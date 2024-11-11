Tuyển Quy hoạch và phát triển bất động sản JobsGO Recruit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - |199 Tô Hiến Thành, Phường 13, Quận 10, TP.HCM, Quận 10

Mô Tả Công Việc Quy hoạch và phát triển bất động sản Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

1. Công tác chuẩn bị trước khi thi công tại công trình

- Nhận thông tin dự án, khảo sát hiện trạng

- Tham gia cùng với CHT để nắm bắt dự án

- Hỗ trợ CHT quá trình đăng ký, xin phép thi công

- Hỗ trợ triển khai chi tiết thông tin với Nhà thầu phụ về kỹ thuật và biện pháp thi công

2. Công tác giám sát tại công trình

- Nhận thông tin từ kế toán về hợp đồng với khách hàng về các nội dung: cam kết tiến độ, chất lượng, an toàn

- Tổ chức, giám sát thi công đảm bảo tiến độ và chất lượng thi công tại công trình

- Thực hiện các thủ tục liên quan với ban quản lý tòa nhà đảm bảo sự tuân thủ quy định hành chính và an toàn của tòa nhà (nếu có)

- Thực hiện tổ chức công trường gồm Nội quy công trường, Sắp xếp công trường, Vệ sinh, An toàn, PCCC

- Chịu trách nhiệm về tiến độ và chất lượng công việc phụ trách

- Làm báo cáo hàng ngày và nộp cho SM

- Phối hợp và chủ động giải quyết các vấn đề tại công trình

- Tham gia đo đạc, kiểm tra khối lượng nhà thầu

- Sắp xếp & kiểm tra lắp đặt các hạng mục chỉnh sửa theo kế hoạch của defect list và phát sinh sau bàn giao.

- Ghi nhận và báo cáo các thay đổi thực tế thi công với hồ sơ thiết kế.

- Tổng hợp danh sách nhà thầu của dự án phục vụ cho công tác hậu mãi

- Thực hiện các yêu cầu khác từ cấp trên.

- Thời gian làm việc: Từ 8h00 đến 17h00 từ thứ 2 đến thứ 7 (hoặc theo giờ của công trình), có thể tăng ca

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành xây dựng dân dụng, kiến trúc, công nghiệp, nội thất,…

- Yêu cầu có kinh nghiệm từ 1 năm trở lên

- Kiến thức tốt về phương pháp và quy định xây dựng.

- Có thể giao tiếp tiếng Anh tốt

- Kỹ năng cần thiết: kỹ năng giao tiếp tốt, hiểu bản vẽ tốt, giải quyết vấn đề

- Sử dụng tốt Autocad, Microsoft Office

- Thái độ: hợp tác, trung thực, siêng năng và tích cực mọi lúc.

- Ứng viên có thể đi công tác tỉnh là lợi thế

Tại JobsGO Recruit Thì Được Hưởng Những Gì

- Chế độ BHXH, BHYT sau khi ký hợp đồng làm việc chính thức

- Mỗi tháng 1 ngày nghỉ có lương (sau khi ký hợp đồng làm việc chính thức)

- Nghỉ lễ, tết theo quy định nhà nước

Cách Thức Ứng Tuyển Tại JobsGO Recruit

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin