Tại Công Ty Cổ Phần TID Thì Được Hưởng Những Gì
- Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật;
- Chế độ: Lễ tết, Hiếu hỉ, sinh nhật, nghỉ mát, ốm đau, thai sản,...
- Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến;
- Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần TID
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
