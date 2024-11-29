Tuyển Quy hoạch và phát triển bất động sản Công Ty TNHH Maincare làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Tuyển Quy hoạch và phát triển bất động sản Công Ty TNHH Maincare làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Công Ty TNHH Maincare
Ngày đăng tuyển: 29/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/12/2024
Công Ty TNHH Maincare

Quy hoạch và phát triển bất động sản

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quy hoạch và phát triển bất động sản Tại Công Ty TNHH Maincare

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 28 Hoàng Hoa Thám, Phường 12, Quận Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Quy hoạch và phát triển bất động sản Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Quản lý, giám sát dịch vụ vệ sinh
Có trách nhiệm quản lý, phân bổ, sắp xếp nhân sự thuộc quản lý
Lên các kế hoạch công việc, kiểm tra định kỳ theo yêu cầu từ Khách hàng, và qui định công tty
Tuyển dụng, đào tạo nhân viên cho dự án
Quản lý, kiểm tra thiết bị, máy móc, vật tư .. báo cáo hàng tháng về công ty
Thực hiện đề xuất, mua sắm, tái cấp, báo cáo hư hỏng, sữa chữa…
Phối hợp xử lý các sự việc phát sinh tại sự án, complant về dịch vụ.. báo cáo công ty v
Phối hợp phòng dự án lên các kế hoạch chăm sóc khách hàng.
Các công việc khác theo phân bổ từ bộ phận và công ty.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực vệ sinh công nghiệp hoặc các lĩnh vực tương đương
Có kinh nghiệm quản lý, giám sát
Có kỹ năng giao tiếp, đàm pháphán
Có kỹ năng tổ chức, lên kế hoạch
Khả năng làm việc độc lập, team work
Biết sử dụng vi tính, tin học …

Tại Công Ty TNHH Maincare Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 10 - 12tr ( Thõa thuận theo năng lực )
Chế độ theo qui định Nhà nước
Lương thưởng theo qui định công ty
Du lịch, dã ngoại hàng năm
Môi trường làm việc năng động, cơ hội thăng tiến cao

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Maincare

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Maincare

Công Ty TNHH Maincare

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 41/3 Bàu Cát 8, Phường 14, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất