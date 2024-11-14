Tuyển IT phần mềm Công Ty Truyền Thông Và Công Nghệ ICOMM Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 40 Triệu

Công Ty Truyền Thông Và Công Nghệ ICOMM Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 18/12/2024
Công Ty Truyền Thông Và Công Nghệ ICOMM Việt Nam

IT phần mềm

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng IT phần mềm Tại Công Ty Truyền Thông Và Công Nghệ ICOMM Việt Nam

Mức lương
Đến 40 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 48 Tố Hữu, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương Đến 40 Triệu

VỀ ICOMM VIỆT NAM

Với Mức Lương Đến 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có từ 1 năm kinh nghiệm lập trình Python với Odoo framework
Yêu cầu khác
- Thành thạo tiếng Anh đọc hiểu
- Có đam mê công nghệ nói chung và lập trình phần mềm nói riêng
- Có tư duy logic, khả năng tự học, tự nghiên cứu vấn đề, khả năng làm việc nhóm.

Tại Công Ty Truyền Thông Và Công Nghệ ICOMM Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương – thưởng
Quyền lợi được hưởng
- Du lịch thường xuyên 2 lần/ năm: du lịch trong nước hoặc nước ngoài, du xuân đầu năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Truyền Thông Và Công Nghệ ICOMM Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Truyền Thông Và Công Nghệ ICOMM Việt Nam

Công Ty Truyền Thông Và Công Nghệ ICOMM Việt Nam

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: CT1 C14 Bắc Hà, Tố Hữu, Trung Văn, Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

