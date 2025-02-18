Tuyển Điều hành tour Vietspace Travel Services làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 400 - 800 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Điều hành tour Tại Vietspace Travel Services
- Hồ Chí Minh: Tòa Aqua 2, Vinhomes Golden Rivers, Số 2 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TPHCM
Mô Tả Công Việc Điều hành tour Với Mức Lương 400 - 800 USD
• Xây dựng tours, báo giá; quản lý và theo dõi tour *
• Hỗ trợ giải đáp các thắc mắc liên quan đến việc đặt phòng khách sạn, vé máy bay, phương tiện vận chuyển và các tours du lịch của Khách hàng và đại lý Quốc Tế bằng tiếng Pháp
• Hợp tác chặt chẽ với HDV trong quá trình khách đi tour và giải quyết vấn đề xảy ra (nếu có)
• Đảm bảo tất cả các yêu cầu booking, lệnh đặt chỗ và lịch trình theo xác nhận từ phía Khách hàng.
• Hỗ trợ phát triển tour tuyến và các hoạt động liên quan khác
• Build tours, quote price, sell, operate and manage tours in French; *
• Build good relations with partners, guides, suppliers, etc;
• Cooperate with guides to keep track with on-going tours
• Deal with client requests, enquiries and complaints timely and satisfactorily;
• Assist in tour development activities;
• Other tasks as assigned.
Với Mức Lương 400 - 800 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Thành thạo tiếng Pháp (bắt buộc)
• Có kinh nghiệm trong lĩnh vực du lịch, khách sạn. Ưu tiên ứng cử viên đã có kinh nghiệm điều hành tour
Tại Vietspace Travel Services Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Vietspace Travel Services
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
