Tuyển IT phần mềm Công Ty Truyền Thông Và Công Nghệ ICOMM Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 40 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng IT phần mềm Tại Công Ty Truyền Thông Và Công Nghệ ICOMM Việt Nam
Mức lương
Đến 40 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 48 Tố Hữu, Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương Đến 40 Triệu
VỀ ICOMM VIỆT NAM
Với Mức Lương Đến 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có từ 1 năm kinh nghiệm lập trình Python với Odoo framework
Yêu cầu khác
- Thành thạo tiếng Anh đọc hiểu
- Có đam mê công nghệ nói chung và lập trình phần mềm nói riêng
- Có tư duy logic, khả năng tự học, tự nghiên cứu vấn đề, khả năng làm việc nhóm.
Tại Công Ty Truyền Thông Và Công Nghệ ICOMM Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương – thưởng
Quyền lợi được hưởng
- Du lịch thường xuyên 2 lần/ năm: du lịch trong nước hoặc nước ngoài, du xuân đầu năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Truyền Thông Và Công Nghệ ICOMM Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
