Tuyển Backend Developer CÔNG TY TNHH CITYCLINIC VIỆT NAM - CAREPLUS INTERNATIONAL CLINIC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Quận 4, Quận 4

Mô Tả Công Việc Backend Developer Với Mức Lương Thỏa thuận

Tham gia vào việc phân tích, thiết kế và phát triển sản phẩm bằng PHP, NodeJS

Phối hợp làm việc cùng với các nhà quản lý ứng dụng doanh nghiệp để xây dựng các ứng dụng web

Xây dựng các mạng lưới hệ thống có hiệu suất cao, có khả năng mở rộng và có thể kiểm tra cho các ứng dụng web

Khám phá và triển khai các công nghệ tiên tiến nhằm cải thiện tính tin cậy của trang, trải nghiệm của khách hàng và hiệu suất chung.

Có suy nghĩ khác biệt và mới mẻ về các nhiệm vụ hàng ngày và đưa ra các đề xuất cách để nâng cao kỹ năng Backend.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 3 – 5 năm kinh nghiệm về PHP,NodeJS, ReactJS, Typescript, ExpressJS

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học ngành CNTT hoặc các ngành liên quan

Có kinh nghiệm trong lĩnh vực Y tế là một lợi thế

Có kiến thức tốt về HTML5, CSS, Javascript

Hiểu về Redux, Web-Sockets, xử lý bất đồng bộ, Web-pack là một lợi thế

Hiểu về phát triển và tối ưu hóa ứng dụng PWA là một lợi thế

Quen thuộc với các mẫu thiết kế: IoC/DI (Inversion of Control, Dependency Injection), Factory Pattern, Domain Driven Design, Clean Architecture, Reactive, Programming, Publish Subscribe Pattern, Singleton Pattern, Adapter Pattern

Có kiến thức về thiết kế và lập trình API RESTful

Hiểu về kiến trúc dữ liệu và cơ sở dữ liệu

Hiểu về Graphql/MongoDB là một lợi thế

Tại CÔNG TY TNHH CITYCLINIC VIỆT NAM - CAREPLUS INTERNATIONAL CLINIC Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng cuối năm theo tình hình kinh doanh

Khám sức khỏe định kỳ theo gói Premium

Sử dụng các dịch vụ của phòng khám với mức giá ưu đãi (lên đến 60%)

Bảo hiểm sức khỏe tư nhân

Review năng lực 1 lần/năm

Môi trường trẻ, năng động, chuyên nghiệp

Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao chuyên môn

Team Building, Company trip, YEP,… hằng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CITYCLINIC VIỆT NAM - CAREPLUS INTERNATIONAL CLINIC

