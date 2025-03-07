Tuyển Backend Developer CÔNG TY TNHH CITYCLINIC VIỆT NAM - CAREPLUS INTERNATIONAL CLINIC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Backend Developer Tại CÔNG TY TNHH CITYCLINIC VIỆT NAM - CAREPLUS INTERNATIONAL CLINIC
- Hồ Chí Minh: Quận 4, Quận 4
Mô Tả Công Việc Backend Developer Với Mức Lương Thỏa thuận
Tham gia vào việc phân tích, thiết kế và phát triển sản phẩm bằng PHP, NodeJS
Phối hợp làm việc cùng với các nhà quản lý ứng dụng doanh nghiệp để xây dựng các ứng dụng web
Xây dựng các mạng lưới hệ thống có hiệu suất cao, có khả năng mở rộng và có thể kiểm tra cho các ứng dụng web
Khám phá và triển khai các công nghệ tiên tiến nhằm cải thiện tính tin cậy của trang, trải nghiệm của khách hàng và hiệu suất chung.
Có suy nghĩ khác biệt và mới mẻ về các nhiệm vụ hàng ngày và đưa ra các đề xuất cách để nâng cao kỹ năng Backend.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
3 – 5
PHP,NodeJS, ReactJS, Typescript, ExpressJS
Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học ngành CNTT hoặc các ngành liên quan
Có kinh nghiệm trong lĩnh vực Y tế là một lợi thế
Có kiến thức tốt về HTML5, CSS, Javascript
Hiểu về Redux, Web-Sockets, xử lý bất đồng bộ, Web-pack là một lợi thế
Hiểu về phát triển và tối ưu hóa ứng dụng PWA là một lợi thế
Quen thuộc với các mẫu thiết kế: IoC/DI (Inversion of Control, Dependency Injection), Factory Pattern, Domain Driven Design, Clean Architecture, Reactive, Programming, Publish Subscribe Pattern, Singleton Pattern, Adapter Pattern
Có kiến thức về thiết kế và lập trình API RESTful
Hiểu về kiến trúc dữ liệu và cơ sở dữ liệu
Hiểu về Graphql/MongoDB là một lợi thế
Tại CÔNG TY TNHH CITYCLINIC VIỆT NAM - CAREPLUS INTERNATIONAL CLINIC Thì Được Hưởng Những Gì
Khám sức khỏe định kỳ theo gói Premium
Sử dụng các dịch vụ của phòng khám với mức giá ưu đãi (lên đến 60%)
Bảo hiểm sức khỏe tư nhân
Review năng lực 1 lần/năm
Môi trường trẻ, năng động, chuyên nghiệp
Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao chuyên môn
Team Building, Company trip, YEP,… hằng năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CITYCLINIC VIỆT NAM - CAREPLUS INTERNATIONAL CLINIC
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI