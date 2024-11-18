Tuyển Quy hoạch và phát triển bất động sản Chi Nhánh 1 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thái Bình làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Chi Nhánh 1 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thái Bình
Ngày đăng tuyển: 18/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/12/2024
Chi Nhánh 1 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thái Bình

Quy hoạch và phát triển bất động sản

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quy hoạch và phát triển bất động sản Tại Chi Nhánh 1 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thái Bình

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Bình Dương:

- Số 5a

- Xa Lộ Xuyên á

- Xã An Bình

- Huyện Dĩ An

- Tỉnh Bình Dương, Thị xã Dĩ An

Mô Tả Công Việc Quy hoạch và phát triển bất động sản Với Mức Lương Thỏa thuận

Mô tả Công việc
1. Lập, kiểm soát khối lượng mời thầu, ngân sách các gói thầu MEP.
2. Triển khai công tác đấu thầu MEP cho các Dự án của công ty, gồm:
- Trình Danh sách mời thầu, Kế hoạch đấu thầu.
- Lập HSMT.
- Triển khai mời thầu, làm rõ HSMT.
- Tổng hợp, so sánh, đánh giá các nhà thầu.
- Thương thảo với nhà thầu.
3. Trình phê duyệt kết quả đấu thầu.
- Xây dựng cơ sở dữ liệu nhà cung cấp, nhà thầu MEP, dữ liệu giá.
- Tham gia thương thảo hợp đồng.
- Kiểm soát phát sinh và hồ sơ thanh - quyết toán.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu Cầu Công Việc
1. Kỹ năng chuyên môn:
- Bóc tách, kiểm soát khối lượng hệ thống MEP;
- Đấu thầu phần MEP;
- Thương thảo hợp đồng;
- Kiểm soát phát sinh, thanh quyết toán hợp đồng.
2. Kỹ năng làm việc:
- Chủ động, trách nhiệm trong công việc, làm việc nhóm
3. Tính cách:
- Cẩn thận, chịu khó, làm việc có hệ thống, logic;
- Linh hoạt, nhạy bén;
- Công bằng, liêm chính, khách quan.

Tại Chi Nhánh 1 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thái Bình Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ bảo hiểm
Du Lịch
Xe đưa đón
Chế độ thưởng
Chăm sóc sức khỏe
Đào tạo
Tăng lương
Phụ cấp thâm niên
Nghỉ phép năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Chi Nhánh 1 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thái Bình

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Chi Nhánh 1 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thái Bình

Chi Nhánh 1 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thái Bình

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 2/434 KP Bình Đáng, Phường Bình Hòa, TX Thuận An, Bình Dương

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

