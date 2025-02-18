Tuyển Điều hành tour Vietspace Travel Services làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 400 - 800 USD

• Xây dựng tours, báo giá; quản lý và theo dõi tour *

• Build tours, quote price, sell, operate and manage tours in French; *

• Build good relations with partners, guides, suppliers, etc;

• Cooperate with guides to keep track with on-going tours

• Deal with client requests, enquiries and complaints timely and satisfactorily;

• Assist in tour development activities;

• Other tasks as assigned.