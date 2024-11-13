Tuyển việc làm y tá công ty tnhh đầu tư y tế thuận phong làm việc tại Thái Nguyên thu nhập 5 - 12 Triệu

Mức lương 5 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Thái Nguyên: 698 Lương Ngọc Quyến, Phan Đình Phùng, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên, TP Thái Nguyên

Mô Tả Công Việc việc làm y tá Với Mức Lương 5 - 12 Triệu

Hỗ trợ Bác sĩ trong quá trình điều trị.

Chuẩn bị phòng điều trị, ghế khám cho khách hàng theo đúng tiêu chuẩn, quy trình;

Thu thập và ghi chép lịch sử y tế và các dấu hiệu quan trọng của khách hàng

Với Mức Lương 5 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên các chuyên ngành liên quan

có chứng chỉ hành nghề là một lợi thế

Chủ động trong công việc và luôn có tinh thần cầu tiến, ham học hỏi.

Tại công ty tnhh đầu tư y tế thuận phong Thì Được Hưởng Những Gì

Sau 6th hỗ trợ đóng BHXH

Có Phụ cấp tiền ăn

thưởng làm đầy đủ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại công ty tnhh đầu tư y tế thuận phong

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.