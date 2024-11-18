Tuyển Quy hoạch và phát triển bất động sản Chi Nhánh 1 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thái Bình làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bình Dương: - Số 5a - Xa Lộ Xuyên á - Xã An Bình - Huyện Dĩ An - Tỉnh Bình Dương, Thị xã Dĩ An

Mô Tả Công Việc Quy hoạch và phát triển bất động sản Với Mức Lương Thỏa thuận

Mô tả Công việc

1. Lập, kiểm soát khối lượng mời thầu, ngân sách các gói thầu MEP.

2. Triển khai công tác đấu thầu MEP cho các Dự án của công ty, gồm:

- Trình Danh sách mời thầu, Kế hoạch đấu thầu.

- Lập HSMT.

- Triển khai mời thầu, làm rõ HSMT.

- Tổng hợp, so sánh, đánh giá các nhà thầu.

- Thương thảo với nhà thầu.

3. Trình phê duyệt kết quả đấu thầu.

- Xây dựng cơ sở dữ liệu nhà cung cấp, nhà thầu MEP, dữ liệu giá.

- Tham gia thương thảo hợp đồng.

- Kiểm soát phát sinh và hồ sơ thanh - quyết toán.

Yêu Cầu Công Việc

Yêu Cầu Công Việc

1. Kỹ năng chuyên môn:

- Bóc tách, kiểm soát khối lượng hệ thống MEP;

- Đấu thầu phần MEP;

- Thương thảo hợp đồng;

- Kiểm soát phát sinh, thanh quyết toán hợp đồng.

2. Kỹ năng làm việc:

- Chủ động, trách nhiệm trong công việc, làm việc nhóm

3. Tính cách:

- Cẩn thận, chịu khó, làm việc có hệ thống, logic;

- Linh hoạt, nhạy bén;

- Công bằng, liêm chính, khách quan.

Chế độ bảo hiểm

Chế độ bảo hiểm

Du Lịch

Xe đưa đón

Chế độ thưởng

Chăm sóc sức khỏe

Đào tạo

Tăng lương

Phụ cấp thâm niên

Nghỉ phép năm

Cách Thức Ứng Tuyển

