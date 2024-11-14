Tuyển IT phần mềm Công Ty Truyền Thông Và Công Nghệ ICOMM Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 40 Triệu

Mức lương Đến 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 48 Tố Hữu, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương Đến 40 Triệu

VỀ ICOMM VIỆT NAM

Với Mức Lương Đến 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có từ 1 năm kinh nghiệm lập trình Python với Odoo framework

Yêu cầu khác

- Thành thạo tiếng Anh đọc hiểu

- Có đam mê công nghệ nói chung và lập trình phần mềm nói riêng

- Có tư duy logic, khả năng tự học, tự nghiên cứu vấn đề, khả năng làm việc nhóm.

Tại Công Ty Truyền Thông Và Công Nghệ ICOMM Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương – thưởng

Quyền lợi được hưởng

- Du lịch thường xuyên 2 lần/ năm: du lịch trong nước hoặc nước ngoài, du xuân đầu năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Truyền Thông Và Công Nghệ ICOMM Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin