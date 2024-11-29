Tuyển Quy hoạch và phát triển bất động sản CÔNG TY TNHH TID INDUSTRIAL làm việc tại Thái Bình thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Thái Bình: - Số 4 Nguyễn Thái Bình, Thành phố Thái Bình

Mô Tả Công Việc Quy hoạch và phát triển bất động sản Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Chuẩn bị, lên lịch để giám sát các dự án được giao

Lập bảng dự toán chi phí cho những dự án được giao

Làm hồ sơ chất lượng liên quan đến dự án

Giám sát quy trình thực thi dự án

Tương tác với khách hàng, giải thích nhu cầu và yêu cầu của họ, đàm phán và đảm bảo quyền lợi của cả 2 bên.

Thực hiện các nhiệm vụ kiểm soát ngân sách, lịch trình, kế hoạch, nhân sự thực hiện và báo cáo tình trạng của dự án cho ban quản lý, trưởng phòng hoặc giám đốc dự án.

Kiểm tra giám sát thi công và quản lý chất lượng lắp đặt của thầu phụ tại dự án.

Đảm bảo dự án tuân thủ các quy tắc, thông lệ, chính sách, tiêu chuẩn thực hiện và thông số kỹ thuật hiện hành

Yêu Cầu Công Việc

Trình độ: Tốt nghiệp cao đẳng/ Đại học;

Có các kỹ năng cơ bản về đọc bản vẽ xây dựng;

Biết sử dụng các phần mềm AutoCad, word, excel,..

Nhanh nhẹn, chủ động trong công việc, chịu khó và ham học hỏi;

Nam từ 22 tuổi.

Tại CÔNG TY TNHH TID INDUSTRIAL Thì Được Hưởng Những Gì

Được nghỉ các ngày Lễ, Tết, ngày phép theo quy định Nhà nước và Công ty;

Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật;

Chế độ: Lễ tết, Hiếu hỉ, sinh nhật, nghỉ mát, ốm đau, thai sản,...

Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến;

Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TID INDUSTRIAL

