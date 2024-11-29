Tuyển Quy hoạch và phát triển bất động sản Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Boston Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 41 Trần Hưng Đạo, Phường 6, Quận 5, TP HCM, Quận 5

Mô Tả Công Việc Quy hoạch và phát triển bất động sản Với Mức Lương Thỏa thuận

- Có kinh nghiệm trong lĩnh vực đấu thầu ( qui trình , hồ sơ, chính sách , danh mục....)

- Theo dõi ,cập nhật và quản lý kết quả trúng thầu - phối hợp thực hiện với đối tác

- Thực hiện các công việc liên quan đấu thầu theo yêu cầu của quản lý trực tiếp.

- Tốt nghiệp CĐ/ĐH

- Nam/Nữ

- Sử dung thành thạo vi tính văn phòng

- Tính tỉ mỉ , cẩn thận

- Khả năng giao tiếp tốt

Chi trả lương vào ngày 5 tây hàng tháng

Chế độ đãi ngộ: Lương tháng 13; Thưởng tất cả các ngày Lễ, Tết trong năm;

Teambuilding và các chế độ khác đầy đủ theo quy định của pháp luật lao động.

