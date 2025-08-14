Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần Ô tô Hyundai Thái Nguyên làm việc tại Thái Nguyên thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Thái Nguyên: Đường Bắc Sơn, Tổ dân phố 92, Phường Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên, Thành phố Thái Nguyên

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tìm kiếm và phát triển khách hàng tiềm năng qua các kênh online, offline, sự kiện, roadshow...

Tư vấn, giới thiệu và thuyết phục khách hàng mua các dòng xe Hyundai phù hợp với nhu cầu.

Hỗ trợ khách hàng các thủ tục mua xe, vay ngân hàng, đăng ký, đăng kiểm.

Chăm sóc khách hàng sau bán hàng để duy trì mối quan hệ lâu dài.

Thực hiện các chỉ tiêu doanh số và báo cáo công việc theo yêu cầu của Trưởng phòng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ: Tuổi từ 20 – 35.

Tốt nghiệp Trung cấp/Cao đẳng/Đại học.

Ngoại hình ưa nhìn, có đam mê kinh doanh, có kinh nghiệm bán xe ô tô là lợi thế.

Giao tiếp tốt, có khả năng thuyết phục và xử lý tình huống linh hoạt.

Có đạo đức tốt, trung thực, năng động sáng tạo và nhiệt tình với công việc được giao.

Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo.

Tại Công ty cổ phần Ô tô Hyundai Thái Nguyên Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn không giới hạn tùy khả năng bản thân.

Được tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHNT và các chế độ khác theo quy định của pháp luật.

Được đi du lịch hàng năm, hưởng chế độ công đoàn, thưởng lễ/Tết, tôn vinh cá nhân xuất sắc cuối năm.

Được đào tạo kỹ về chuyên môn tại công ty và hoàn toàn miễn phí.

Được cấp phát đồng phục, hỗ trợ ăn trưa tại công ty.

Hưởng các chế độ phúc lợi khác.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Ô tô Hyundai Thái Nguyên

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.