Tuyển Quy hoạch và phát triển bất động sản Công Ty TNHH Maincare làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 28 Hoàng Hoa Thám, Phường 12, Quận Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Quy hoạch và phát triển bất động sản Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Quản lý, giám sát dịch vụ vệ sinh

Có trách nhiệm quản lý, phân bổ, sắp xếp nhân sự thuộc quản lý

Lên các kế hoạch công việc, kiểm tra định kỳ theo yêu cầu từ Khách hàng, và qui định công tty

Tuyển dụng, đào tạo nhân viên cho dự án

Quản lý, kiểm tra thiết bị, máy móc, vật tư .. báo cáo hàng tháng về công ty

Thực hiện đề xuất, mua sắm, tái cấp, báo cáo hư hỏng, sữa chữa…

Phối hợp xử lý các sự việc phát sinh tại sự án, complant về dịch vụ.. báo cáo công ty v

Phối hợp phòng dự án lên các kế hoạch chăm sóc khách hàng.

Các công việc khác theo phân bổ từ bộ phận và công ty.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực vệ sinh công nghiệp hoặc các lĩnh vực tương đương

Có kinh nghiệm quản lý, giám sát

Có kỹ năng giao tiếp, đàm pháphán

Có kỹ năng tổ chức, lên kế hoạch

Khả năng làm việc độc lập, team work

Biết sử dụng vi tính, tin học …

Tại Công Ty TNHH Maincare Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 10 - 12tr ( Thõa thuận theo năng lực )

Chế độ theo qui định Nhà nước

Lương thưởng theo qui định công ty

Du lịch, dã ngoại hàng năm

Môi trường làm việc năng động, cơ hội thăng tiến cao

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Maincare

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin