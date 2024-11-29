Tuyển Quy hoạch và phát triển bất động sản Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Boston Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quy hoạch và phát triển bất động sản Tại Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Boston Việt Nam
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 41 Trần Hưng Đạo, Phường 6, Quận 5, TP HCM, Quận 5
Mô Tả Công Việc Quy hoạch và phát triển bất động sản Với Mức Lương Thỏa thuận
- Có kinh nghiệm trong lĩnh vực đấu thầu ( qui trình , hồ sơ, chính sách , danh mục....)
- Theo dõi ,cập nhật và quản lý kết quả trúng thầu - phối hợp thực hiện với đối tác
- Thực hiện các công việc liên quan đấu thầu theo yêu cầu của quản lý trực tiếp.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp CĐ/ĐH
- Nam/Nữ
- Sử dung thành thạo vi tính văn phòng
- Tính tỉ mỉ , cẩn thận
- Khả năng giao tiếp tốt
Tại Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Boston Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng
Chi trả lương vào ngày 5 tây hàng tháng
Chăm sóc sức khoẻ
Chế độ đãi ngộ: Lương tháng 13; Thưởng tất cả các ngày Lễ, Tết trong năm;
Khác
Teambuilding và các chế độ khác đầy đủ theo quy định của pháp luật lao động.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Boston Việt Nam
